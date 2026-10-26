Madrid vuelve a brindar: las coctelerías que explican el renacimiento de la mixología

Siete coctelerías para descubrir el nuevo Madrid de los cócteles

De las barras históricas a los espacios más sensoriales, estos siete locales muestran distintas formas de entender la mixología. Una selección para quienes buscan un clásico bien elaborado, una combinación inesperada o un plan diferente para salir por Madrid.

1. Museo Chicote: la coctelería que hizo historia en 1931

Dirección: Gran Vía, 12. Madrid.

Hay lugares que forman parte de la memoria de una ciudad. Fundado en 1931 por Pedro «Perico» Chicote, Museo Chicote está considerado la primera coctelería de España y conserva la decoración art déco diseñada por Luis Gutiérrez Soto.

Su propuesta combina cócteles selectos con una carta de picoteo con un toque vanguardista.

Su historia permite entender el arraigo de la cultura del cóctel en Madrid: un establecimiento emblemático que mantiene su identidad mientras la ciudad amplía y renueva su oferta.

2. Angelita Madrid: ingredientes caseros y creatividad

Dirección: calle de la Reina, 4. Madrid.

Dirigida por los hermanos David y Mario Villalón, sumiller y mixólogo, respectivamente, Angelita Madrid fue reconocida como Mejor Coctelería de España en FIBAR 2021.

Su propuesta pone el acento en la coctelería experiencial, los ingredientes caseros, los destilados selectos y los productos de la huerta familiar zamorana.

A la experiencia se suman la atención al vino y las tapas inspiradas en cocinas del mundo.

Un lugar en el que la bebida y la gastronomía se complementan para explorar nuevos sabores.

3. Santamaría Coctelería: una historia propia en Malasaña

Dirección: calle de la Ballesta, 6. Madrid.

Una antigua casa de citas transformada en coctelería en 2010 es hoy uno de los espacios con personalidad propia del entorno de Malasaña.

Santamaría apuesta por una coctelería clásica, una atmósfera envolvente y una atención meticulosa a los detalles.

Su ubicación, cerca de Gran Vía y Callao, permite descubrir un local donde el carácter del espacio es parte fundamental de la experiencia.

4. Lovo: cócteles con inspiración artística

Dirección: calle de Echegaray, 20. Madrid.

Inspirado en Joséphine Baker, Lovo plantea la coctelería desde una perspectiva artística y sensorial.

La ambientación y el trabajo de sus mixólogos convierten la elaboración de las bebidas en parte de una experiencia que busca sorprender al visitante.

Una propuesta para quienes entienden que salir a tomar algo también puede ser una forma de sumergirse en un universo creativo.