3 rutas en bicicleta para descubrir el Madrid rural más desconocido: vías verdes, pueblos con historia y paisajes junto al Tajo

A menos distancia de las avenidas de Madrid de lo que muchos imaginan, la región conserva paisajes rurales, caminos junto a los ríos y pueblos con un importante patrimonio histórico que invitan a cambiar el coche por la bicicleta.

La Comarca de Las Vegas y la Alcarria Madrileña es uno de esos territorios todavía poco conocidos que ofrecen una alternativa para quienes buscan una escapada activa sin salir de la Comunidad de Madrid.

Bajo la marca turística MADRURAL, esta zona propone diferentes itinerarios para recorrer sus paisajes y descubrir sus municipios a un ritmo más pausado.

Entre las opciones destacan dos vías verdes, un sendero de gran recorrido junto al Tajo y varias rutas de CiclaMadrid que conectan algunos de los pueblos más interesantes del sureste madrileño.