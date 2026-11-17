Un proyecto de EL ESPAÑOL y

Cuando se piensa en museos de Madrid, nombres como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen suelen aparecer inmediatamente.

Sin embargo, más allá de las grandes instituciones culturales de la capital, la Comunidad alberga una red de pequeños museos y espacios expositivos que guardan auténticas sorpresas.

Algunos recuperan episodios fundamentales de la historia, otros conservan colecciones artísticas singulares y también los hay dedicados a aficiones tan específicas como el cine, el esquí o el mundo del motor.

Son destinos que permiten descubrir otra cara del patrimonio madrileño y, al mismo tiempo, organizar escapadas culturales por localidades con un importante atractivo turístico.

Estos son siete museos que merece la pena incluir en la agenda.