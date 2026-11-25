Ángel Sáenz, académico de gastronomía, sobre lo castizo: “Yo no creo que sea una moda como tal, sino que es una tendencia más”
Madrid vive un momento dorado para su gastronomía, impulsado por una oleada de talento joven que apuesta por proyectos propios y cartas con identidad
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Convertida en un polo de atracción para profesionales de toda España y del extranjero, Madrid reúne hoy propuestas que van desde la alta cocina de vanguardia hasta la recuperación de los sabores más castizos.
Y en este escenario ha emergido una nueva generación de chefs que está cambiando las reglas del juego: frente a las grandes estructuras empresariales, reivindican los proyectos personales con una identidad culinaria propia.
La diversificación de la industria hostelera dibuja un nuevo mapa gastronómico en la Comunidad de Madrid, donde, según datos del sector, se concentran unos 250.000 profesionales vinculados a la hostelería y la restauración.
De ellos, en torno a 28.000 (aproximadamente el 12%), son autónomos, muestra de que el emprendimiento y los proyectos propios tienen un importante papel en el panorama gastronómico.
Ángel Sáenz de Cenzano, miembro de la Academia Madrileña de Gastronomía.
De los grandes grupos a los proyectos con identidad propia
En Madrid, junto a los grandes grupos de restauración, crece una escena de pequeños establecimientos independientes en los que el chef o el responsable de sala participa directamente en la concepción y gestión del negocio.
Lejos de plantearse como realidades incompatibles, ambas forman parte del mismo ecosistema.
“Los grandes grupos son una parte más de la realidad, pero la presencia del promotor del proyecto -típicamente chef o jefe de sala- apoya a que la experiencia en los locales sea única”, señala Ángel Sáenz de Cenzano, miembro de la Academia Madrileña de Gastronomía.
Esta búsqueda de personalidad está dejando paso a formatos más informales, donde el producto y la interacción adquieren protagonismo.
Ganan terreno, por ejemplo, las cartas reducidas, y también “está muy vigente el tema de las barras, donde los cocineros puedan cocinar delante tuyo”, afirma Sáenz de Cenzano.
“Creo que hemos ampliado un poco nuestra mirada hacia la cocina como un concepto más de experiencia”, continúa el académico.
La tradición madrileña se reinventa
Otra de las tendencias que están definiendo la escena gastronómica de Madrid es la recuperación de la cocina tradicional.
Las casas de comidas, la casquería y los productos de proximidad vuelven a ocupar un lugar destacado, aunque reinterpretados mediante técnicas actuales y presentaciones renovadas.
Sáenz de Cenzano declara que “Madrid siempre ha sido una ciudad abierta a los nuevos conceptos, a las cocinas internacionales, pero a la vez ahora estamos viendo una vuelta a la tradición y creo que conviven de una forma muy natural”.
No se trata tanto de recuperar recetas del pasado como de encontrar nuevas formas de relacionarse con ellas.
“No creo que sea una moda como tal, sino una tendencia más: es la valoración de la cocina tradicional, pero desde una mirada moderna”, explica el representante de la Academia.
Cocineros, y mucho más
Pero abrir un restaurante hoy exige algo más que talento entre fogones. La gestión empresarial, el análisis de datos, el marketing y el conocimiento del cliente se han convertido en competencias esenciales para garantizar la viabilidad de los proyectos.
Los datos de empleabilidad reflejan este cambio: el sector cuenta con cerca de 8.000 profesionales procedentes de Administración y Dirección de Empresas.
Un informe de LinkedIn Talent Insights también revela que hay una demanda creciente de perfiles con capacidad de análisis, trabajo en equipo y atención al cliente.
“Vemos claramente que los profesionales cada día se forman más. Sin duda se está elevando más la profesión a todos los niveles, no solo los grandes chefs, sino los locales más pequeños”, asegura el académico.
“Además, un emprendedor es un empresario que tiene que formarse en cosas más allá de la técnica de cocina. Tiene que formarse en gestión, en análisis de datos y en uso de la tecnología, porque es cada vez más relevante en la cocina”, advierte.
Una generación que emprende
Quizá el cambio más significativo esté en las aspiraciones profesionales de los jóvenes cocineros.
Si tradicionalmente la trayectoria pasaba por formarse en grandes restaurantes y escalar posiciones dentro de sus cocinas, ahora muchos profesionales quieren dar el salto con un proyecto propio.
“Antes la carrera más típica era empezar y aspirar a trabajar en una gran sala. Ahora vemos, tras las épocas formativas, mucha más vocación de emprendimiento. Mucho más hostelero y restaurador que quiere explorar su propio concepto”, apunta Sáenz de Cenzano.
La aspiración es conseguir que cada establecimiento tenga algo que no pueda reproducirse en ningún otro lugar, y muchos ven Madrid como el lugar idóneo para poder desarrollar su proyecto.
Para el académico, “el rasgo de los nuevos chefs es la identidad y la autenticidad. Saber que lo que estás haciendo, lo que estás disfrutando y experimentando, solo lo puedes hacer ahí. Yo creo que esa es la máxima aspiración ahora mismo de un proyecto de cocina”.