Almeida celebra que ya puede instalar el árbol de Navidad más alto de todo Madrid: de 35 metros y con nuevo diseño

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LO ESENCIAL Las claves Comienza la preparación en la Puerta del Sol para instalar el abeto navideño con un nuevo diseño y una altura total de 37 metros contando su estrella. Los trabajos de montaje arrancan este lunes tras el desalojo de la acampada por la vivienda que permaneció 38 días en la plaza. El alumbrado de Navidad de Madrid se encenderá el 21 de noviembre desde Cibeles y contará con más de 14 millones de bombillas led en 250 emplazamientos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este miércoles en su cuenta de X que "la Puerta del Sol ya está lista y de vuelta para los madrileños", por lo que han comenzado los trabajos de preparación de la zona para instalar el mítico árbol de Navidad, que estrena "nuevo diseño".

Por su parte, la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha confirmado que el lunes comenzará la instalación del árbol de Navidad de la Puerta del Sol, que se espera que esté preparado para el acto del alumbrado navideño el día 21 de noviembre.

García Romero lo ha adelantado en declaraciones a los medios de comunicación desde la Puerta del Sol, donde ha supervisado los trabajos de limpieza y reparación de la plaza tras el desalojo de la pasada madrugada de los acampados por la vivienda tras 38 días de protesta.

La Puerta del Sol ya está lista y de vuelta para los madrileños. Por eso, os anunciamos que hemos comenzado los trabajos de preparación de la zona para instalar nuestro árbol de Navidad, que estará listo para el encendido de las luces el próximo 21 de noviembre. Además, estrenamos un nuevo diseño que podéis ver en la fotografía. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 4, 2026

Se tratará de un "árbol espectacular" de unos 35 metros, a los que habrá que sumar los casi dos metros que mide la estrella que lo corona. Será así la estructura navideña más alta de la capital, por delante del árbol de Navidad en la plaza de Cibeles, que mide unos 22 metros.

La plaza de la Puerta del Sol cuenta ya con un perímetro vallado donde se instalará el árbol de Navidad, y ya a partir de este jueves comenzará a llegar la maquinaria necesaria para la instalación de las piedras de soporte, así como el propio material del árbol.

"Tenemos que ajustar (los tiempos) y con mucha velocidad, porque teníamos que haber empezado mucho antes y no hemos podido empezar por la acampada", ha relatado la concejal, que pese a todo ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los madrileños porque "árbol en Sol va a haber".

El encendido

El alcalde ya anunció que el próximo sábado 21 de noviembre se procederá al acto del encendido de luces en la plaza de Cibeles.

Lo ha anunciado como "un espectáculo para miles y miles de madrileños que va a merecer mucho la pena", en el que se sucederán actuaciones musicales y numerosas sorpresas.

El alumbrado navideño llegará este año a más de 250 emplazamientos de los 21 distritos, traerá importantes novedades y continuará siendo totalmente respetuoso con la sostenibilidad ambiental a través del uso de las más modernas y eficientes tecnologías, ya que todo el alumbrado, más de 14 millones de bombillas, será tipo led.

En total, las calles de la capital se engalanarán con 131 cerezos y 7.458 cadenetas, que suman una longitud de 164 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Segovia y volver.

A ellos, se sumarán 14 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños. En cambio, desde el Ayuntamiento no saben si será posible poner el árbol de la Puerta del Sol por la acampada.

Durante la campaña de Navidad 2025-2026, desde el día del encendido hasta el día de Reyes, se generó un retorno estimado de 4.109,4 millones de euros en la ciudad de Madrid, con un gasto diario medio de 89,3 millones de euros, según un informe realizado por la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid.