Madrid vuelve a brindar: las coctelerías que explican el renacimiento de la mixología

Madrid tiene una larga historia detrás de la barra y una nueva generación de bartenders dispuesta a reinventarla.
Desde la primera coctelería de España hasta los locales que experimentan con ingredientes, sabores y presentaciones, la capital vive un resurgir de la mixología que convierte cada copa en una experiencia.
Una tendencia que Hostelería de Madrid y la Comunidad de Madrid recogen en Mad Mixology, una guía para descubrir la diversidad de la escena coctelera regional.
Estas son algunas de las direcciones que permiten descubrirlo, tanto en la capital como en otros municipios de la región.
@Devils
@Clandestino
Siete coctelerías para descubrir el nuevo Madrid de los cócteles
De las barras históricas a los espacios más sensoriales, estos siete locales muestran distintas formas de entender la mixología. Una selección para quienes buscan un clásico bien elaborado, una combinación inesperada o un plan diferente para salir por Madrid.
1. Museo Chicote: la coctelería que hizo historia en 1931
Dirección: Gran Vía, 12. Madrid.
Hay lugares que forman parte de la memoria de una ciudad. Fundado en 1931 por Pedro «Perico» Chicote, Museo Chicote está considerado la primera coctelería de España y conserva la decoración art déco diseñada por Luis Gutiérrez Soto.
Su propuesta combina cócteles selectos con una carta de picoteo con un toque vanguardista.
Su historia permite entender el arraigo de la cultura del cóctel en Madrid: un establecimiento emblemático que mantiene su identidad mientras la ciudad amplía y renueva su oferta.
2. Angelita Madrid: ingredientes caseros y creatividad
Dirección: calle de la Reina, 4. Madrid.
Dirigida por los hermanos David y Mario Villalón, sumiller y mixólogo, respectivamente, Angelita Madrid fue reconocida como Mejor Coctelería de España en FIBAR 2021.
Su propuesta pone el acento en la coctelería experiencial, los ingredientes caseros, los destilados selectos y los productos de la huerta familiar zamorana.
A la experiencia se suman la atención al vino y las tapas inspiradas en cocinas del mundo.
Un lugar en el que la bebida y la gastronomía se complementan para explorar nuevos sabores.
3. Santamaría Coctelería: una historia propia en Malasaña
Dirección: calle de la Ballesta, 6. Madrid.
Una antigua casa de citas transformada en coctelería en 2010 es hoy uno de los espacios con personalidad propia del entorno de Malasaña.
Santamaría apuesta por una coctelería clásica, una atmósfera envolvente y una atención meticulosa a los detalles.
Su ubicación, cerca de Gran Vía y Callao, permite descubrir un local donde el carácter del espacio es parte fundamental de la experiencia.
4. Lovo: cócteles con inspiración artística
Dirección: calle de Echegaray, 20. Madrid.
Inspirado en Joséphine Baker, Lovo plantea la coctelería desde una perspectiva artística y sensorial.
La ambientación y el trabajo de sus mixólogos convierten la elaboración de las bebidas en parte de una experiencia que busca sorprender al visitante.
Una propuesta para quienes entienden que salir a tomar algo también puede ser una forma de sumergirse en un universo creativo.
@Devils
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5. Dry Martini Madrid The Bar: los clásicos también se reinventan
Dirección: calle de Ferraz, 2. Madrid.
La coctelería de Javier de las Muelas reivindica el valor de los clásicos sin renunciar a la innovación.
Su carta combina recreaciones de recetas conocidas con creaciones propias, con especial atención a la técnica y al arte de mezclar.
Su propuesta recuerda que la mixología no consiste únicamente en inventar nuevas combinaciones: dominar las recetas tradicionales y reinterpretarlas también forma parte del oficio.
6. Haroko Primitive Bar: una alternativa en Pozuelo
Dirección: camino de las Huertas, 20. Pozuelo de Alarcón.
La cultura del cóctel no se limita a la capital.
Haroko Primitive Bar acerca esta propuesta a Pozuelo de Alarcón con una carta variada de bebidas y cócteles, un ambiente pensado para compartir con amigos y una terraza climatizada.
Una alternativa para quienes quieren incorporar la coctelería a sus planes de ocio sin tener que desplazarse hasta el corazón de la capital.
7. El Encanto Cocktail Bar: cócteles, música y gastronomía en Alcobendas
Dirección: Paseo de Fuente Lucha, 10. Alcobendas.
El Encanto Cocktail Bar combina cócteles con cerveza artesanal, café de especialidad y batidos naturales.
Su oferta gastronómica incluye platos internacionales ligeros para compartir, mientras que la música (con sonidos soul, jazz y R&B) contribuye a definir el ambiente.
Una propuesta que refleja la evolución de estos espacios hacia lugares de encuentro donde la bebida comparte protagonismo con la conversación, la música y la gastronomía.
¿Qué está cambiando en la coctelería madrileña?
El resurgir de la mixología se entiende mejor a través de algunas de las tendencias que definen la oferta actual:
- La vuelta a los clásicos: recetas emblemáticas que mantienen su atractivo y sirven de punto de partida para nuevas interpretaciones.
- La creatividad del bartender: profesionales que experimentan con ingredientes, técnicas, aromas y presentaciones.
- La conexión con la gastronomía: cócteles que se combinan con tapas, platos para compartir y propuestas culinarias de distintas tradiciones.
- La experiencia más allá de la copa: locales donde la decoración, la música y la ambientación forman parte del plan.
- Una oferta que se extiende por la región: propuestas que pueden descubrirse tanto en el centro de Madrid como en municipios como Pozuelo de Alarcón o Alcobendas.
La mixología se consolida así como una expresión más de la evolución de la hostelería: una combinación de oficio, producto, creatividad y capacidad para crear experiencias memorables.
@Angelita Madrid
Mad Mixology: una guía para descubrir las coctelerías de Madrid
Para quienes quieran explorar esta escena, la guía Mad Mixology, elaborada por Hostelería de Madrid en colaboración con la Comunidad de Madrid, reúne una selección de coctelerías de la región y presenta las experiencias que ofrecen, desde las propuestas más clásicas hasta las más innovadoras.
La iniciativa pone en valor tanto el arraigo de esta tradición en Madrid como la evolución de una oferta que continúa explorando nuevas posibilidades.
La próxima vez que busques un plan diferente, Madrid tiene mucho más que ofrecer la copa de siempre.
Consulta la guía Mad Mixology 2026 y encuentra nuevas direcciones para brindar.