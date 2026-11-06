El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la rueda de prensa en la que ha presentado los presupuestos de 2027 del Ayuntamiento de Madrid, este jueves. Ayuntamiento de Madrid

Almeida se centra "en la principal preocupación" de los madrileños: 100.000 nuevas viviendas, la mayoría protegidas

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid incrementa un 10% la inversión en Políticas de Vivienda para 2027, alcanzando los 248 millones de euros para responder a la principal preocupación de los ciudadanos. Se proyectan más de 100.000 nuevas viviendas en los desarrollos del sureste, la mayoría protegidas, además de impulsar proyectos como Madrid Nuevo Norte, Campamento y la Nueva Centralidad del Este. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) contará con un presupuesto de casi 200 millones para gestionar 9.000 viviendas en distintas fases de obras o licitación a lo largo del año. El presupuesto del consistorio alcanza un récord histórico en gasto social con 1.355 millones de euros, destinando 352 millones exclusivamente al servicio de Ayuda a Domicilio.

"Vivienda, vivienda y más vivienda". Así resumía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a lo Luis Aragonés con su "ganar, ganar y ganar", sus presupuestos de 2027 del Ayuntamiento de Madrid.

Como respuesta a la "principal preocupación" de los madrileños, el alcalde incrementa un 10%, más del doble de la media del presupuesto, la inversión en Políticas de Vivienda, hasta los 248 millones de euros.

Con esos 248,09 millones, el Área de Políticas de Vivienda gestionará y promoverá la vivienda pública de alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbana. Es una de las prioridades del mandato y una de las pocas áreas que crece muy por encima de la media: el gasto sube en todas las áreas de Gobierno, salvo en Obras y Equipamientos, que baja un 8,9%.

El motor del plan

La mayor parte del esfuerzo recae sobre la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La aportación municipal asciende a 150,5 millones, un 13,3% más que en 2026, y elevará el presupuesto de la empresa a 199,60 millones, un 14,4% más.

Ese dinero permitirá a EMVS Madrid afrontar la promoción de cerca de 9.000 viviendas que, a lo largo de 2027, estarán en alguna fase de obras o licitación. La empresa tendrá en ejecución 29 promociones con casi 5.100 viviendas, a las que se suman las 16 promociones de las dos primeras fases del Plan Suma Vivienda, con unas 2.500 casas.

Además, el próximo año está prevista la contratación de la tercera fase del Plan Suma Vivienda, para construir más de 1.400 viviendas en alquiler asequible. En total, se prevé el inicio de la construcción de 1.942 viviendas en Vicálvaro, Barajas, Tetuán y Arganzuela.

Con todo ello, la empresa municipal, que ahora cuenta con más de 10.000 viviendas, cerrará 2027 con un patrimonio cercano a las 10.500. Será un 70% más que hace ocho años.

Rehabilitación de barrios

En rehabilitación, el Ayuntamiento seguirá impulsando la Estrategia Transforma Madrid, que integra el Plan Adapta, el Plan Rehabilita y el Plan Transforma tu Barrio. En los últimos cinco años se han rehabilitado más de 110.000 viviendas, con 300.000 madrileños beneficiados y una inversión de más de 360 millones.

También se mantienen el Servicio de Asesoramiento (SAVMadrid), el Servicio de Información a la Rehabilitación Edificatoria (SIREM) y la Oficina Verde.

La regeneración de entornos degradados completa el paquete. Gracias al Plan Estratégico de Regeneración de Barrios del Plan Regenera Madrid, se iniciarán 16 obras y finalizarán nueve en Villaverde, Villa de Vallecas, Moratalaz, Usera, Carabanchel, Latina, Hortaleza, Ciudad Lineal, Vicálvaro, San Blas-Canillejas, Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Barajas y Tetuán.

La inversión superará los 9 millones de euros.

Más de 100.000 viviendas

En urbanismo, la prioridad es seguir urbanizando los grandes ámbitos del sureste, donde se construirán más de 100.000 viviendas, la mayoría protegidas. También se gestionarán suelos como Madrid Nuevo Norte y Campamento, para incorporar más parcelas destinadas a vivienda, especialmente protegida.

El área mantendrá su política de poner suelo municipal en el mercado para construir más pisos libres asequibles. Van dirigidos a quienes ni pueden optar a una vivienda protegida ni acceder al mercado por las dificultades de financiación.

Además, avanzará la tramitación de la modificación del Plan General de la Nueva Centralidad del Este, un desarrollo que generará más de 18.000 viviendas en San Blas-Canillejas. Otro eje urbanístico será la renaturalización del patrimonio municipal del suelo: recuperar terrenos sin uso y poner en servicio nuevos parques y zonas verdes, como el de Montecarmelo o el de O'Donnell norte.

Récord de gasto social

La vivienda se inscribe en unas cuentas con "un marcado perfil social". El gasto social alcanzará los 1.355 millones de euros, la cifra más alta de la serie histórica y 85 millones más que en 2026. Supone 387 euros por habitante, un 6,7% más.

Casi uno de cada cinco euros del gasto no financiero del Ayuntamiento y sus organismos autónomos irá a políticas sociales, con un padrón de casi 3,5 millones de personas, 231.151 más que en 2019.

El servicio de Ayuda a Domicilio destinará 352 millones. A ello se suman el Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación, el nuevo Centro de Personas sin Hogar Salamina, el nuevo modelo en los 19 centros integrales de atención a la mujer (CIAM) y la Teleasistencia gratuita para mayores de 85 años.