La ruta en bici por la Sierra de Guadarrama que conquista Madrid: 55 kilómetros entre ocho pueblos, bosques y paisajes de montaña

Madrid es mucho más que sus calles, museos y grandes avenidas. A pocos kilómetros del bullicio urbano, la Comunidad de Madrid esconde paisajes de montaña, pueblos con encanto, bosques de pinos y caminos que invitan a descubrir el territorio a otro ritmo. Una de las mejores formas de hacerlo es sobre dos ruedas, siguiendo una ruta circular por la Sierra de Guadarrama que permite combinar deporte, naturaleza y turismo rural en una misma escapada.
El itinerario propuesto por CiclaMadrid tiene aproximadamente 55 kilómetros, comienza y termina en Guadarrama y atraviesa localidades como Los Molinos, Cercedilla, Navacerrada, Mataelpino, El Boalo, Cerceda y Moralzarzal, antes de regresar al punto de partida a través de Alpedrete. Una experiencia pensada para quienes quieren descubrir la sierra pedaleando, detenerse en sus pueblos y disfrutar de los paisajes sin las prisas de una excursión convencional.
Por sus características, resulta adecuada para bicicletas de montaña o híbridas y permite adaptar el recorrido a la preparación física de cada viajero, distribuyéndolo en varias jornadas si se prefiere una experiencia más tranquila.
Una ruta de 55 kilómetros para descubrir la Sierra de Guadarrama
La Sierra de Guadarrama es uno de los grandes espacios naturales del centro peninsular. Sus montañas, valles y extensos bosques conforman un escenario ideal para practicar cicloturismo, senderismo y otras actividades al aire libre.
La bicicleta permite descubrir este entorno desde una perspectiva diferente: avanzar por caminos rurales, atravesar pueblos serranos y realizar paradas para disfrutar del paisaje o sentarse a comer en un restaurante local.
La propuesta encaja tanto con ciclistas que buscan una jornada activa como con viajeros que prefieren organizar una escapada de varios días y dedicar tiempo a conocer los municipios de la zona.
Los 8 pueblos y paradas de la ruta en bicicleta
Uno de los atractivos del itinerario es la variedad de paisajes y localidades que conecta. No se trata únicamente de completar kilómetros: el recorrido permite descubrir distintos rincones de la sierra y convertir cada parada en parte de la experiencia.
Guadarrama: el punto de partida
La ruta comienza en Guadarrama, un municipio que sirve como base para organizar la salida y preparar el recorrido. Antes de ponerse en marcha, conviene comprobar el estado de la bicicleta, llevar agua suficiente, casco y material básico de reparación, y consultar la previsión meteorológica.
Desde aquí, el itinerario continúa por una carretera secundaria en dirección a Los Molinos.
Los Molinos: caminos rurales y paisaje serrano
La siguiente parada es Los Molinos, una localidad que permite disfrutar del ambiente de montaña y de los paisajes que acompañan el trayecto. Desde el municipio, la ruta prosigue hacia Cercedilla por caminos rurales.
Cercedilla: bosques y huellas de la historia
Cercedilla es uno de los puntos más interesantes del recorrido para quienes quieren combinar naturaleza y patrimonio. En sus alrededores se encuentran el valle de la Fuenfría y su histórica calzada romana, un antiguo camino que recuerda la importancia de estas montañas como vía de comunicación.
También es un buen lugar para hacer una pausa más larga y acercarse al Centro de Visitantes Valle de la Fuenfría, en la carretera de las Dehesas, del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Navacerrada: vistas de montaña y gastronomía
El itinerario continúa hacia Navacerrada, donde el paisaje montañoso se convierte en protagonista. La localidad ofrece una oportunidad para descansar y disfrutar de la gastronomía serrana antes de continuar pedaleando.
Mataelpino y El Boalo: una pausa entre paisajes abiertos
Desde Navacerrada, la ruta se dirige hacia Mataelpino y continúa hasta El Boalo. Son tramos que permiten disfrutar de espacios más abiertos y realizar pequeñas paradas durante la jornada.
Cerceda, Moralzarzal y Alpedrete: el camino de vuelta
El recorrido prosigue por Cerceda y Moralzarzal, localidades que completan la sucesión de pueblos serranos. Después, la ruta llega a Alpedrete, la última parada antes de regresar a Guadarrama y cerrar el circuito.
Bosques, ríos y embalses: los paisajes que merece la pena descubrir
Pero la Sierra de Guadarrama ofrece mucho más que vistas de montaña. A lo largo de la comarca existen espacios naturales que permiten complementar la ruta ciclista con paseos, observación de fauna y otras actividades al aire libre.
Entre los enclaves que merece la pena tener en cuenta destacan:
- Valle de la Fuenfría, en Cercedilla: un entorno de bosques de pinos, caminos y áreas de descanso.
- Calzada romana de Cercedilla: una propuesta para combinar patrimonio histórico y naturaleza en un paseo a pie.
- Embalse de Navacerrada: un paisaje rodeado de montañas y bosques, adecuado para disfrutar de un paseo o una parada.
- La Pedriza: conocida por sus espectaculares formaciones rocosas y sus posibilidades para practicar senderismo y escalada.
- Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares: un espacio de gran diversidad paisajística, con oportunidades para observar la flora y la fauna.
- Río Guadarrama, en el entorno de Los Molinos: un rincón para disfrutar de los paisajes vinculados al agua.
No todos estos lugares se encuentran necesariamente junto al trazado exacto de los 55 kilómetros. Conviene comprobar las distancias y los accesos antes de incorporarlos al itinerario.
¿Se puede hacer la ruta en bicicleta con niños?
La propuesta está concebida para poder adaptarse a distintos perfiles, incluidas las familias, aunque sus 55 kilómetros hacen recomendable valorar la experiencia previa de los participantes y su preparación física.
Una buena alternativa es seleccionar tramos adecuados para los participantes o dividir el recorrido en varias etapas y evitar convertir la jornada en una carrera contra el reloj. Así, el objetivo deja de ser completar el circuito cuanto antes y pasa a ser disfrutar de los pueblos, los paisajes y las paradas.
Cicloturismo en Madrid: una forma diferente de descubrir la región
La ruta de la Sierra de Guadarrama forma parte de una propuesta turística más amplia: CiclaMadrid, una iniciativa que busca impulsar la bicicleta como medio sostenible para descubrir la Comunidad de Madrid.
La región reúne patrimonio histórico, pueblos tradicionales, espacios naturales y una oferta gastronómica que permite diseñar viajes muy diferentes en distancias relativamente reducidas. El cicloturismo ayuda, además, a distribuir las visitas más allá del centro de la capital y a dar visibilidad a los negocios y destinos rurales.
Otra de las grandes propuestas de CiclaMadrid es el Gran Tour, un recorrido perimetral de 420 kilómetros que conecta distintos recursos turísticos de la región y ofrece alternativas para deportistas, familias, grupos de amigos y viajeros que prefieren disfrutar del camino sin prisas.
Una invitación a descubrir otra cara de Madrid
Para quienes buscan una escapada activa, la Sierra de Guadarrama reúne muchos de los ingredientes necesarios: caminos rurales, pueblos con personalidad, patrimonio, naturaleza y oportunidades para disfrutar de la gastronomía local.
Los 55 kilómetros de esta ruta circular son, en definitiva, una invitación a descubrir otra cara de Madrid. Una experiencia para cambiar el coche por la bicicleta, avanzar a otro ritmo y comprobar que, más allá de la capital, existe una región llena de paisajes que merece la pena explorar.
Para seguir descubriendo la Comunidad de Madrid sobre dos ruedas, encuentra más rutas, ideas y propuestas para tu próxima escapada en CiclaMadrid.