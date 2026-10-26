Ayuso climatizará los colegios y pone coto a la 'violencia' contra los profesores: sanciones para los insultos y faltas de respeto

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LO ESENCIAL Las claves La Consejería de Educación destinará 840 millones de euros a un plan integral para mejorar la climatización, accesibilidad y eficiencia energética en institutos y escuelas infantiles públicas. Las primeras actuaciones de climatización comenzarán en 2027 en 75 centros prioritarios, centrándose especialmente en las infraestructuras anteriores al año 2006. Un nuevo Decreto de Convivencia Escolar reforzará la autoridad y la presunción de veracidad del profesorado, agilizando las sanciones ante faltas de respeto, insultos y agresiones. La norma contra la violencia hacia los docentes se tramitará por la vía de urgencia con el objetivo de que entre en vigor durante el curso 2027/28.

Eran muchas las quejas del sector educativo desde hacía ya años.

Más allá de las demandas actuales que han desencadenado una huelga indefinida, como los sueldos o las ratios, la Consejería de Educación de Madrid empieza a dar los primeros pasos para poner coto a otras dos grandes reivindicaciones: la climatización de las aulas y la violencia contra los profesores.

Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en un encuentro con los medios de comunicación.

Por una parte, la Administración madrileña comenzará en 2027 a aplicar su plan para mejorar la climatización y la accesibilidad en 75 de sus escuelas infantiles públicas e institutos.

Por otro lado, la Administración pondrá en marcha un plan para poner coto a las actitudes violentas de los alumnos contra los profesores. Se pretende acabar así con situaciones como gritar al profesor sin consecuencias o interrumpir las clases reiteradamente.

La climatización

Con el cambio climático y las duras condiciones a las que España está siendo sometida, tanto en invierno como en verano, las infraestructuras escolares no están preparadas para hacerles frente.

Por ello, tanto en invierno como cuando empieza a llegar el verano, puede resultar casi imposible concentrarse en clase debido a las temperaturas.

Ahora, la Comunidad de Madrid ha anunciado este plan, con el que destinará 840 millones de euros a cambiar esta situación.

Con esta nueva fase, se realizarán 111 actuaciones y se invertirán 21 millones de euros. Esta cantidad, sumada a la inversión prevista anteriormente, elevaría a 80 millones de euros el presupuesto destinado a este plan de climatización.

Zarzalejo ha explicado ante los medios que los técnicos de la Consejería están trabajando para determinar las necesidades de los 353 institutos públicos y las 138 escuelas infantiles de titularidad regional en los que se intervendrá. Quedan fuera, por tanto, los centros dependientes de los ayuntamientos, como las Casas de Niños.

Además se priorizarán los centros anteriores a 2006 —cuando entró en vigor el Código Técnico de Edificación (CTE)— ya que son los que presentan más problemas.

Por su parte, los centros construidos a partir de 2006 —nueve escuelas infantiles y 34 institutos—, que ya cuentan con mejores instalaciones, requerirán una inversión media de 200.000 euros por escuela y de un millón de euros por instituto.

El plan tendrá en cuenta las mejoras que se hicieron en 2019, por lo que se priorizarán las actuaciones en aquellos edificios anteriores a 2006, año en el que entró en vigor el Código Técnico de la Edificación (CTE). En total, se trata de 129 escuelas infantiles y 319 institutos.

Dentro de estas instalaciones, se prevé comenzar a redactar los proyectos y a ejecutar las primeras intervenciones a partir del próximo año en 58 escuelas infantiles y 17 institutos. Se trata de un plazo ajustado, teniendo en cuenta que las próximas elecciones autonómicas están previstas para mayo de 2027.

Los trabajos consistirán en la rehabilitación de fachadas y cubiertas —con la eliminación de amianto cuando exista—, la sustitución de carpinterías, la instalación de sistemas de protección solar exterior y la construcción de toldos, pérgolas y marquesinas. También se llevará a cabo la adecuación bioclimática de patios y zonas de estancia.

Además, se sustituirán las instalaciones térmicas obsoletas y se incorporará energía fotovoltaica para la iluminación, al tiempo que se eliminarán los sistemas de calefacción de gasóleo.

Asimismo, se implantarán sistemas de ventilación mecánica con recuperación de calor y se mejorará la accesibilidad de todos estos edificios.

El estudio realizado por los técnicos prevé una inversión media de medio millón de euros en cada escuela infantil y de 2,5 millones en cada instituto.

Violencia contra los docentes

Ya casi nos suena normal que muchos docentes tengan que soportar faltas de respeto constantes, interrupciones o situaciones de acoso en los centros educativos. Sin embargo, ahora la Consejería pretende endurecer las medidas correctoras que pueden aplicarse ante estas conductas y agilizar los procedimientos para hacerlo.

"En la Comunidad de Madrid hay una ley de autoridad del profesor y también un decreto de convivencia. Lo que queremos es reforzar esa autoridad y esa presunción de veracidad que tiene el docente como autoridad", ha afirmado la consejera ante los medios de comunicación.

"Queremos dar una respuesta rápida a determinadas actuaciones que estamos viendo", ha añadido, a la vez que ha aclarado que "este decreto se está elaborando, desde luego, a partir de la experiencia y de lo que nos cuentan los inspectores, las familias, los equipos directivos y los profesores".

De esta forma, el nuevo Decreto de Convivencia Escolar y Autoridad del Profesor facilitará a maestros y profesores la adopción de medidas inmediatas ante los comportamientos incorrectos de los alumnos, dentro y fuera de las instalaciones educativas.

El texto también determinará qué conductas se consideran faltas leves, graves o muy graves y eliminará trabas administrativas mediante la simplificación de los trámites.

La normativa se tramitará por la vía de urgencia, con el objetivo de que pueda entrar en vigor en el curso 2027/28. De esta forma, los colegios y los institutos tendrán tiempo para adaptar sus normas y los docentes podrán familiarizarse con los nuevos procedimientos.

Así, el texto dará un paso más en el desarrollo de lo previsto en la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, para reforzar su autoridad, mejorar la convivencia y garantizar el derecho a la educación.

De esta forma, la norma establecerá las medidas correctoras que podrán aplicarse cuando se cometan faltas como insultos o faltas de respeto a los docentes, peleas o alteraciones de la convivencia en las aulas. Estas conductas podrán recibir una respuesta directa e inmediata por parte de maestros y profesores.