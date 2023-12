Karol G anuncia un concierto en el Santiago Bernabéu en 2024: fecha y cuándo salen las entradas

La artista colombiana Karol G actuará en el estadio Santiago Bernabéu el próximo año 2024. Así lo han confirmado a través de redes sociales las empresas Live Nation Entertainment y Ticketmaster y la propia artista. Los seguidores de la cantante esperaban la noticia con ansias. Y es que han sido muchas las pistas que la reggaetonera ha dejado en los últimos meses sobre su posible paso por España en el marco de su gira 'Mañana será bonito'.

Después de hacer 'sold out' en estadios de Estados Unidos y tras confirmar nuevos conciertos en Latinoamérica, Karol G anunció a través de sus perfiles en redes sociales que el próximo verano comenzaría su gira por Europa. Por aquel entonces, la colombiana no confirmó ciudades ni fechas. Sin embargo, fueron muchos los que se atrevieron a asegurar que España sería uno de los países que no faltarían en el recorrido de Karol G por el continente europeo.

Hace apenas unos días, los usuarios de redes sociales filtraron un vídeo de la cantante grabando una promoción en el Santiago Bernabéu. Una acción desató los rumores sobre un posible concierto en Madrid creados ya previamente cuando la cantante aseguró en los Latin Grammy que estaría muy pronto en España.

Live Nation Entertainment y Ticketmaster han confirmado que Karol G actuará en España el próximo verano de 2024. La artista colombiana también lo ha hecho público a través de sus perfiles de redes sociales, donde ha publicado un vídeo anunciando su gira por Europa. Tal y como se ha confirmado, la cantante colombiana actuará en el nuevo estadio Santiago Bernabéu de Madrid el próximo día 20 de julio de 2024.

Las entradas estarán disponibles desde el próximo 13 de diciembre a las 09:45 horas para clientes del Banco Santander. La preventa continuará el día 14 de diciembre a las 09:45 horas, en este caso para usuarios registrados en Live Nation Entertainment. Y ya el viernes 15 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, la taquilla se abrirá de forma general. Las entradas podrán adquirirse a través de la página de la promotora y de sus distribuidores oficiales. Por el momento, se desconocen los precios de las entradas.

Karol G arrancará su tour por Europa el próximo 8 de junio en Zúrich (Suiza), concretamente en el Hallenstadion, y seguirá por otras ciudades como Colonia (Alemania) el 11 de junio, Ámsterdam el 14 de junio, Londres el 18 de junio o París el 22 de junio. También actuará en otras grandes ciudades como Milán (Italia), Amberes (Bélgica) y Berlín (Alemania). Su cita en Madrid llegará después de su paso por el Altice Arena de Lisboa el 7 de julio y será su última actuación en Europa.

Posteriormente, Karol G ofrecerá un total de 27 conciertos en 14 ciudades de América Latina, con visitas a países como Colombia, México, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

La cantante colombiana se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. En la última edición de los Latin Grammy, celebrada el pasado mes de noviembre en Sevilla, la artista recibió un total de tres premios: entre ellos los de mejor álbum del año y mejor álbum de música urbana por 'Mañana será bonito' (2023). Además, este año, Karol G se ha convertido en la primera artista femenina en conseguir el número 1 en EEUU con un álbum en español.

Con el show que la cantante colombiana ofrecerá en el Santiago Bernabéu, Karol G se suma a la lista de artistas que han escogido el nuevo estadio para acoger sus grandes espectáculos. El próximo 30 de mayo, Taylor Swift aterrizará en la capital para ofrecer a los madrileños su 'Eras Tour'. Y, como no podía ser de otra manera, lo hará en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, no será la única. Y es que otros artistas como Duki, Manuel Carrasco, Luis Miguel o Aitana también actuarán en el Santiago Bernabéu el próximo año 2024.

