El festival de literatura para visitar entre el 12 y el 18 de noviembre: 60 actividades, espectáculos, terror y ficción

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LO ESENCIAL Las claves El Festival Internacional de literatura Sui Generis Madrid celebra su nueva edición del 12 al 18 de noviembre en Casa del Lector (Matadero). La programación ofrecerá 60 actividades sobre neoficción, horror folk, gótico ecológico y otros subgéneros, incluyendo dos espectáculos en directo. El evento reunirá a autores de siete países latinoamericanos, Reino Unido, Rusia y España, y acogerá la IV Feria del Libro de Géneros Especulativos. Las escritoras Daína Chaviano, Anna Starobinets y Sofía Rhei serán galardonadas con el Premio Sheridan Le Fanu 2026.

Del 12 al 18 de noviembre se realizará el Festival Internacional de literatura Sui Generis Madrid en Casa del Lector, Matadero. La iniciativa alcanzará su mayoría de edad con esta edición en la que pretende reunir voces clave de siete países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela, también se sumarán de Reino Unido y Rusia, así como referentes españoles del género durante cuatro jornadas dirigidas por Marjorie Eljach.

El evento promete sorprender a los asistentes con una programación cargada de originalidad y singularidad sobre neoficción, una narrativa en la que se desdibujan por completo las fronteras entre la realidad histórica y la ficción. Desde la organización apuestan por un evento cargado de "narrativas que emergen en un mundo atravesado por la crisis ecológica, la cultura digital, la inteligencia artificial, la hipervigilancia y la fragmentación social en el que surgen historias híbridas, transdisciplinares y permeables".

Según datos recogidos en el ‘Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025’, la lectura continúa siendo una de las principales actividades de ocio de los españoles, considerando que el 69,8% de la población española mayor de 14 años lee libros. La mayoría de ellos, un 66,2%, lo hace por ocio en su tiempo libre, esto en parte podría explicar porqué iniciativas como Sui Generis Madrid perduran en el tiempo pese a ser una labor intensa y desinteresada, y que se reafirma como un lugar que "da cabida a un mayor número de géneros literarios, estilos musicales y manifestaciones artísticas, despertando interés y curiosidad en todo tipo de públicos".

En el marco del festival también se celebrará la IV Feria del Libro de Géneros Especulativos con la participación de editoriales como La Biblioteca de Carfax, Orciny Press, Applehead, Oz, Akal, SM, Grupo Anaya, Edebé y Edelvives y además se concederá el Premio Sheridan Le Fanu 2026 por sus trayectorias y notable contribución a la proyección internacional de la ficción especulativa con una mirada oscura y singular a las escritoras de origen cubano Daína Chaviano, de Rusia Anna Starobinets y la española Sofía Rhei.

Por otra parte, el encuentro destinado a reunir a los amantes del Folk horror distópico, solarpunk, ecofeminismo, gótico ecológico, weird ruso contemporáneo y bizarro espacial y otros subgéneros, promete un robusto programa conformado por 60 actividades durante toda la edición, entre ellas, dos espectáculos empezando por Puerto adentro: historias para cruzar la noche con Carolina Rueda y Coaching para supervillanos de Carlos Molinero protagonizada por la actriz Silvia de Pé.

Se espera un cierre magistral a cargo de altas profesionales gestores de la cultura como Inés Galiano en representación del Festival Terramur, Claudia Casanova de Grupo Ático, Marjorie Eljach de Sui Generis Madrid, Susana Vallejo de Festival 42, Maica Rivera de Getafe Negro, Marian Womack de Editorial Nevsky, Cristina Macía de Festival Celsius y Ricard Ruiz Garzón de Festival de Literatura Queer de Barcelona para discutir sobre "Hacer cultura en España (y no morir en el intento)", como un espacio propicio para intercambiar lecciones y aprendizajes que estimulen el quehacer cultural en el país.