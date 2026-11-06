La localidad a 45 minutos de Madrid ideal para recorrer a pie: un monasterio Patrimonio Mundial, palacios y un dulce de reyes

Día 1: El viaje en el tiempo por el sueño de Felipe II

El viaje en el tiempo puede empezar en la estación de Príncipe Pío, en Madrid, a bordo del Tren de Felipe II: un convoy histórico con coches diseñados en los años cuarenta, fielmente restaurado y ambientado.

Al llegar a destino, la primera gran cita es el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, una obra maestra del Renacimiento tardío construida entre 1563 y 1584 a partir del proyecto de Juan Bautista de Toledo, continuado por Juan de Herrera, bajo el mandato de Felipe II.

El complejo asombra por fusionar en un solo cuerpo palacio, basílica, panteón real, convento, colegio y biblioteca.

Según explica Esther González, guía del Real Sitio, Felipe II buscó por los alrededores de Madrid el emplazamiento perfecto para construir el monasterio. El monarca quería “un enclave protegido de los vientos por las montañas, con abundancia de agua y próximo a la capital”.

Anhelaba construir un emblema de la monarquía hispánica: “Dar gracias a Dios por los beneficios recibidos mediante una basílica, habilitar un panteón dinástico para enterrar a su familia, disponer de su propia residencia y encargar a los monjes jerónimos rezar de continuo por la Corona”, según explica la guía.

Adentrarse en sus salas permite descubrir algunos de los espacios más fascinantes del complejo:

La Biblioteca Real

Está ubicada entre la zona claustral y el antiguo seminario, frente a la basílica. “Es como situar el conocimiento humano frente al divino”, explica la guía.

Entre sus tesoros figura un manuscrito de De baptismo, de San Agustín, fechado entre finales del siglo VI y principios del VII (donde se defiende bautizar a los niños al nacer) hasta maravillas como el códice rico de las ‘Cantigas de Santa María’ de Alfonso X el Sabio o manuscritos del siglo XVI de Santa Teresa”, detalla.

La Sala de Batallas

La Sala de Batallas es un imponente corredor decorado al fresco que despliega las victorias militares de la monarquía ante embajadores y mandatarios extranjeros.

Según explica la guía, el propósito era “dejar patente el poder del ejército hispánico”.

El relato no se limita a su reinado: los frescos también representan la batalla de la Higueruela, librada en 1431 cerca de Granada durante el reinado de Juan II de Castilla donde las tropas castellanas parten desde el campamento y alcanzan las mismas puertas de Granada.

Esta jornada de historia y de regreso al pasado puede concluir recorriendo el conjunto histórico-artístico de San Lorenzo de El Escorial —las Casas de Oficios, la Casa de la Compaña y la Casa de los Infantes y de la Reina—, con un paseo por la Lonja y el Jardín de los Frailes.

Después llega el momento de sentarse a cenar en clásicos como Charolés, Cava Alta o La Rueda y descubrir las carnes y los platos de temporada de la zona. Entre sus productos destacan la Ternera de la Sierra de Guadarrama, amparada por una indicación geográfica protegida, y las setas en temporada.