El ‘boom’ del vino madrileño: la Denominación de Origen que ya vende 4 millones de botellas al año

Durante años, hablar del vino de Madrid remitía a un producto de consumo local, durante siglos vinculado a las tabernas tradicionales y, en buena medida, al vino a granel.

Hoy, la escena es radicalmente opuesta: las referencias de la D.O. Vinos de Madrid se han convertido en imprescindibles en las cartas de restauración, vinotecas y establecimientos de alta gastronomía.

Pero, ¿cómo ha pasado de ser una gran desconocida a vender casi cuatro millones de botellas anuales? Detrás de este fenómeno hay décadas de transformación, la recuperación de variedades autóctonas y una nueva generación de viticultores y sumilleres.

Lo que diferencia a la Denominación de Origen Vinos de Madrid es un mapa vinícola muy diverso: con cuatro subzonas, diferentes suelos y microclimas y variedades como albillo real, malvar, garnacha y tempranillo.