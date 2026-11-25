Convertida en un polo de atracción para profesionales de toda España y del extranjero, Madrid reúne hoy propuestas que van desde la alta cocina de vanguardia hasta la recuperación de los sabores más castizos.

Y en este escenario ha emergido una nueva generación de chefs que está cambiando las reglas del juego: frente a las grandes estructuras empresariales, reivindican los proyectos personales con una identidad culinaria propia.

La diversificación de la industria hostelera dibuja un nuevo mapa gastronómico en la Comunidad de Madrid, donde, según datos del sector, se concentran unos 250.000 profesionales vinculados a la hostelería y la restauración.

De ellos, en torno a 28.000 (aproximadamente el 12%), son autónomos, muestra de que el emprendimiento y los proyectos propios tienen un importante papel en el panorama gastronómico.