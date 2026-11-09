Almeida destina 387 euros de cada madrileño a gasto social, la cifra más alta de la Historia: 1.355 millones en total

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid alcanza un récord en gasto social al destinar 1.355 millones de euros en sus Presupuestos de 2027, lo que equivale a 387 euros por habitante. El presupuesto general crece un 4,9% hasta los 6.899,5 millones de euros, destacando la vivienda como la inversión principal con una subida del 10%. Las cuentas prevén reforzar los servicios públicos con 1.118 nuevos efectivos para cuerpos operativos, incluyendo 552 nuevos policías y 124 bomberos. Se reducirá la presión fiscal en 31,2 millones de euros al bajar el tipo del IBI al mínimo legal del 0,4%.

Ayuso, hace 15 días, presumía de aprobar los Presupuestos más sociales de la Comunidad de Madrid, dedicando 9 de cada 10 euros de los madrileños a este ámbito. "Van a la educación, a la dependencia, a la vivienda y al transporte público; en definitiva, a lo que sostiene la vida de la gente", argumentaba la presidenta regional.

Y Almeida ha hecho lo propio. El gasto social del Ayuntamiento de Madrid asciende en sus Presupuestos de 2027 a 1.355 millones de euros, la cifra más alta de toda la serie histórica, 85 millones más que en 2026.

Es decir, esto permitirá al Consistorio destinar a políticas sociales 387 euros por habitante, un 6,7% más que en 2026. Es decir, casi uno de cada cinco euros del gasto no financiero del Ayuntamiento y sus organismos autónomos se destinará a políticas sociales en una ciudad de casi 3,5 millones de personas, 231.151 habitantes más que en 2019.

Pero, más allá del gasto, el Ayuntamiento también puede presumir de aumentar un 4,9% su Presupuesto para el próximo año: un 4,9% (323,3 millones) con respecto al ejercicio actual. Con una apuesta clara: la vivienda convirtiéndose en la inversión más alta, con un crecimiento del 10% (248 millones).

"Madrid vuelve a cumplir y cumple dando estabilidad a la ciudad. El presupuesto aporta certeza, estabilidad y confianza", reconocía la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, durante la presentación de las cuentas.

Otro de los pilares que han destacado de este presupuesto es la sostenibilidad económica, guiada por cuatro pilares: solvencia económica, impuestos más bajos, inversión pública y apuesta por la digitalización.

Suben todas las áreas

El gasto se incrementa en todas las áreas de Gobierno, salvo en la de Obras y Equipamientos, que baja un 8,9% por la culminación de las grandes obras del mandato. Se queda en 588,4 millones de euros, debido a la conclusión de los grandes proyectos de inversión de este mandato.

Así, Políticas de Vivienda sube un 10%, más del doble de la media del presupuesto, hasta los 248 millones de euros; Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, un 7,5%, hasta los 1.187 millones de euros; Políticas Sociales, Familia e Igualdad, un 6,3% y alcanza los 429,4 millones de euros; Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, un 5,7%, hasta los 2.101,2 millones de euros; Cultura, Turismo y Deporte, un 5,6%, hasta los 268,3 millones de euros, y Economía, Innovación y Hacienda, un 4,9%, hasta los 564,5 millones de euros.

El Capítulo I, donde se incluyen los gastos de personal, se incrementa en 163,8 millones de euros, hasta los 2.315 millones, un 7,6% más que en el año 2026, lo que permitirá pagar el incremento retributivo del 4,5 % de los empleados municipales, así como dotar presupuestariamente la incorporación de nuevos efectivos procedentes de la resolución de las ofertas de empleo público de ejercicios anteriores.

De izquierda a derecha: Inma Sanz, vicealcaldesa; Almeida, y Engracia Hidalgo, delegada de Hacienda. EFE

El proyecto de presupuestos para 2027 contempla una plantilla de 32.357 puestos de trabajo en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos. Son 192 puestos más que en 2026, lo que supone un incremento del 0,6%. Y recoge casi 30,5 millones de euros para la tramitación de los procesos selectivos que se van a convocar (2.679 plazas) tanto por turno libre (1.701 puestos) como por promoción interna (978).

