Loterías y Apuestas del Estado celebrará, un año más, el tradicional sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, que tendrá lugar el próximo 6 de enero de 2026.

🔴 Los premios de este sorteo son:

- Primer premio: 2.000.000 € por serie, equivalentes a 200.000 € por décimo.

- Segundo premio: 750.000 € por serie, es decir, 75.000 € por décimo.

- Tercer premio: 250.000 € por serie, lo que supone 25.000 € por décimo.

