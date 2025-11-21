"El Shangri-La de los neandertales: secretos del Valle Alto del Lozoya"

Exuberancia de vida durante miles de años

O, como expresa el propio Baquedano, una especie de “Shangri-La arqueológico o neandertal”. Es una manera de ilustrar la exuberancia de la historia que se encuentra aquí, con vestigios que van “desde la mitad del Pleistoceno medio hasta la actualidad, lo que es algo muy excepcional”. “Los reyes del paraje fueron los neandertales. A lo largo de 200.000 años tuvieron campamentos de caza e hicieron actividades de naturaleza ritual absolutamente extraordinarias”, explica el director del MARPA. “Implica que los neandertales tenían capacidades intelectuales y cognitivas muy desarrolladas, con capacidad para el simbolismo, lo que cambia por completo la visión sobre la evolución humana”.

Al margen de los restos de la cotidianidad de esta población, Baquedano describe el hallazgo con mayor eco en la comunidad científica, portada de una edición de la revista Nature Human Behaviour en 2023: un santuario de caza en el que “los neandertales habían acumulado hasta 35 cráneos de bisontes, uros, ciervos y rinocerontes que habían cazado. Habían dejado solo la parte de la testuz [donde arrancan los cuernos y las astas] en una zona muy concreta de una cueva”.

“Son yacimientos excepcionalmente ricos. Todos los días sacamos piezas especialmente llamativas”, declara Baquedano, quien reconoce sentir “debilidad por el cráneo de un rinoceronte de estepa de hace más de 40.000 años que saqué yo personalmente y que estaba en la posición original en la que lo habían colocado los neandertales. Fue muy emocionante cómo lo habían ubicado, con unas pequeñas piedras alrededor para calzarlo y que no se venciera por el peso de sus dos grandes cuernos”. Tan especial es la pieza que incluso tiene nombre: Rosendo, “en honor a Rosendo Mercado, un músico al que admiro muchísimo”, cuenta el arqueólogo.

Desde luego, en el campo de la arqueología y la paleontología, una de las precauciones que debe tomar el neófito es no dar nada por supuesto: obnubilado por la presencia de fósiles o huesos, no hay que perder de vista que cada resto, por mínimo que sea, no deja de ser la pieza de un puzle que estos profesionales acometen con tesón cada día. Y tal reconstrucción comienza por explicar qué hizo posible todo esto, al margen de los recursos materiales.

Baquedano apunta algo que puede resultar obvio y que sirve de nexo entre la actual Comunidad de Madrid y su pasado más remoto: tanto entonces como ahora, su ubicación la convierte en un lugar de paso. Un punto donde confluyen poblaciones de todo tipo que van y vienen por la meseta. Eso le ha dotado de un carácter diferencial, donde los vestigios son variados y muy valiosos.

Y, por otra parte, la propia disposición topográfica del valle, “un lugar único en el que las dos grandes cadenas montañosas, los montes Carpetanos y la Cuerda Larga, forman un valle que es un lugar óptimo como refugio y, además, un cazadero excepcional para cualquier grupo humano, sean los preneandertales, los neandertales o los cromañones”.