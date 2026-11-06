La localidad a 45 minutos de Madrid ideal para recorrer a pie: un monasterio Patrimonio Mundial, palacios y un dulce de reyes

San Lorenzo de El Escorial alberga uno de los tesoros de la Comunidad de Madrid declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y pide a gritos detener las prisas. Visitarlo de pasada es quedarse solo en la superficie.
Para descubrir por qué el Monasterio fue considerado en su época como la octava maravilla del mundo y comprender la vida que late en sus calles, sus bosques y sus fogones, hacen falta al menos dos o tres días completos.
El Monasterio y Sitio de El Escorial forma parte de los cinco enclaves Patrimonio Mundial de la Comunidad de Madrid, junto con la Universidad y el recinto histórico de Alcalá de Henares, el Paisaje Cultural de Aranjuez, el Paisaje de la Luz en la capital y el Hayedo de Montejo, integrado en una declaración transnacional de patrimonio natural.
Esther González, guía del Real Sitio
Día 1: El viaje en el tiempo por el sueño de Felipe II
El viaje en el tiempo puede empezar en la estación de Príncipe Pío, en Madrid, a bordo del Tren de Felipe II: un convoy histórico con coches diseñados en los años cuarenta, fielmente restaurado y ambientado.
Al llegar a destino, la primera gran cita es el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, una obra maestra del Renacimiento tardío construida entre 1563 y 1584 a partir del proyecto de Juan Bautista de Toledo, continuado por Juan de Herrera, bajo el mandato de Felipe II.
El complejo asombra por fusionar en un solo cuerpo palacio, basílica, panteón real, convento, colegio y biblioteca.
Según explica Esther González, guía del Real Sitio, Felipe II buscó por los alrededores de Madrid el emplazamiento perfecto para construir el monasterio. El monarca quería “un enclave protegido de los vientos por las montañas, con abundancia de agua y próximo a la capital”.
Anhelaba construir un emblema de la monarquía hispánica: “Dar gracias a Dios por los beneficios recibidos mediante una basílica, habilitar un panteón dinástico para enterrar a su familia, disponer de su propia residencia y encargar a los monjes jerónimos rezar de continuo por la Corona”, según explica la guía.
Adentrarse en sus salas permite descubrir algunos de los espacios más fascinantes del complejo:
La Biblioteca Real
Está ubicada entre la zona claustral y el antiguo seminario, frente a la basílica. “Es como situar el conocimiento humano frente al divino”, explica la guía.
Entre sus tesoros figura un manuscrito de De baptismo, de San Agustín, fechado entre finales del siglo VI y principios del VII (donde se defiende bautizar a los niños al nacer) hasta maravillas como el códice rico de las ‘Cantigas de Santa María’ de Alfonso X el Sabio o manuscritos del siglo XVI de Santa Teresa”, detalla.
La Sala de Batallas
La Sala de Batallas es un imponente corredor decorado al fresco que despliega las victorias militares de la monarquía ante embajadores y mandatarios extranjeros.
Según explica la guía, el propósito era “dejar patente el poder del ejército hispánico”.
El relato no se limita a su reinado: los frescos también representan la batalla de la Higueruela, librada en 1431 cerca de Granada durante el reinado de Juan II de Castilla donde las tropas castellanas parten desde el campamento y alcanzan las mismas puertas de Granada.
Esta jornada de historia y de regreso al pasado puede concluir recorriendo el conjunto histórico-artístico de San Lorenzo de El Escorial —las Casas de Oficios, la Casa de la Compaña y la Casa de los Infantes y de la Reina—, con un paseo por la Lonja y el Jardín de los Frailes.
Después llega el momento de sentarse a cenar en clásicos como Charolés, Cava Alta o La Rueda y descubrir las carnes y los platos de temporada de la zona. Entre sus productos destacan la Ternera de la Sierra de Guadarrama, amparada por una indicación geográfica protegida, y las setas en temporada.
Kiko González, director general de Paco Pastel
Lucas González, propietario y chef ejecutivo de Paco Pastel y A Fuego Lento
Día 2: Ilustración palaciega y la gastronomía
El segundo día amanece explorando el legado del siglo XVIII y la huella de Juan de Villanueva, referente indiscutible del neoclasicismo español.
- La Casita del Príncipe: Situada en el vecino municipio de El Escorial, fue erigida entre 1771 y 1775 en un robledal como pabellón de descanso para el futuro Carlos IV y declarada bien de interés cultural en 1931. Sus jardines combinan setos de boj, grandes coníferas y secuoyas. Su parte posterior esconde frutales, rosales, un arco de cipreses, cascadas y un llamativo mascarón dorado que alimenta el estanque.
- La Casita del Infante: Sus jardines aterrazados combinan setos de boj y coníferas en un entorno pensado para el recreo del infante Gabriel, para quien Juan de Villanueva construyó este pabellón entre 1771 y 1773.
