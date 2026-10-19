La ruta en bici por la Sierra de Guadarrama que conquista Madrid: 55 kilómetros entre ocho pueblos, bosques y paisajes de montaña

Los 8 pueblos y paradas de la ruta en bicicleta

Uno de los atractivos del itinerario es la variedad de paisajes y localidades que conecta. No se trata únicamente de completar kilómetros: el recorrido permite descubrir distintos rincones de la sierra y convertir cada parada en parte de la experiencia.

Guadarrama: el punto de partida

La ruta comienza en Guadarrama, un municipio que sirve como base para organizar la salida y preparar el recorrido. Antes de ponerse en marcha, conviene comprobar el estado de la bicicleta, llevar agua suficiente, casco y material básico de reparación, y consultar la previsión meteorológica.

Desde aquí, el itinerario continúa por una carretera secundaria en dirección a Los Molinos.

Los Molinos: caminos rurales y paisaje serrano

La siguiente parada es Los Molinos, una localidad que permite disfrutar del ambiente de montaña y de los paisajes que acompañan el trayecto. Desde el municipio, la ruta prosigue hacia Cercedilla por caminos rurales.

Cercedilla: bosques y huellas de la historia

Cercedilla es uno de los puntos más interesantes del recorrido para quienes quieren combinar naturaleza y patrimonio. En sus alrededores se encuentran el valle de la Fuenfría y su histórica calzada romana, un antiguo camino que recuerda la importancia de estas montañas como vía de comunicación.

También es un buen lugar para hacer una pausa más larga y acercarse al Centro de Visitantes Valle de la Fuenfría, en la carretera de las Dehesas, del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Navacerrada: vistas de montaña y gastronomía

El itinerario continúa hacia Navacerrada, donde el paisaje montañoso se convierte en protagonista. La localidad ofrece una oportunidad para descansar y disfrutar de la gastronomía serrana antes de continuar pedaleando.

Mataelpino y El Boalo: una pausa entre paisajes abiertos

Desde Navacerrada, la ruta se dirige hacia Mataelpino y continúa hasta El Boalo. Son tramos que permiten disfrutar de espacios más abiertos y realizar pequeñas paradas durante la jornada.

Cerceda, Moralzarzal y Alpedrete: el camino de vuelta

El recorrido prosigue por Cerceda y Moralzarzal, localidades que completan la sucesión de pueblos serranos. Después, la ruta llega a Alpedrete, la última parada antes de regresar a Guadarrama y cerrar el circuito.