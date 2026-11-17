Siete museos sorprendentes de Madrid que merece la pena descubrir: del Museo del Cine al de la Moto
La Comunidad de Madrid esconde espacios culturales muy diferentes a las grandes pinacotecas de la capital. Traemos siete museos y espacios expositivos que ofrecen una forma distinta de acercarse al arte, la historia y las curiosidades
Cuando se piensa en museos de Madrid, nombres como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen suelen aparecer inmediatamente.
Sin embargo, más allá de las grandes instituciones culturales de la capital, la Comunidad alberga una red de pequeños museos y espacios expositivos que guardan auténticas sorpresas.
Algunos recuperan episodios fundamentales de la historia, otros conservan colecciones artísticas singulares y también los hay dedicados a aficiones tan específicas como el cine, el esquí o el mundo del motor.
Son destinos que permiten descubrir otra cara del patrimonio madrileño y, al mismo tiempo, organizar escapadas culturales por localidades con un importante atractivo turístico.
Estos son siete museos que merece la pena incluir en la agenda.
1. Museo de los Tercios
Villarejo de Salvanés es uno de los municipios madrileños que forman parte del programa turístico Villas de Madrid y alberga un espacio dedicado a unas de las unidades más conocidas de la historia militar española: los Tercios.
El Museo de los Tercios permite acercarse a la historia de estas unidades militares, protagonistas de algunos de los principales acontecimientos europeos de la Edad Moderna.
Una propuesta especialmente interesante para quienes disfrutan de la historia y quieren conocer mejor el papel que desempeñaron los ejércitos españoles durante siglos.
2. Museo del Cine
También en Villarejo de Salvanés se encuentra otro espacio muy diferente: el Museo del Cine, dedicado al séptimo arte y a la evolución de la industria cinematográfica.
Su temática lo convierte en una alternativa cultural curiosa para quienes quieren descubrir cómo ha evolucionado el cine y acercarse a los elementos que han formado parte de su historia.
Dos museos en una misma localidad que permiten combinar visitas y completar una jornada cultural.
3. Museo Picasso
Buitrago del Lozoya, otro de los municipios incluidos en Villas de Madrid, guarda una colección artística muy especial: la del Museo Picasso-Colección Eugenio Arias.
Su origen está en la amistad entre Pablo Picasso y Eugenio Arias, su barbero y confidente durante los años que el artista vivió en Francia.
El pintor regaló a Arias numerosas obras y objetos que hoy forman parte de esta colección, con alrededor de 70 piezas.
Se trata de una oportunidad poco habitual para acercarse al universo personal y artístico de Picasso fuera de los grandes museos.
Además, la visita puede completarse con un recorrido por el recinto amurallado y el casco histórico de Buitrago del Lozoya.
4. Museo Ulpiano Checa
En Colmenar de Oreja, localidad que también pertenece al programa Villas de Madrid, se encuentra el museo dedicado a Ulpiano Checa, pintor e ilustrador nacido en este municipio en el siglo XIX.
El espacio permite conocer la trayectoria de uno de los artistas madrileños más singulares de su época y acercarse a una producción artística marcada por la pintura histórica, las escenas de movimiento y las composiciones de gran formato.
Una visita que añade un atractivo cultural a una localidad conocida también por su patrimonio arquitectónico y su tradición gastronómica.
5. Museo del Esquí
En plena Sierra de Guadarrama, Cercedilla ofrece una propuesta diferente para los aficionados a la montaña y los deportes de invierno: el Museo del Esquí «Paquito Fernández Ochoa».
Este espacio recupera la historia de una actividad estrechamente vinculada a la localidad y a su entorno natural. También recorre la trayectoria de Fernández Ochoa a través de objetos personales, fotografías, trofeos y documentación.
Es una forma de conocer la evolución de la práctica del esquí y su relación con la historia deportiva y turística de la sierra madrileña.
La visita puede integrarse en una jornada de naturaleza por Cercedilla, uno de los destinos habituales para disfrutar de la montaña sin salir de la Comunidad de Madrid.
6. Las Cocheras del Rey
San Lorenzo de El Escorial suma a su importante patrimonio histórico otro espacio singular: las Cocheras del Rey.
Este conjunto permite descubrir el mundo de los carruajes y los antiguos medios de transporte, así como su relación con la vida de la corte y los desplazamientos de otras épocas.
Una propuesta especialmente interesante para completar una visita a uno de los destinos monumentales más destacados de la región. Su principal referente es el monasterio de El Escorial, inscrito junto con su sitio en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
7. Museo de la Moto
La última parada está en Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio Mundial, donde los aficionados al motor pueden encontrar un espacio dedicado a la historia de la motocicleta española: el Museo de la Moto Made in Spain, instalado en la antigua fábrica Gal.
Su colección de más de 300 modelos permite acercarse a la evolución de este vehículo y a la trayectoria de la industria nacional, una faceta del patrimonio industrial y tecnológico que no siempre ocupa un lugar destacado en los recorridos culturales tradicionales.
Una ruta cultural diferente
Estos siete espacios demuestran que la oferta museística de la Comunidad de Madrid va mucho más allá de sus grandes instituciones.
Además, varios de ellos se encuentran en municipios integrados en el programa Villas de Madrid o en destinos reconocidos por su patrimonio histórico.