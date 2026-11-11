El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, durante la misa en la explanada de la catedral de La Almudena. EFE

Almeida apuesta por los distritos del sur de Madrid: Latina será el que más reciba, con 95,2 millones de euros

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid destinar! un presupuesto r)cord de 1.111,4 millones de euros a los 21 distritos de la capital para 2027, con un incremento global del 4,7% respecto al ejercicio anterior. Los distritos del sur lideran la inversi!n: Latina ser! el que m!s fondos reciba con 95,2 millones de euros, seguido de Puente de Vallecas con 89,3 millones y Carabanchel con 80,3 millones. La asignaci!n presupuestaria aumenta en todos los distritos, siendo Salamanca el que experimenta el mayor incremento porcentual (9,1%), mientras que Barajas se sit!a en el extremo opuesto con el menor presupuesto (23,68 millones). El gasto social ser! protagonista con 352 millones de euros destinados al Servicio de Ayuda a Domicilio y 81 millones consignados a 293 actuaciones de reequilibrio territorial y la promoci!n de equipamientos.

Almeida, la semana pasada, durante la presentación de los Presupuestos, hizo como su adorado Luis Aragonés y explicó sus cuentas para 2027 con tres palabras: "Vivienda, vivienda y más vivienda" -replicando aquel célebre "ganar, ganar y ganar" del sabio de Hortaleza-.

Pero, más allá de eso, también apostó por incrementar el gasto social -378 euros de cada madrileño- y ha decidido incrementar las partidas en los distritos del sur.

En concreto, Latina será el que más presupuesto reciba en 2027, con 95,2 millones de euros; seguido de Puente de Vallecas, con 89,3 millones;, y Carabanchel, con 80,3 millones, según recoge las cuentas del ayuntamiento, que contempla una partida global de 1.111,4 millones para los 21 distritos de la capital.

El documento recoge un incremento del 4,7% en el presupuesto de los distritos, casi 50 millones de euros más que en 2026, cuando disponían de 1.061,5 millones, hasta alcanzar la cifra más elevada de la serie histórica.

En concreto, Latina contará con 95,21 millones de euros, 5,7 millones más que este año (+6,4%), mientras que Puente de Vallecas dispondrá de 89,34 millones, un incremento de 4,89 millones (+5,8%), y Carabanchel alcanzará los 80,29 millones, 4,53 millones más (+6%).

A continuación se sitúan Villaverde, con 70,51 millones de euros; Fuencarral-El Pardo, con 64,65 millones; Usera, con 62,31 millones; San Blas-Canillejas, con 59,92 millones; Ciudad Lineal, con 57,29 millones; y Hortaleza, con 55,59 millones.

En el otro lado de la tabla, los distritos con menor presupuesto serán Barajas, con 23,68 millones de euros; Chamartín, con 29,70 millones; y Chamberí, con 29,86 millones.

Aumento en todos

Las cuentas municipales recogen incrementos presupuestarios para los 21 distritos de la capital. Salamanca experimentará el mayor aumento porcentual respecto a 2026, con un 9,1% más, hasta los 33,32 millones de euros, seguido de Centro, con un incremento del 7,9%, hasta los 45,38 millones, y Latina, con un 6,4% más, hasta los 95,21 millones.

También destacan los incrementos de Carabanchel (+6%), Puente de Vallecas (+5,8%), Retiro (+5,7%), Arganzuela (+5,3%) y Hortaleza (+5,2%).

En términos absolutos, Latina lidera igualmente el crecimiento presupuestario respecto al presente ejercicio, con 5,7 millones adicionales, seguido de Puente de Vallecas, con 4,89 millones, y Carabanchel, con 4,53 millones.

El proyecto de Presupuestos contempla asimismo que en 2027 se destinen 14 euros más por habitante que en el presente ejercicio y 118 euros más que en 2019.

587 millones

Por otro lado, el presupuesto de los nueve distritos del sur y este de la capital incluidos en el Plan SURES alcanzará los 587 millones de euros, frente a los 560 millones consignados en 2026.

Esta cantidad supone un incremento de 251 millones de euros respecto a 2019, con un crecimiento porcentual que supera en cinco puntos al del conjunto de los distritos y en casi diez puntos al registrado en los otros 12 distritos de la capital.

En lo que va de mandato, los distritos que más han incrementado su presupuesto han sido Latina, con 44 millones de euros adicionales; Puente de Vallecas, con 33 millones; Carabanchel, con 32 millones; Villaverde, con 30 millones; y San Blas-Canillejas, con 29 millones.

352 millones para ayuda

En cuanto al destino de los fondos, los distritos dispondrán en 2027 de 352 millones de euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), cuyo contrato está gestionado por el Área de Políticas Sociales, una cantidad que supone 17 millones más que en el presente ejercicio.

Además, se reservarán 197 millones de euros para instalaciones deportivas, 112 millones para centros docentes de Educación Infantil y Primaria y 58 millones para actividades culturales, una partida que crecerá un 12% respecto a 2026.

Las cuentas municipales también contemplan 81 millones de euros para desarrollar 293 actuaciones de reequilibrio territorial, así como la finalización o construcción de 43 equipamientos municipales.

De estos últimos, 15 serán de carácter cultural, siete sociales, siete deportivos, siete de seguridad y emergencias y otros siete de distinta naturaleza.