El Distrito Real de Madrid, ideal para recorrer a pie: 400.000 m2 con jardines, iglesias y el museo “más importante de los últimos 25 años”
Un recorrido monumental que conecta el Palacio Real, la Galería de las Colecciones Reales y los tesoros históricos de Madrid para redescubrir el alma cultural de la región
Madrid es una ciudad abierta, viva y dinámica en cualquier época del año. Su oferta de ocio y de cultura siempre brinda una opción al turista… o al madrileño que quiera contemplarla desde una nueva perspectiva. Pero que la capital tenga la capacidad de sorprender al visitante tiene mucho que ver también con la magia de sus calles y plazuelas.
Esta efervescencia caracteriza el Distrito Real de Madrid, una superficie de más de 400.000 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad en la que se acumulan algunos de los tesoros patrimoniales más importantes del país.
Este auténtico eje monumental comprende, entre otros, el Palacio Real, la catedral de la Almudena, la plaza de Oriente, el Teatro Real o la Galería de las Colecciones Reales, el último gran museo que se sumó al catálogo de la ciudad.
“No se trata simplemente de sumar monumentos, sino de presentarlos como una experiencia cultural coherente que permite comprender una parte esencial de la historia de Madrid y de España”, explica Laura Martínez Cerro, directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid.
Distrito Real es una iniciativa de la Comunidad de Madrid junto con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y Patrimonio Nacional. Pretende dar a conocer también otros puntos menos frecuentados, como la Real Basílica de San Francisco el Grande, los monasterios de la Encarnación y de las Descalzas Reales o la ermita de San Antonio de la Florida.
- 1Galería de las Colecciones Reales Gran proyecto museístico europeo. Sus 700 obras recorren cinco siglos de arte e historia.
- 2Palacio Real de Madrid El más importante de Europa y uno de los mayores del mundo: 135.000 m² y unas 2.500 habitaciones.
- 3Monasterio de las Descalzas Reales Fachada plateresca y más de 10.000 obras de arte, con tapices de Rubens y pinturas de Tiziano.
- 4Jardines de Sabatini Jardín neoclásico en la fachada norte del Palacio, con un gran estanque rodeado de fuentes y esculturas.
- 5Jardines del Campo del Moro Veinte hectáreas de estilo inglés y romántico: el jardín más extenso del Palacio Real.
- 6Plaza de Oriente Reúne estatuas de reyes y la ecuestre de Felipe IV, diseñada por Velázquez.
- 7Teatro Real Inaugurado en 1850, es la principal institución de artes escénicas y musicales de España.
- 8Real Monasterio de la Encarnación Conserva el segundo relicario más importante del mundo, con más de 700 piezas únicas.
- 9Catedral de la Almudena Alberga un museo, una cripta y una cúpula con vistas de Madrid a 70 metros de altura.
- 10Ermita de San Antonio de la Florida Sus bóvedas, decoradas por Goya, guardan una de las obras más impactantes del pintor.
- 11Real Basílica de San Francisco el Grande Pinturas de Goya y Zurbarán bajo la cúpula más grande de España y la cuarta de Europa.
Galería de las Colecciones Reales: punto de partida de Distrito Real
Junto al poso histórico de estos edificios, Distrito Real invita a hacer este recorrido partiendo, paradójicamente, del más moderno de todos ellos: la Galería de las Colecciones Reales.
La Galería abrió sus puertas en 2023 y es, en palabras del subdirector de la institución, Antonio Sánchez Luengo, “el más importante creado en los últimos 25 años no solo en España, sino en Europa”.
Y lo ha hecho con un planteamiento único: visibilizar el legado de la Corona española a lo largo de su historia: “Es un museo único y especial porque culmina una idea que viene desde muy lejos, el de exhibir de manera ordenada una parte de los 170.000 fondos que forman parte de las colecciones de Patrimonio Nacional de las Colecciones Reales”, explica.
Las piezas expuestas tienen un valor incalculable y ayudan a contextualizar el resto de la visita al Distrito Real. La rotación de una parte de las obras permite renovar el recorrido. “Al tener un carácter enciclopédico, no solo tenemos pintura o escultura, sino armaduras, artes decorativas, tapices, libros, manuscritos…”, enumera.
“La aproximación aquí es mucho más integral que en otro tipo de museos. Si un visitante va al Prado, va a aprender mucho de la evolución del gusto y las estéticas a lo largo de la historia. Pero el proceso de comprensión de los contextos históricos, culturales o sociales es mucho más activo y más amplio aquí”, explica Sánchez Luengo.
Esta visión de conjunto también la destaca la directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, que considera que “la incorporación de la Galería de las Colecciones Reales aporta un punto de partida contemporáneo que facilita la comprensión del conjunto y refuerza su dimensión museística y cultural”.
Premios para la arquitectura del museo
Contribuye a esta idea de conjunto la imponente presencia del edificio que acoge la Galería de las Colecciones Reales. Se trata de un complejo firmado por los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla que es un reclamo en sí mismo y ha recibido varios premios de arquitectura.
Como explica Sánchez Luengo, “es un edificio que establece un diálogo muy sutil con la arquitectura del Palacio Real dado que sus creadores tuvieron en cuenta las trazas de Sacchetti para que no tuviera un peso importante: son los mismos materiales interpretados en clave contemporánea”.
Palacio Real: esplendor del siglo XVIII para el icono de Madrid
De lo nuevo a lo más clásico. Todo el mundo quiere una foto en el Palacio Real y en sus jardines. No es casualidad. Es uno de los símbolos de Madrid, un edificio del siglo XVIII que delata la grandeza y opulencia de las monarquías de la época. Hoy conserva su atractivo gracias al cuidado de su patrimonio y a las labores de conservación.
Es imprescindible dedicar un tiempo para entrar en sus dependencias y viajar a otras épocas a través de sus lujosos espacios, la decoración y esa atmósfera regia y solemne.
Hoy el Palacio Real sigue vivo por dentro y por fuera, con su silueta al atardecer o esa foto que todos hemos hecho aun siendo de aquí: el edificio presidiendo el Campo del Moro y los Jardines de Sabatini, que se abren a sus pies y que también tienen entidad propia en la propuesta de Distrito Real.
Completa esta ‘trinidad monumental’ la catedral de la Almudena. Un edificio cuyo exterior se concibió en consonancia con el Palacio al que acompaña, mientras que su interior conserva la inspiración neogótica del proyecto original. Una combinación con una personalidad propia, muy nuestra.
El conjunto contribuye, además, a lo que la directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, Laura Martínez Cerro, considera una “experiencia viva” que enmarca actividades como “el relevo de la Guardia Real, la programación del Teatro Real o los atardeceres desde el mirador de la Galería y los jardines, que permiten ir más allá de la visita monumental”.
Mapa del Distrito Real: un itinerario de historia viva
Además de estas propuestas, Distrito Real también engloba otros puntos de la ciudad que hablan de su legado histórico. Es el caso de la Real Basílica de San Francisco el Grande, de estilo neoclásico y que destaca por dos motivos: uno es su inmensa cúpula, la más grande de España; el otro son las pinturas de Goya y de Zurbarán, que convierten el templo en un museo en sí mismo.
Además de la plaza de Oriente y el Teatro Real, que completan esta zona regia, Distrito Real se abre también a otros puntos de interés a los que se puede llegar andando, como los monasterios de las Descalzas Reales y el de la Encarnación o la ermita de San Antonio de la Florida, con los frescos de Goya como gran reclamo.
Reales Sitios cercanos
- Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 55 km Monasterio, residencia y panteón real concebido por Felipe II. Patrimonio Mundial de la UNESCO.
- Palacio Real de Aranjuez 50 km Rodeado por los mayores jardines reales del sur de Europa, primer Paisaje Cultural español declarado Patrimonio Mundial.
- Real Sitio de El Pardo 14 km Acoge a los jefes de Estado extranjeros en visita. Destaca por sus frescos, tapices y mobiliario.
Puerta abierta al patrimonio de la región
Distrito Real se articula en torno al patrimonio de la ciudad de Madrid, pero su narrativa alcanza otros Reales Sitios de la región, como San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez o El Pardo: “Esta conexión invita a prolongar la estancia, conocer otros municipios y descubrir la riqueza patrimonial, paisajística y gastronómica del conjunto de la región”, explica Laura Martínez.
La AEHM coincide en señalar que esta iniciativa “se concibió precisamente para actuar como puerta de entrada a estos distintos enclaves patrimoniales de la región”.
La asociación añade que la iniciativa “encaja con una de las prioridades del sector turístico, la de ofrecer experiencias de calidad que animen al visitante a dedicar más tiempo al destino. Lugares como Distrito Real contribuyen a reforzar el posicionamiento cultural de Madrid y a generar un mayor valor añadido para el viajero”, concluye.
Para empezar a descubrirlo, descarga el folleto de Distrito Real y traza tu propio recorrido entre palacios, jardines, museos y rincones llenos de historia. Una invitación a mirar Madrid con otros ojos y a seguir explorando el patrimonio de la región.Descargar el folleto