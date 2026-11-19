La zona de Madrid ideal para una escapada de fin de semana: un castillo del siglo XV, 2 embalses y un monasterio medieval
Descubre la Sierra Oeste de Madrid: un tesoro de pueblos medievales, afamados viñedos, playas de embalse y bosques que resurgen con resiliencia y autenticidad a un paso de la capital
La Sierra Oeste es, tal vez, el secreto mejor guardado de la Comunidad de Madrid. Es una comarca sorprendente en la que se encuentran pueblos con encanto, naturaleza casi virgen y, sobre todo, las bondades de un lugar que, a pocos kilómetros del bullicio de la capital, ofrece otra forma de disfrutar del tiempo de ocio, más pausada y relajante.
Las opciones se multiplican en esta zona que se enmarca entre la Sierra de Guadarrama y la zona oriental de la Sierra de Gredos. No es una cadena de grandes alturas pero sí, en cambio, de una orografía caprichosa en la que caben montañas, valles, vegas y ríos.
Los pueblos también confabulan con la naturaleza para ofrecer ese respiro al visitante. Añaden a las ofertas argumentos de sobra para ir y repetir. Uno es la gastronomía local, que tira de productos de proximidad y platos hechos a la forma tradicional. El sabor es tan intenso.
El otro es el patrimonio. A lo largo y ancho de esta extensión que conforma la Sierra Oeste, de 990,77 km2, salpican el mapa puntos tan atractivos como el Palacio de Villena en Cadalso, la iglesia del Santo Apóstol en Villa del Prado, el monasterio de Pelayos de la Presa o el castillo medieval de San Martín de Valdeiglesias.
Todos estos pueblos merecen la pena. Y acercarse es importante, sobre todo este año en el que sus 53.000 vecinos están saliendo del drama que supuso el incendio del pasado verano. Muchos de estos parajes quedaron afectados, pero el ejemplo de resiliencia de estas personas es una muestra de hasta qué punto se trata de Pueblos con Vida.
Un castillo del siglo XV
San Martín de Valdeiglesias es la cabecera de la comarca, el gran núcleo urbano de la zona y su centro histórico. Aquí la naturaleza constituye un marco impecable para una localidad que aglutina buena parte de las características de la zona.
Por una parte, tiene patrimonio. Su casco antiguo tiene especial relevancia, destacando el Castillo de la Coracera, del siglo XV. En lo natural, además de los paisajes, también hace gala de una vinculación obvia con el embalse de San Juan, el único que ofrece playas con banderas azules dentro de la Comunidad de Madrid.
Y, por supuesto, la gastronomía, aderezada con productos de proximidad. Destaca igualmente el vino. La zona es una de las mejores de España en lo enológico y de hecho sus vides son las de mayor prestigio y mayor proyección internacional de la D.O. Vinos de Madrid.
Gastronomía y naturaleza
Los atractivos de la Sierra Oeste también esperan en otras localidades próximas. Cadalso de los Vidrios, por ejemplo, también ofrece esta mezcolanza de gastronomía y cultura centenarias. Su Palacio de Villena y sus jardines renacentistas, sus bodegas y sus viñedos pueden dar fe de ello.
En Pelayos de la Presa encontramos otra joya relativamente desconocida: el Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, una de las construcciones monásticas cistercienses más antiguas de la región (fundado en el siglo XII).
Robledo de Chavela, Cenicientos y Rozas de Puerto Real son algunos de los otros municipios que tienen interés turístico. Pero por su originalidad, habría que destacar otros dos pueblos, Colmenar del Arroyo y Fresnedillas de la Oliva.
Colmenar destaca por su arquitectura civil en piedra de granito de la zona y su apuesta por decorar sus calles con literatura: fachadas, muros y mobiliario urbano están rotulados con citas literarias, versos y aforismos de poetas clásicos y contemporáneos. Un pueblo para disfrutar y para leerlo.
Fresnedillas de la Oliva también concibe su urbanismo como un extenso lienzo. En este caso con un proyecto, ‘Casas con vida’, que convirtió algunos de sus espacios públicos en murales que reproducen diferentes habitantes del pueblo.
Es una idea para poner en valor el costumbrismo local y contraponerlo a la modernidad de uno de sus emplazamientos históricos: la Estación de Vuelos Espaciales Tripulados de la NASA, que recibió en 1969 la confirmación del alunizaje del hombre en nuestro satélite antes incluso de transmitirse a Estados Unidos.
Resiliencia tras el fuego
Son argumentos, en definitiva, que invitan a ir y repetir, especialmente tras los incendios de este pasado verano. El fuego hizo mella en la masa forestal de la zona, afectando a su vez a la fauna autóctona, especialmente a las aves.
De hecho, buena parte del territorio de la Sierra Oeste está integrado en la ZEPA (Zona de especial protección de aves) Encinares de los ríos Alberche y Cofio. El avistamiento ornitológico es, de hecho, uno de los grandes atractivos de la zona.
Las consecuencias de este fuego también se hicieron sentir en el turismo rural, que obviamente quedó en suspenso hasta la recuperación que ya está en marcha. Y es ahí donde se enmarca la conveniencia de apoyar al comercio y la hostelería local que, al margen de este episodio, ofrece una extraordinaria oferta de alojamientos rurales.
En este sentido, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la campaña de promoción turística centrada en la Sierra Oeste ¡Vuelve a vivirla!, con el objetivo de dar visibilidad a sus municipios, poner en valor sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos, y fomentar la llegada de visitantes. Una iniciativa que busca impulsar el turismo y contribuir a la recuperación económica de la comarca tras los incendios del pasado verano.
Pueblos con vida
Desde cualquier punto se puede aprovechar para visitar algunas de las excelencias naturales de la zona. Al mencionado embalse de San Juan se le suma el de Picadas, perfectos para practicar deportes náuticos.
Otros emplazamientos destacados son el Castañar de Rozas de Puerto Real o la propuesta de la Vía Verde que atraviesa el cañón fluvial del Alberche, un paseo ideal.
Y mezclando lo natural y lo lúdico, otro punto interesante: el Bosque Encantado de San Martín de Valdeiglesias, un jardín donde los setos representan todo tipo de figuras que harán las delicias de pequeños y no tan pequeños.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid también está redoblando los esfuerzos para que la Sierra Oeste recupere su plena actividad tras los incendios del pasado verano. Para ello, gracias al programa Pueblos con Vida, enfocado a la recuperación de la actividad económica de los municipios de menos de 20.000 habitantes. A través de este programa, se busca apoyar a sus municipios, impulsar su recuperación y ayudarles a recuperar la normalidad lo antes posible, reforzando su desarrollo y su capacidad para afrontar el futuro.
Además, ha habilitado una página web que centraliza toda la información relevante con información sobre las ayudas disponibles para los vecinos afectados, negocios que se desarrollan en la zona o –especialmente importante– líneas de ayuda a agricultores y ganaderos locales que sufrieron el fuego.