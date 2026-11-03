El Gobierno desaloja 38 días después la acampada de Sol argumentando que el derecho de reunión "no es ilimitado"

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional, en coordinación con la Policía Municipal de Madrid, ha desalojado de madrugada la acampada de la Puerta del Sol tras 38 días de protesta. La Delegación del Gobierno justifica la intervención argumentando que el derecho de reunión no es ilimitado y que la protesta había derivado en alteraciones del orden público e incidentes delictivos. Los manifestantes denuncian un desalojo violento por parte de las unidades antidisturbios, afirmando que hubo heridos por golpes y uso de gas pimienta, mientras el Gobierno sostiene que se actuó sin violencia. La operación se produjo después de que los organizadores iniciales anunciaran su retirada, quedando en la plaza un grupo residual compuesto principalmente por colectivos vulnerables y personas sin hogar.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha defendido este martes el desalojo de la acampada en la Puerta del Sol, ejecutado durante esta madrugada por la Policía Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Madrid, asegurando que se trata de una medida de "último recurso" adoptada tras un "proceso de actuación gradual" y después de que la protesta perdiera su carácter reivindicativo inicial y derivara en alteraciones del orden público.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, la institución, dirigida por Pilar Trinidad desde hace una semana, responde así a las denuncias vertidas por la organización de la acampada, que ha acusado a las unidades antidisturbios de acometer una intervención "violenta" con el uso de "gas pimienta" que habría dejado varias personas heridas.

El comunicado de los acampados en la Puerta del Sol a raíz del desalojo. E.E.

El comunicado no hace mención a las cargas ni al uso de gases lacrimógenos denunciados por los acampados, pero según ha informado la Delegación del Gobierno "el desalojo se ha desarrollado sin violencia".

Según el texto de la Delegación, el Gobierno protegió en un primer momento el derecho fundamental de reunión al concurrir una "finalidad reivindicativa común". Sin embargo, la institución subraya que dicho derecho "no es ilimitado" y que, tras más de un mes de protestas, se ha constatado un "cambio en las circunstancias y naturaleza de la acampada".

En concreto, señalan que las principales organizaciones participantes se retiraron y que un gran número de las pernoctaciones correspondían ya a "personas sin hogar" y "colectivos vulnerables", lo que, sumado a "la existencia de diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes ocurridos en el interior o en el entorno inmediato de la acampada" -comunicados por la Jefatura Superior de Policía de Madrid-, generó un "peligro concreto para personas y bienes".

Desalojo "violento"

Según fuentes policiales, se ha utilizado hasta una excavadora y los acampados han denunciado que la intervención ha sido "violenta".

Desde la cuenta oficial de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid han denunciado el desalojo de madrugada "mediante una intervención policial violenta" de la Policía Nacional que habría dejado heridas a varias personas a causa de "golpes y del uso de gas pimienta".

☀️ Buenos Días España. 🆕 Desalojada la acampada de la Puerta del Sol. 💪 Enhorabuena a todos los compañeros de la Policía Nacional que han participado en el operativo. ⚠️ Esperemos que ahora no pretendan desviar la atención con una cortina de humo, poniendo el foco sobre la Policía. El desalojo llega demasiado tarde y, a estas alturas, parece responder más a intereses políticos y a la necesidad de desviar la atención mediática que a una verdadera voluntad de actuar. — JUPOL (@JupolNacional) November 3, 2026

Así lo ha comunicado la organización en una publicación en la red social Instagram, donde afirma que la operación policial ha sido "ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes de la delegación del Gobierno". "En estos momentos estamos trabajando para comprobar el estado y la integridad de todas las compañeras", han manifestado desde las redes sociales.

Con todo, en este marco, medio centenar de sintecho se ha constituido en asociación con la intención de permanecer en la plaza, si bien las comisiones señalaron que cualquier iniciativa que desarrolle este colectivo responderá a su propia voluntad y responsabilidad.

Comunicaciones previas

La Delegación ha detallado que el desalojo no fue una acción sobrevenida, sino el resultado de semanas de mediación. Según el documento, el pasado 26 de octubre, el entonces delegado, Francisco Martín, remitió un escrito a los acampados advirtiendo de que el tiempo transcurrido era "razonable" para hacer llegar sus exigencias a la sociedad y planteando el fin de la protesta. Al no obtener respuesta, el 29 de octubre se envió un segundo requerimiento exigiendo el "desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad".

El 30 de octubre, los propios interlocutores de la acampada comunicaron la disolución de todas las comisiones organizativas y el fin de la reivindicación inicial, pese a lo cual permaneció un grupo "residual" que se negó a abandonar la plaza.

Ante esta situación y los informes de la Jefatura Superior de Policía sobre incidentes en el entorno, la delegada emitió un oficio solicitando restablecer la normalidad "llevando a cabo las acciones necesarias", aunque "siempre bajo los criterios de proporcionalidad y oportunidad y con especial atención a las personas vulnerables".