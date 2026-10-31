Almeida blinda Madrid con 1.700 policías y los comercios se protegen por temor a posibles actos vandálicos y saqueos

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid desplegará a 1.700 policías municipales durante el puente de Halloween y Todos los Santos para prevenir altercados, mientras el alcalde Martínez-Almeida insta a actuar sin que «tiemble el pulso». Comercios del centro de la capital, en vías como Gran Vía o Montera, han tapiado sus escaparates por temor a saqueos tras los violentos disturbios registrados en Barcelona tras el llamamiento de la plataforma Blocus. La Guardia Civil ha detenido en Picanya (Valencia) al presunto fundador de Blocus, a quien acusa de administrar grupos de Telegram desde los que se coordinaban actos vandálicos y saqueos en comercios. Los comerciantes de la zona centro afrontan la amenaza de altercados tras haber estimado una caída del 30% en sus ingresos debido a la acampada por la vivienda situada en la Puerta del Sol.

Los comercios no han dudado en proteger sus negocios en el centro de la ciudad. Y, en Gran Vía o Montera han parapetado sus escaparates, tapiándolos en pleno puente de Todos los Santos y Halloween por temor a que se reproduzcan en Madrid los saqueos y actos vandálicos que se produjeron en Barcelona tras el llamamiento de la plataforma Blocus.

Los disturbios se saldaron en la capital catalana con 130 detenidos, la gran mayoría menores, y 14 agentes resultaron heridos, además de comercios saqueados, mobiliario urbano y vehículos destrozados.

Blocus hizo un llamamiento a repetir los incidentes en Madrid, pero después desconvocó. Aun así, el Ayuntamiento de Madrid no se fía. "Hay algunas noticias que dicen que pueden haberse cancelado esos llamamientos, pero evidentemente no podemos tener la certeza de que eso así ocurra", contestaba esta semana la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz.

Por eso, el Consistorio blindará la ciudad ante la celebración de Halloween y el Día de Todos los Santos, con 1.700 agentes durante las jornadas festivas. Además, el Ayuntamiento también mantiene prevenidos a los policías municipales del servicio ordinario por si se precisara aumentar algún servicio, y todo ello en coordinación con la Policía Nacional.

Este mismo viernes la Guardia Civil ha detenido en Picanya (Valencia) al "presunto fundador y principal impulsor" en España del movimiento Blocus, al que vincula con las convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles, buscaba llevar a cabo saqueos en comercios y actos violentos.

Al investigado se le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se coordinaban estas acciones, según ha informado la Guardia Civil.

"Que no les tiemble el pulso"

Almeida, incluso, ha hecho una petición a la Policía, animándoles a que no les "tiemble el pulso" y que "adopten cualquier medida que consideren en cada momento que tienen que adoptar para evitar disturbios" en la ciudad.

Los comercios tratan de proteger sus escaparates. EFE

Almeida "no se fía lo más mínimo" de la posible desconvocatoria de plataformas como Blocus. "Nosotros no nos fiamos y vamos a seguir alerta para cualquier situación que se pueda dar, poder prevenirla y poder, en su caso, restaurar lo antes posible el orden público", se ha comprometido.

Inma Sanz ha respaldado las palabras de Almeida instando a "actuar con toda la contundencia" ante la posibilidad de hechos vandálicos muy graves.

"Ante esas posibles actuaciones delictivas la Policía tiene que actuar con toda la contundencia y va a tener el total y completo apoyo del Ayuntamiento de Madrid", ha manifestado. Inma Sanz ha lanzado el mensaje de que "si alguien quiere venir a reventar las calles de Madrid o a quemarlas se encontrará con una actuación policial contundente", que es lo que "debe hacer un Estado de Derecho en defensa de sus ciudadanos y en defensa de una convivencia pacífica".

Llamamiento previo

La titular municipal de Seguridad ha informado de que "ese tipo de actos vandálicos y de guerrilla urbana que se han producido en Bilbao y en Barcelona tuvo un llamamiento para que ocurriera también en Madrid el sábado pasado. No ocurrió, por suerte".

Los comercios tratan de proteger sus escaparates. EFE

"Lo que tenemos es que estar muy prevenidos de que esas situaciones se puedan llevar a cabo en las próximas semanas y poner todos los efectivos y todo lo que esté en nuestra mano para tratar de evitarlos", ha remarcado. Los dispositivos este puente "van a ser amplios" y habrá "una presencia muy masiva de policía en la calle".

El miedo que se ha propagado entre las tiendas del centro de Madrid llega en pleno puente de Todos los Santos, con Halloween instalado como un reclamo comercial de primer orden, a las puertas del Black Friday y del arranque de la campaña navideña.

El impacto de un posible llamamiento a la vandalización se une a las estimaciones de pérdidas en los comercios del entorno de Sol, los más cercanos a la acampada nacida por la reclamación del derecho a la vivienda.

Desde el Consistorio han cifrado ya en un 30% la pérdida de ingresos respecto a la misma época del año anterior, cuando se acerca la Navidad, uno de los periodos de más ventas. "Hay algún comercio que ya ha tenido que despedir a alguna persona y nos acercamos a la época navideña, que supone aproximadamente entre el 70 y el 80% de todo lo que generan a lo largo del año", calculó Almeida en declaraciones a Europa Press.