Antes de organizar la mañana, conviene consultar en Patrimonio Nacional los horarios y la disponibilidad de acceso a cada casita: pasear por sus jardines y visitar sus interiores son experiencias con condiciones diferentes.
Tras la caminata, el apetito se va abriendo. Y es que no se conoce un lugar sin probar su gastronomía y sus platos típicos.
Por ello, en San Lorenzo de El Escorial, una parada en Paco Pastel es algo casi obligatorio.
Kiko González, director general de Paco Pastel, recuerda los orígenes del obrador: “Paco Pastel es un negocio familiar cuyo nombre rinde homenaje a mi padre: cuando tenía 13 años era mozo de pastelería en el pueblo y sus amigos le llamaban Paquito Pastel”.
Fue ese mote el que después dio nombre al obrador que abrió su padre y que ahora regentan sus hijos: Kiko y Lucas.
Su emblema es la bizcotela, un dulce vinculado a la tradición repostera de la corte. “Nos inspiramos en el recetario de 1747 de Juan de la Mata, cocinero de la corte. La hemos adaptado a los estándares de hoy en azúcares y cocción, aprovechando la tecnología y el frío actuales”, explica.
Para el almuerzo, otra parada es el restaurante A Fuego Lento.
Lucas González, propietario y chef ejecutivo de Paco Pastel y A Fuego Lento, explica que este restaurante es un homenaje a su abuela Carmen y que con él buscan “regresar al origen a través de los sabores madrileños y españoles con honestidad, verdad y pasión”.
No duda al decir que el plato que más representa a este restaurante son las croquetas. Porque cuando la abuela Carmen las hacía, era “un día casi de pelea”.
“Cremosas, delicadas nacidas de la comida de aprovechamiento y convertidas en un manjar digno de reyes”, apunta el chef.
La escapada también puede reservar un lugar para Montia, distinguido con una estrella Michelin, cuya cocina mira a la despensa serrana, los pequeños productores y los sabores de temporada.
Por la tarde, la atención se traslada al patrimonio escénico:
- Real Coliseo Carlos III: Joya teatral proyectada por el arquitecto francés Jaime Marquet bajo el reinado de Carlos III, hoy escenario privilegiado de danza, música y teatro.
- Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial: Prodigio tecnológico y arquitectónico de 25.401 m² distribuidos en diez plantas, de las cuales ocho están soterradas para preservar la postal serrana (solo emerge una quinta parte del edificio).
Día 3: Naturaleza viva y mitos desvelados
La última jornada se consagra al entorno natural protegido que rodea el Real Sitio:
El bosque de La Herrería y el enigma de la Silla de Felipe II
Un sendero entre robles melojos y fresnos conduce hasta este célebre mirador rocoso. En el entorno de La Herrería se encuentra también el Real Club de Golf La Herrería, con un recorrido de 18 hoyos.
Frente a la creencia popular de que el rey usaba este peñasco como trono para inspeccionar las obras del Monasterio, la guía Esther González matiza que, a pesar de que al monarca le gustaba comprobar cómo avanzaba la obra, desde tanta distancia “resulta imposible vigilar los detalles técnicos”.
“De hecho, los estudios señalan que la Silla de Felipe II es en realidad un altar prerromano, utilizado siglos antes de que el monarca descubriera este rincón”, añade.
Para completar la tercera jornada, se puede elegir entre otras propuestas, según el tiempo disponible y la época del año:
- Biodiversidad en el Pinar de Abantos: El Arboreto Luis Ceballos, en la ladera del monte, invita a descubrir la diversidad vegetal. Para acceder en coche por la pista forestal es necesario contar con autorización previa. Otra visita, en el área recreativa de El Tomillar, es InsectPark, dedicado al mundo de los insectos y otros invertebrados, con mariposas, escarabajos y arácnidos.
- Tradición y despedida: Si la escapada coincide con las fechas señaladas, el célebre Belén Monumental navideño o la sobria Semana Santa añaden otra razón para detenerse en el Real Sitio.
Y, para quienes quieran alargar la estancia, San Lorenzo de El Escorial puede ser el punto de partida para seguir descubriendo la Sierra de Guadarrama y acercarse a los paisajes de su parque nacional y su entorno.
De vuelta hacia Madrid, quienes viajen en coche pueden hacer una parada en Las Rozas Village para disfrutar de una tarde de compras al aire libre.
Así se despiden tres días en los que historia universal, leyendas regias, paisajes serranos y alta gastronomía confirman a San Lorenzo de El Escorial como una escapada que merece mucho más que una visita de paso.
Para seguir descubriendo San Lorenzo de El Escorial y preparar una escapada a tu medida, consulta VisitMadrid, el portal oficial de turismo de la Comunidad de Madrid, donde encontrarás más información sobre su patrimonio, sus espacios naturales y sus propuestas culturales.