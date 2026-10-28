El ‘boom’ del vino madrileño: la Denominación de Origen que ya vende 4 millones de botellas al año

Durante años, hablar del vino de Madrid remitía a un producto de consumo local, durante siglos vinculado a las tabernas tradicionales y, en buena medida, al vino a granel.
Hoy, la escena es radicalmente opuesta: las referencias de la D.O. Vinos de Madrid se han convertido en imprescindibles en las cartas de restauración, vinotecas y establecimientos de alta gastronomía.
Pero, ¿cómo ha pasado de ser una gran desconocida a vender casi cuatro millones de botellas anuales? Detrás de este fenómeno hay décadas de transformación, la recuperación de variedades autóctonas y una nueva generación de viticultores y sumilleres.
Lo que diferencia a la Denominación de Origen Vinos de Madrid es un mapa vinícola muy diverso: con cuatro subzonas, diferentes suelos y microclimas y variedades como albillo real, malvar, garnacha y tempranillo.
Javier Moya, miembro de la Academia Madrileña de Gastronomía (AMG)
Origen de la D.O. Vinos de Madrid
Aunque ya en el Siglo de Oro figuras como Miguel de Cervantes, Lope de Vega o Jorge Manrique elogiaban los caldos madrileños en sus obras, la Denominación de Origen no nació oficialmente hasta 1990.
En sus inicios, la D.O. imitaba los perfiles más densos de Rioja o Ribera del Duero para adaptarse al mercado de la época. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó a mediados de los años 2000.
Los vinos de Madrid empezaron a tener repercusión internacional y “surgieron tres bodegas (Marañones, Bernaveleba y Comando G) que cambiaron el estilo de vino que se estaba haciendo”, cuenta Javier Moya, miembro de la Academia Madrileña de Gastronomía (AMG).
¿Cuáles son las zonas que forman la D.O.?
Una de las claves para comprender la evolución de la D.O. Vinos de Madrid está precisamente en su diversidad.
No existe un único estilo de vino madrileño: las características del suelo, la altitud y el clima hacen que cada subzona desarrolle perfiles diferentes.
San Martín de Valdeiglesias
Suelos: graníticos y arenosos. Variedades clave: garnacha y albillo real. En copa: tintos fluidos, de gran frescura y perfil mineral; blancos estructurados.
Arganda del Rey
Suelos: calizos, arcillosos y marfiles sobre terrazas de ríos. Variedades clave: tempranillo y malvar. En copa: tintos estructurados y potentes; blancos aromáticos y directos.
Navalcarnero
Suelos: arcillo-arenosos sedimentarios. Variedades clave: malvar y tempranillo / garnacha. En copa: tintos carnosos y estructurados; rosados expresivos.
El Molar
Suelos: granito descompuesto y pizarras de la Sierra Norte. Variedades clave: garnacha tinta y malvar. En copa: tintos de montaña, con gran acidez y frescura aromática.
La subzona de El Molar fue la última en incorporarse a la D.O., en 2019, ampliando la diversidad geográfica y climática del mapa vinícola regional.
“Las cuatro subzonas hace que tengamos diferentes suelos y también de diferentes alturas, lo cual hace que la tipología de vinos sea totalmente diferente”, describe Moya.
“Podemos tener vinos más densos, vinos frutales o vinos minerales, que vienen de lo que se llaman viñedos de altura”, continúa el académico.
Actualmente, la D.O. cuenta con 51 bodegas, más de 3.000 viticultores y abarca unas 9.000 hectáreas de cultivo repartidas en 59 municipios de la Comunidad de Madrid.
Apuesta por el vino local
Esta diversidad también explica por qué la restauración ha encontrado en los vinos madrileños una herramienta especialmente útil para construir cartas menos previsibles.
“El consumidor de vino y la gente joven que está entrando en este mundo quiere que el vino le cuente una historia y eso es lo que yo creo que ofrece la diversidad que tiene la D.O. de Madrid”, afirma el académico de la AMG.
La búsqueda de producto local, pequeños productores y referencias con una historia detrás ha abierto espacio para vinos que quizá no tengan un reconocimiento masivo, pero sí ofrecen al restaurante algo cada vez más importante: identidad.
En este contexto, el sumiller se ha convertido en una figura fundamental. Su papel no consiste únicamente en recomendar una botella, sino en explicar por qué ese vino está en la carta, de dónde procede y qué lo hace diferente.
Según Moya, “a los sumilleres jóvenes les interesan mucho esos vinos y son los que los están ofreciendo en los restaurantes, tanto en Madrid como en el resto de España”.
La integración de etiquetas madrileñas en menús de alta restauración demuestran que un tinto de San Martín de Valdeiglesias o un blanco de Arganda pueden competir con las grandes referencias, nacionales e internacionales.
Y las cifras parecen corroborar el despegue de la D.O. “En los últimos años, se han incrementado un 21% las ventas, con casi cuatro millones de botellas anuales”, afirma Moya.
La denominación ha pasado a formar parte de una conversación más amplia sobre variedades autóctonas, viticultura de precisión y gastronomía y, Madrid, a convertirse en una región vitivinícola con personalidad propia y cada vez más argumentos para ocupar un lugar protagonista en la mesa.
La restauración ha sido fundamental en ese proceso. Los restaurantes han proporcionado el escaparate; los sumilleres, la prescripción; las vinotecas, el espacio para descubrirlos; y las bodegas, una nueva interpretación de un patrimonio vitivinícola que ya existía mucho antes de que Madrid se convirtiera en una de las grandes capitales gastronómicas de Europa.