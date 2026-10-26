La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid. Sergio Pérez EFE

Ayuso se defiende con datos: los profesores madrileños no son los peor pagados y llegan a ganar hasta 4.200 euros al mes

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid sostiene que un maestro puede ganar hasta 3.800 euros brutos al mes y un profesor de instituto casi 4.200 euros tras acumular antigüedad y complementos. Los docentes en huelga reclaman un aumento salarial de 600 euros al mes para compensar el coste de vida en la región, una petición que la Consejería considera inasumible. La Administración madrileña ofrece un incremento de hasta 350 euros al mes a través de la negociación de una carrera profesional horizontal docente. La consejera Mercedes Zarzalejo rechaza las movilizaciones al defender que la región está cumpliendo los acuerdos firmados sobre financiación universitaria, bajada de ratios y reducción de jornada.

Ayuso mueve ficha. Ante las reivindicaciones de los docentes por los bajos salarios y las condiciones laborales, la Administración madrileña saca pecho.

Según sus datos, un maestro de escuela puede llegar a cobrar más de 3.800 euros brutos en 14 pagas. En el caso de los profesores de instituto, la cifra aumenta hasta casi los 4.200 euros.

Dos cantidades muy alejadas de las que denunciaban los manifestantes.

Eso sí, ambas se llegan a conseguir después de una larga trayectoria. En los dos casos, las cifras corresponden a un docente con diez trienios, cinco sexenios y dos complementos de productividad.

Es decir, un profesional con más de treinta años de experiencia y que ocupe otras funciones, como, por ejemplo, ser tutor de una clase o responsable de algún área.

A pesar de lo lejana que resulta esta meta para algunos docentes, incluso un sueldo raso es mucho más digno de lo que plantean las manifestaciones, según ha relatado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en un encuentro con los medios de comunicación.

Por ejemplo, un docente recién llegado a un centro y que acaba de comenzar su andadura profesional ya parte de más de 2.500 euros en el caso de los maestros de escuela y de más de 2.900 euros en el de los profesores de instituto, según los datos que maneja la región.

Por ello, desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid consideran "falso" que los docentes madrileños sean los peor pagados de España, como sostienen algunas reivindicaciones. Es más, defienden que la región está entre las seis comunidades autónomas cuyos docentes cobran un mayor salario bruto.

Sin embargo, los docentes en huelga tienen entre sus demandas un incremento salarial de 600 euros al mes. De hecho, según datos elaborados por el sindicato UGT, los profesores madrileños estarían entre los que menos cobran en España. No por la cifra en sí, sino por los costes de vida asociados a vivir en una región como Madrid, donde el precio de la vivienda se ha disparado un 9%.

Pero, aunque continúan las protestas, la Consejería se muestra abierta a negociar para reconocer "el esfuerzo, el mérito y la dedicación de sus docentes".

Incluso, el pasado 23 de septiembre se abrió una mesa de negociación con los sindicatos —UGT, CCOO, CSIF y ANPE— para definir la implantación de una carrera profesional horizontal docente.

Con esto se podrá alcanzar un nuevo incremento en las retribuciones de maestros y profesores de hasta 350 euros al mes.

Esta cifra, sin embargo, no llega a los 600 euros que piden los profesores y maestros. Algo que desde la Consejería defienden que es prácticamente "imposible".

Esto es porque, en caso de aplicar las reivindicaciones de los sindicatos, el aumento supondría un gasto extra anual de 665 millones de euros en las nóminas de los docentes de la educación pública. Una cantidad inasumible para la Administración.

De hecho, el gasto en personal supone casi la mitad del presupuesto de la Consejería: 3.500 millones de cerca de 7.000.

Universidades

En el caso de los profesores universitarios, ocurre algo similar.

Dentro de las protestas y las huelgas convocadas —las próximas, los días 4 y 5 de noviembre—, los profesores mantienen las mismas reivindicaciones. La Consejería sostiene que no hay dinero para atenderlas. Además, Zarzalejo no ve en ellas "justificación alguna".

"En el caso de la universidad, me parece que es todavía más palpable y notorio", ha proclamado ante los medios de comunicación.

En este sentido, se ha referido a un acuerdo que se aprobó hace cinco meses y que firmaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los seis rectores de las universidades públicas madrileñas.

Por aquel entonces, se habló de un modelo de financiación plurianual. En cifras, esto supone un esfuerzo de 14.800 millones de euros para las seis universidades durante toda la vigencia del modelo, hasta 2031.

"Es un acuerdo con el que los rectores se quedaron satisfechos, no solo por la financiación, sino también porque les permitía planificar sus estrategias y sus planes. Ahora estas plataformas nos sorprenden con esta nueva movilización, diciendo que el acuerdo alcanzado hace cinco meses no es suficiente", ha afirmado Zarzalejo.

"Lo mismo ocurre con la huelga de educación que tenemos desde la semana pasada. También hay un acuerdo firmado en 2025, con vigencia hasta 2028, que incluye una serie de compromisos por parte de la Administración que estamos cumpliendo fielmente y a rajatabla: la bajada de ratios y la reducción de las jornadas lectivas. Sin embargo, parece que ahora tampoco están de acuerdo y nos quieren cambiar el paso", ha añadido.

Mientras tanto, muchos profesores siguen con una huelga indefinida que, por el momento, no se sabe cuando acabará.