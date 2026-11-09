En la Sierra Norte de Madrid: 4 pueblos con un patrimonio único, arquitectura negra y hasta un museo con obras de Picasso

Un proyecto de EL ESPAÑOL y

La Sierra Norte de Madrid esconde cuatro de las 11 localidades distinguidas por el programa Villas de Madrid, una iniciativa de la Comunidad que reconoce a municipios con un patrimonio cultural de especial valor y que han sabido conservar su autenticidad rural.

Buitrago del Lozoya, Rascafría, Patones de Arriba y Torrelaguna conforman una ruta cultural que permite descubrir, en una misma escapada, recintos amurallados, monasterios centenarios, arquitectura tradicional y conjuntos histórico-monumentales.

Cuatro destinos diferentes que comparten una misma identidad: la riqueza cultural y paisajística de la Sierra Norte.