500 policías más

Este crédito va a permitir la incorporación de 1.118 nuevos efectivos para los cuerpos operativos: 552 nuevos policías, 124 nuevos bomberos, 237 efectivos de Samur-Protección Civil y 205 agentes de movilidad, además de 210 plazas de promoción interna (164 para policías, 41 para bomberos y cinco para Samur-PC).

En cuanto al resto de categorías, por turno libre destacan 53 médicos, 20 farmacéuticos, 89 trabajadores sociales, 38 técnicos superiores en actividades físicas y deportivas y 40 auxiliares de jardinería. Y en cuanto a promoción interna, (768 plazas), 250 son de administrativo, 188 de auxiliar administrativo y 110 de oficial de edificios y dependencias, entre otros.

También crece el Capítulo 2 (gastos en bienes corrientes y servicios), que alcanza los 2.870,4 millones, 144,1 más que en 2026 (5,3% más), principalmente para dar cobertura a los servicios relacionados con la sostenibilidad medioambiental, limpieza, zonas verdes, el Servicio de Ayuda a Domicilio, los centros de día y residencias de mayores y la Teleasistencia.

El Capítulo 3 (gastos financieros) sube 5 millones hasta los 99,6; el Capítulo 4 (transferencias corrientes) alcanza los 692 millones, hasta 51,7 millones más, en los que se incluyen 280 millones como aportación al Consorcio Regional de Transportes o la Tarjeta Familias, dotada con 19 millones; ayudas para emergencia social o becas para escuelas infantiles, así como 8,3 millones del convenio suscrito con la Comunidad de Madrid para comedores escolares o el Plan de Natalidad, con 11 millones de ayudas directas.

El Capítulo 5 (fondo de contingencia) se incrementa en 19,9 millones, hasta los 51,7, destinados a atender durante el ejercicio necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales para las que no exista crédito suficiente. El 6 (inversiones) se mantiene en niveles "históricamente elevados" con 678 millones de euros, el segundo mayor presupuesto en inversiones de la serie histórica.

El 7 (transferencias de capital) incrementa en 15,7 millones para situarse en 195 y así poder dar cobertura económica a las aportaciones destinadas a financiar inversiones, los organismos autónomos, las sociedades municipales y otras entidades.

Menor presión fiscal

El esfuerzo inversor en servicios públicos y la apuesta por la digitalización se complementará con una bajada de la presión fiscal a los contribuyentes madrileños de 31,2 millones de euros. En concreto, se reduce el IBI a todos los madrileños al mínimo legal del 0,4%, convirtiendo a Madrid en una de las tres capitales de provincia con el IBI más bajo de España.

Esta reducción de la presión fiscal se une a las cinco anteriores aprobadas, que han permitido un ahorro acumulado desde el año 2019 de 1.565 millones de euros, han cuantificado.

La previsión de ingresos no financieros, de la mano de las ordenanzas fiscales aprobadas ya inicialmente, crece en 324,9 millones de euros, un 4,9% más que en 2026, hasta situarse en 6.899,5 millones de euros.

En impuestos directos, la previsión es ingresar 2.411,3 millones de euros, 79,4 millones menos que en 2026, una reducción que tiene su explicación en la bajada del tipo del IBI al 0,4%, el mínimo legal contemplado en la ley, junto a las bonificaciones y exenciones en este y otros impuestos.

Los impuestos indirectos suben en 4,2 millones hasta los 297,7 millones. Las tasas bajan hasta los 1.054,3 millones (12,8 millones menos). Las transferencias corrientes se incrementan en 364 millones, hasta los 2.907,8, y los ingresos patrimoniales disminuyen en 3,7 millones hasta los 72,76 millones.

En lo referente a la enajenación de inversiones reales suben 44,8 millones hasta los 152,2 millones, mientras que las transferencias de capital bajan 4,1 millones y se quedan en 3,4 millones de euros. En total, el presupuesto, incluido el sector público, asciende a 8.103 millones de euros.

Una vez aprobado en Junta de Gobierno, el proyecto de presupuestos de 2027 pasará por un periodo de presentación de alegaciones y de enmiendas que concluirá con su elevación al Pleno del Ayuntamiento en el mes de diciembre para su aprobación definitiva y su entrada en vigor el 1 de enero.