El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la entrega de llaves de la promoción de vivienda pública Cañaveral 8. Ayuntamiento de Madrid

Almeida sube su apuesta por la vivienda pública en 2027: casi 200 M para construir nuevas casas de alquiler asequible

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid presupuesta 199,6 millones de euros en 2027 para la EMVS, lo que supone un incremento del 14,4% respecto al ejercicio anterior. La inversión total movilizada superará los 208 millones de euros para la gestión y promoción de unas 9.000 viviendas públicas en distintas fases de obras o licitación. El plan prevé iniciar la construcción de 1.942 casas en Vicálvaro, Barajas, Tetuán y Arganzuela, para superar las 10.500 viviendas públicas en patrimonio al finalizar 2027. El Consistorio cederá suelo valorado en 91 millones de euros en áreas como Valdecarros, Las Tablas, Carabanchel y Ermita del Santo para construir 2.000 viviendas más.

En medio de una precampaña marcada por la vivienda y los alquileres que desembocará en unas elecciones el próximo 29 de noviembre, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apostará en 2027 por esta emergencia habitacional.

De esta manera, ha presupuestado 199,60 millones de euros en 2027 para la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), la empresa pública que se encarga de ejecutar la política de vivienda pública del Ayuntamiento, especialmente de alquiler asequible.

La cifra supone un incremento del 14,4% respecto al año anterior.

El borrador de presupuestos, al que ha tenido acceso este periódico, será aprobado por el Consejo de Administración de la empresa municipal el próximo miércoles.

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS, Álvaro González, avanza que este presupuesto es la muestra del compromiso del alcalde con la vivienda a lo largo de su mandato.

Ha valorado que la aportación directa del Ayuntamiento de Madrid a la empresa se incrementa un 11,6 % en 2027, hasta los 153,24 millones de euros.

Sin embargo, el volumen total que movilizará la empresa pública en obras superará ampliamente esa cifra presupuestaria. Así, la inversión que hará la empresa en 2027 se situará por encima de los 208 millones de euros (un 85% más que en el ejercicio anterior).

Este dinero irá principalmente destinado a suelo y nuevas promociones de viviendas públicas en régimen de alquiler asequible. Es decir, las rentas no podrán ser mayores al 30% de los ingresos de la unidad familiar.

Por ello, se afrontará la promoción de las cerca de 9.000 viviendas que a lo largo de 2027 se encontrarán en alguna fase de obras o licitación por parte de la EMVS.

45 promociones

Así, la empresa municipal tendrá en ejecución 29 promociones con casi 5.100 viviendas, a las que hay que añadir las 16 promociones que se ejecutarán mediante las dos primeras fases del Plan Suma Vivienda con unas 2.500 viviendas. 45 promociones en total.

Asimismo, la empresa prevé contratar la tercera fase del Plan Suma Vivienda durante el próximo año. Esta etapa permitirá construir más de 1.400 pisos destinados al alquiler asequible. Unas estimaciones hechas al incorporar la medida aprobada en el Pleno municipal del 8 de octubre (al amparo de la nueva Ley 2/2026). La norma incluye como principal novedad un incentivo urbanístico que permite aumentar la edificabilidad de los terrenos hasta un 20%.

Almeida en un acto de entrega de llaves de viviendas públicas. Ayuntamiento de Madrid

En concreto, está previsto que a lo largo del año EMVS inicie la construcción de 1.942 viviendas en Vicálvaro, Barajas, Tetuán y Arganzuela. Así, la empresa municipal —que a día de hoy cuenta con más de 10.000 viviendas— finalizaría 2027 con un patrimonio superior a las 10.500 viviendas. Es decir, con un incremento cercano al 70% del número de pisos a los existentes al inicio del mandato de Almeida.

En cuanto a nuevas parcelas, se ha previsto que, a lo largo del año 2027, el Ayuntamiento de Madrid ceda suelo, valorado en 91 millones de euros, para la construcción de siete nuevas promociones con más de 2.000 viviendas en los ámbitos de Valdecarros, Ermita del Santo, Las Tablas y Carabanchel.

Y es que la apuesta del Consistorio desde que Almeida es alcalde por la vivienda pública ha hecho que Madrid sea la capital con la mayor vivienda social de España.

El Gobierno de Almeida ha finalizado en sus más de siete años de mandato 3.383 viviendas nuevas en 41 promociones.

La promoción de vivienda pública del Ayuntamiento Vallecas 62 en Madrid. EMVS

Asimismo, actualmente la EMVS está promoviendo la construcción de más de 7.700 viviendas. Y a esto se añaden las más de 3.000 viviendas que el Área de Urbanismo está construyendo en colaboración público-privada en régimen de alquiler asequible.

La inversión global (sumando las promociones finalizadas y actualmente en proceso) ha sido de 1.900 millones de euros.

Mercado secundario

Además de construir nuevas viviendas, EMVS también actúa sobre el mercado secundario mediante la compra de pisos que aumentan su patrimonio -programa al que se destinarán 12,9 millones de euros- y a través de herramientas de colaboración entre propietarios e inquilinos.

Así, el presupuesto para 2027 potenciará programas como el de Recuperación de Vivienda Vacía (Reviva), con 3,8 millones. Tiene como objetivo recuperar la vivienda vacía que existe en la capital y ponerla en circulación como alquiler asequible con unas condiciones que benefician tanto al propietario como al inquilino.

Gracias a este programa, la empresa municipal ya ha incorporado más de 225 viviendas al parque de alquiler asequible y se prevé la incorporación de 50 viviendas más en 2027.

Por otra parte, EMVS tiene en marcha otros programas de incentivo al alquiler. Es el caso del Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), que promueve el acceso a viviendas en alquiler asequible al conectar las viviendas disponibles en la capital con los madrileños demandantes de un piso en alquiler. A este programa se destinan más de 200.000 euros y se prevé la incorporación de 250 nuevas viviendas.