Juanlu Sánchez, organizador de la acampada de Sol, anima a Almeida a poner el árbol de Navidad: "Le hacemos hueco"

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LO ESENCIAL Las claves Los organizadores de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol afirman que no se irán, pero aseguran que están dispuestos a "hacer hueco" al árbol de Navidad del Ayuntamiento. El Consistorio madrileño considera que la instalación del abeto luminoso en Sol es incompatible con la acampada por motivos de seguridad, por lo que su colocación sigue en duda. El encendido de las luces navideñas en Madrid se celebrará el 21 de noviembre en Cibeles, iniciando un alumbrado que llegará a más de 250 emplazamientos con 14 millones de bombillas led. Entre las novedades de este año destaca la reubicación de los tres ángeles gigantes de 10 metros, que pasarán de la plaza de Carlos V al cruce de Gran Vía con Alcalá.

"No nos vamos", así de claros son los organizadores de la acampada para reivindicar el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol, cuando hace unos días amaneció el Kilómetro 0 con unas 700 tiendas menos.

Después de cumplir ya un mes de pernoctar en el corazón de Madrid, los acampados aclararon que iban a seguir manifestándose allí, pero que se dividían y algunos abandonaban el asentamiento porque iban a empezar a preparar la huelga general en los barrios de la ciudad a través de asambleas y otras actividades.

Con todas las luces y adornos navideños instalados ya en prácticamente todos los barrios de la capital, los madrileños se empiezan a hacer la pregunta: ¿Van a instalar el mítico árbol de Navidad en la Puerta del Sol con la acampada?

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya anunció este miércoles que el próximo sábado 21 de noviembre se procederá al acto del encendido de luces en la plaza de Cibeles.

Lo ha anunciado como "un espectáculo para miles y miles de madrileños que va a merecer mucho la pena", en el que se sucederán actuaciones musicales y numerosas sorpresas.

El alumbrado navideño llegará este año a más de 250 emplazamientos de los 21 distritos, traerá importantes novedades y continuará siendo totalmente respetuoso con la sostenibilidad ambiental a través del uso de las más modernas y eficientes tecnologías, ya que todo el alumbrado, más de 14 millones de bombillas, será tipo led.

En total, las calles de la capital se engalanarán con 131 cerezos y 7.458 cadenetas, que suman una longitud de 164 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Segovia y volver.

A ellos, se sumarán 14 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños. En cambio, desde el Ayuntamiento no saben si será posible poner el árbol de la Puerta del Sol por la acampada.

Fuentes del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos del Consistorio informan a este diario de que "la intención es ponerlo" pero que solo pueden esperar a ver cómo evoluciona la acampada en los próximos meses.

"Le hacemos hueco"

Al preguntar a la organización de la acampada, Juanlu Sánchez, uno de los portavoces, asegura que por ellos no hay ningún problema en la instalación del luminoso. De hecho, animan a ponerlo y dicen que facilitarían las labores de los operarios del Ayuntamiento capitalino: "Le hacemos hueco", dice refiriéndose al árbol.

Eso sí, las tiendas que tuvieran que quitar por la decoración navideña se recolocarían en otras zonas de la plaza porque no está en sus planes levantar la acampada. Su objetivo es "seguir haciendo esa fuerza y esa presión social y mediática" hasta que se consiga un cambio en torno al problema de la vivienda en España.

En cambio, desde el Ayuntamiento de Madrid lamentan que "la instalación del árbol en condiciones de seguridad es incompatible con la acampada".

Por tanto, la respuesta a si habrá árbol de Navidad en la Puerta del Sol sigue en el aire.

Durante la campaña de Navidad 2025-2026, desde el día del encendido hasta el día de Reyes, se generó un retorno estimado de 4.109,4 millones de euros en la ciudad de Madrid, con un gasto diario medio de 89,3 millones de euros, según un informe realizado por la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid.