La Sierra Oeste es, tal vez, el secreto mejor guardado de la Comunidad de Madrid. Es una comarca sorprendente en la que se encuentran pueblos con encanto, naturaleza casi virgen y, sobre todo, las bondades de un lugar que, a pocos kilómetros del bullicio de la capital, ofrece otra forma de disfrutar del tiempo de ocio, más pausada y relajante.

Las opciones se multiplican en esta zona que se enmarca entre la Sierra de Guadarrama y la zona oriental de la Sierra de Gredos. No es una cadena de grandes alturas pero sí, en cambio, de una orografía caprichosa en la que caben montañas, valles, vegas y ríos.

Los pueblos también confabulan con la naturaleza para ofrecer ese respiro al visitante. Añaden a las ofertas argumentos de sobra para ir y repetir. Uno es la gastronomía local, que tira de productos de proximidad y platos hechos a la forma tradicional. El sabor es tan intenso.

El otro es el patrimonio. A lo largo y ancho de esta extensión que conforma la Sierra Oeste, de 990,77 km2, salpican el mapa puntos tan atractivos como el Palacio de Villena en Cadalso, la iglesia del Santo Apóstol en Villa del Prado, el monasterio de Pelayos de la Presa o el castillo medieval de San Martín de Valdeiglesias.

Todos estos pueblos merecen la pena. Y acercarse es importante, sobre todo este año en el que sus 53.000 vecinos están saliendo del drama que supuso el incendio del pasado verano. Muchos de estos parajes quedaron afectados, pero el ejemplo de resiliencia de estas personas es una muestra de hasta qué punto se trata de Pueblos con Vida.