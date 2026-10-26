Las obras de la Línea 10 ven la luz, con fecha de reapertura: anuncian nuevo nombre para la parada de Santiago Bernabéu

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LO ESENCIAL Las claves Las obras de la estación de Metro de Santiago Bernabéu superan el 70% de ejecución, con un presupuesto de 66 millones de euros y una previsión de finalización para el primer trimestre de 2027. La parada pasará a llamarse oficialmente 'Bernabéu', triplicará su superficie hasta superar los 12.000 metros cuadrados y será 100% accesible con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas. A finales de diciembre se restablecerá la circulación de la Línea 10 entre Nuevos Ministerios y Cuzco, aunque los trenes no efectuarán parada en la estación hasta que concluya la remodelación. El nuevo diseño eliminará los pasillos tradicionales por un gran vestíbulo para optimizar el flujo de viajeros durante los días de partido y eventos masivos.

Las obras para la renovación integral de la estación de Metro de Santiago Bernabéu han superado ya el 70% de su ejecución, tal y como han apuntado desde el suburbano madrileño.

Con un presupuesto de 66 millones de euros, los trabajos están transformando la estación correspondiente a la Línea 10 del suburbano en una nueva de 12.000 metros cuadrados, que como novedad pasará a llamarse 'Bernabéu'.

La previsión del Gobierno regional es poder finalizar las obras en el primer trimestre de 2027, coincidiendo con el 80 aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del Real Madrid.

Las obras contemplan la remodelación de los espacios interiores de la estación, la instalación de nuevos equipos de movilidad vertical y la ampliación de la superficie. La estación tendrá dos accesos vinculados al estadio Santiago Bernabéu, uno nuevo en la zona financiera de Azca

Después de la demolición de la caverna de la antigua estación y su integración en el nuevo diseño, los trabajos se encuentran ya en la fase final de la obra civil. Entre los espacios ejecutados se encuentran el área destinada al vestíbulo principal, los niveles intermedios y distintas galerías de conexión con los andenes.

"Ya hemos ejecutado el nivel intermedio de la estación y en estos momentos nos encontramos finalizando las conexiones de este nivel con los andenes a través de galerías", ha explicado Carlos Zorita, responsable del Servicio de Infraestructuras y Estaciones de Metro.

Asimismo, ha apuntado que también se ha iniciado ya "una fase de terminación" como son el montaje de las instalaciones electromecánicas, de iluminación, comunicaciones, y lo que permitirá ejecutar los revestimientos.

El proyecto también incluye ascensores para comunicar la calle con los vestíbulos y facilitar los desplazamientos entre los distintos niveles de la estación. "Dentro del avance de la obra ya hemos llevado a cabo la instalación de cuatro de los ascensores que van a permitir la conexión de calle-vestíbulo, dado que la estación va a ser accesible a personas con movilidad reducida", ha indicado.

Sin parada en la estación

Las obras obligaron a, desde el 28 de marzo, interrumpir la Línea 10 de Metro (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) entre Nuevos Ministerios y Cuzco para facilitar la ejecución de los trabajos.

Está previsto que se vuelva a prestar servicio a finales de diciembre. En esa primera fase, los trenes reanudarán la circulación por el tramo, pero no efectuarán parada en Santiago Bernabéu, que continuará cerrada hasta la finalización de su renovación.

Mientras permanezca interrumpido el servicio entre ambas estaciones, se mantendrá el dispositivo gratuito de autobuses alternativos, con frecuencias previstas de entre tres y cinco minutos y recorrido hasta Plaza de Castilla.

El triple de superficie

Con esta remodelación, la superficie de la estación triplicará su superficie, pasando de un espacio de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400. La estación contará con una configuración que proporcionará una respuesta eficaz a la importante densidad de aficionados que se registran en los días de partido.

La infraestructura registró cerca de cuatro millones de entradas durante 2025, con jornadas en las que se superaron los 34.000 viajeros coincidiendo con encuentros y eventos de especial afluencia, según datos de Metro.

El diseño prevé un vestíbulo principal desde el que se visualizarán los niveles intermedios y la llegada de los trenes, con el objetivo de facilitar los recorridos entre los accesos y los andenes.

Tras su finalización, la estación se convertirá en una de las más modernas de toda la red de Metro, con tornos de acceso y máquinas de venta de última generación.

La estación también mantendrá la vinculación con el Real Madrid y con los éxitos cosechados a lo largo de su historia, y estará preparada también para ser tematizada ante cualquier evento que pueda acoger el estadio.

También será 100% accesible, con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que conectarán directamente con el andén, mientras que los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo, desde el cual se visualizarán los niveles intermedios y los propios andenes.

El rediseño facilitará así que se produzcan transiciones más rápidas desde la calle al andén, ya que los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo con vistas a los niveles intermedios y los propios andenes, que también amplían su capacidad.

Metro está llevando a cabo la planificación de este proyecto junto al Real Madrid Club de Fútbol, con quien firmó un protocolo para coordinar estas obras con el conjunto de actuaciones e infraestructuras que concurren en la zona.

Esta parada, junto al Paseo de la Castellana de la capital, guarda desde sus orígenes una estrecha relación con el estadio del equipo blanco. Fue inaugurada en 1982 bajo el nombre de Lima y en 1998 se renombró con su nomenclatura actual de Santiago Bernabéu.