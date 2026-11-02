3 rutas en bicicleta para descubrir el Madrid rural más desconocido: vías verdes, pueblos con historia y paisajes junto al Tajo
La Vía Verde del Tajuña, la del Tren de los 40 Días y el Camino Natural del Tajo son algunas de las propuestas para descubrir la Comarca de Las Vegas y la Alcarria Madrileña de forma sostenible
A menos distancia de las avenidas de Madrid de lo que muchos imaginan, la región conserva paisajes rurales, caminos junto a los ríos y pueblos con un importante patrimonio histórico que invitan a cambiar el coche por la bicicleta.
La Comarca de Las Vegas y la Alcarria Madrileña es uno de esos territorios todavía poco conocidos que ofrecen una alternativa para quienes buscan una escapada activa sin salir de la Comunidad de Madrid.
Bajo la marca turística MADRURAL, esta zona propone diferentes itinerarios para recorrer sus paisajes y descubrir sus municipios a un ritmo más pausado.
Entre las opciones destacan dos vías verdes, un sendero de gran recorrido junto al Tajo y varias rutas de CiclaMadrid que conectan algunos de los pueblos más interesantes del sureste madrileño.
1. La Vía Verde del Tajuña: pedalear entre vegas y paisajes agrícolas
La Vía Verde del Tajuña es una de las alternativas para quienes quieren disfrutar del cicloturismo en un entorno natural y agrícola.
El recorrido atraviesa un agradable paisaje de vegas y cuenta con firme asfaltado, una característica que permite plantear una salida en bicicleta sin necesidad de afrontar caminos de tierra.
Su principal atractivo está en la posibilidad de disfrutar del paisaje rural mientras se avanza por un itinerario acondicionado para este tipo de actividades.
Es una propuesta para quienes desean combinar ejercicio al aire libre y descubrimiento del territorio, lejos del tráfico y del bullicio urbano.
Además, según la información turística de la ruta, se puede acceder a ella en Metro desde la capital, una ventaja para quienes quieren organizar una excursión sin depender del coche.
Más información: Vía Verde del Tajuña.
2. La Vía Verde del Tren de los 40 Días: 13,4 kilómetros entre Carabaña y Estremera
Otra de las propuestas destacadas es la Vía Verde del Tren de los 40 Días, un itinerario de 13,4 kilómetros entre Carabaña y Estremera.
La ruta permite descubrir una parte del territorio madrileño vinculada a su pasado ferroviario y recorrer el entorno rural desde una perspectiva diferente.
Las antiguas infraestructuras ferroviarias recuperadas para el ocio y el turismo ofrecen una forma de acercarse al paisaje sin las exigencias de las carreteras convencionales.
En este caso, el recorrido conecta dos municipios de la comarca y constituye una alternativa para quienes buscan una excursión ciclista con una distancia definida.
Más información: Vía Verde del Tren de los 40 Días.
3. El Camino Natural del Tajo: naturaleza y pueblos históricos
Quienes prefieran un recorrido de mayor alcance pueden acercarse al Camino Natural del Tajo, homologado como sendero de gran recorrido.
Este itinerario atraviesa la Comarca de Las Vegas y La Alcarria Madrileña en varias etapas. Entre ellas, las que unen Estremera con Villamanrique de Tajo, Villamanrique con Colmenar de Oreja y Colmenar con Aranjuez.
Para recorrerlo en bicicleta, conviene elegir los tramos según la experiencia de cada ciclista. En el paraje de Valdegrederos, compartido por las etapas de llegada y salida de Colmenar de Oreja, las cárcavas y el estado del firme pueden hacer el paso técnico y exigente, e incluso obligar a continuar a pie.
Su interés no se limita al paisaje. El camino permite acercarse a distintos municipios y combinar la actividad al aire libre con visitas culturales.
Entre ellos se encuentra Colmenar de Oreja, una de las 11 Villas de Madrid, que destaca como uno de los puntos de interés patrimonial de la zona.
La posibilidad de enlazar naturaleza y patrimonio convierte este recorrido en una opción para quienes quieren dedicar más tiempo a explorar el territorio, hacer paradas y descubrir localidades que suelen quedar fuera de los itinerarios turísticos más habituales.
Más información: Camino Natural del Tajo.
CiclaMadrid: cuatro villas para una escapada sobre dos ruedas
La oferta cicloturista de la comarca se completa con las propuestas de CiclaMadrid, una iniciativa que reúne diferentes rutas para descubrir municipios madrileños y acercarse a su patrimonio cultural de una manera sostenible.
Entre ellas destaca el Gran Tour CiclaMadrid, que conecta, entre otras localidades, las cuatro Villas de Madrid situadas en la Comarca de Las Vegas y La Alcarria Madrileña: Nuevo Baztán, Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja y Chinchón.
La ruta ofrece la posibilidad de plantear una escapada más amplia, con paradas para conocer el patrimonio y la identidad de cada localidad.
En lugar de limitar la visita a un único destino, el cicloturismo permite distribuir el recorrido en varias jornadas y dedicar tiempo a explorar los pueblos.
Más información: CiclaMadrid.
El Madrid que no te esperas: una escapada rural sin salir de la región
Las vías verdes, el Camino Natural del Tajo y las rutas de CiclaMadrid muestran una cara diferente de la Comunidad de Madrid.
La elección dependerá del tipo de escapada: la Vía Verde del Tajuña destaca por sus paisajes de vegas y su característico asfalto rojo; la del Tren de los 40 Días ofrece un recorrido de 13,4 kilómetros; y el Camino Natural del Tajo permite explorar la comarca por etapas, con algunos tramos que exigen mayor experiencia sobre la bicicleta.
Para quienes desean ampliar la experiencia, el Gran Tour CiclaMadrid conecta pueblos con historia y atractivo turístico.
Toda la información sobre destinos y propuestas se puede consultar en la web turística de Las Vegas y La Alcarria Madrileña, así como en los portales oficiales de Vías Verdes y Caminos Naturales.
Es una invitación a descubrir el territorio con otra mirada: la de quienes prefieren avanzar sin prisas, disfrutar del paisaje y comprobar que, más allá de la capital, existe un Madrid rural que todavía tiene mucho por revelar.