El Distrito Real de Madrid, ideal para recorrer a pie: 400.000 m2 con jardines, iglesias y el museo “más importante de los últimos 25 años”

Madrid es una ciudad abierta, viva y dinámica en cualquier época del año. Su oferta de ocio y de cultura siempre brinda una opción al turista… o al madrileño que quiera contemplarla desde una nueva perspectiva. Pero que la capital tenga la capacidad de sorprender al visitante tiene mucho que ver también con la magia de sus calles y plazuelas.

Esta efervescencia caracteriza el Distrito Real de Madrid, una superficie de más de 400.000 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad en la que se acumulan algunos de los tesoros patrimoniales más importantes del país.

Este auténtico eje monumental comprende, entre otros, el Palacio Real, la catedral de la Almudena, la plaza de Oriente, el Teatro Real o la Galería de las Colecciones Reales, el último gran museo que se sumó al catálogo de la ciudad.

“No se trata simplemente de sumar monumentos, sino de presentarlos como una experiencia cultural coherente que permite comprender una parte esencial de la historia de Madrid y de España”, explica Laura Martínez Cerro, directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid.

Distrito Real es una iniciativa de la Comunidad de Madrid junto con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y Patrimonio Nacional. Pretende dar a conocer también otros puntos menos frecuentados, como la Real Basílica de San Francisco el Grande, los monasterios de la Encarnación y de las Descalzas Reales o la ermita de San Antonio de la Florida.