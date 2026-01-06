Loterías y Apuestas del Estado celebrará, un año más, el tradicional sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, que tendrá lugar el próximo 6 de enero de 2026.
🔴 Los premios de este sorteo son:
- Primer premio: 2.000.000 € por serie, equivalentes a 200.000 € por décimo.
- Segundo premio: 750.000 € por serie, es decir, 75.000 € por décimo.
- Tercer premio: 250.000 € por serie, lo que supone 25.000 € por décimo.
Sorteo de la Lotería del Niño 2026: cuándo se celebra, premios y cuánto dinero se queda Hacienda
Lotería del Niño 2026 | ¿En qué canal se puede ver el sorteo?
El sorteo se transmite en directo por televisión en España. Los canales habituales son:
TVE (La 1 y su canal online RTVE Play): Es el canal principal que retransmite todo el sorteo.
YouTube de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE): Permite ver el sorteo en streaming en directo desde cualquier lugar.
Web oficial de SELAE: También emite la transmisión oficial en directo.
Lotería del Niño 2026 | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de la Lotería del Niño 2026 se celebra el 6 de enero, y normalmente comienza a las 12:00 horas (hora peninsular española).
Lotería del Niño 2026 | ¿El sorteo es público y notarial?
Sí. El sorteo se celebra bajo control notarial y con sistemas oficiales.
Lotería del Niño 2026 | ¿Qué se hace con los premios no cobrados?
Pasan al Tesoro Público una vez prescriben.
Lotería del Niño 2026 | ¿Puede quedar un premio desierto?
Sí, si el número premiado no se ha vendido.
Lotería del Niño 2026 | ¿Qué pasa si una administración vende un número premiado?
Los premios se reparten entre todos los décimos vendidos de ese número.
Lotería del Niño 2026 | ¿Las participaciones también pagan impuestos?
Sí, de forma proporcional, igual que un décimo completo.
Lotería del Niño 2026 | ¿Se puede jugar con participaciones?
Sí. Son fracciones de un décimo, muy comunes en peñas y asociaciones.
Lotería del Niño 2026 | ¿Qué diferencia hay entre billete y décimo?
Un billete equivale a 10 décimos, y cada décimo cuesta 20 euros.
Lotería del Niño 2026 | ¿Qué es una aproximación en este sorteo?
Es un premio para los números anterior y posterior a los grandes premios.
Lotería del Niño 2026 | ¿Qué terminaciones salen más históricamente?
No hay terminaciones con ventaja real; las estadísticas pasadas no influyen en el sorteo.
Lotería del Niño 2026 | ¿Comprar siempre el mismo número da ventaja?
No aumenta la probabilidad, pero reduce el riesgo de “que toque y no tenerlo”.
Lotería del Niño 2026 | ¿Existen números con más probabilidad de salir?
No. Todos los números tienen exactamente la misma probabilidad.
Lotería del Niño 2026 | ¿Por qué se dice que toca más que la de Navidad?
Porque hay menos números y más premios por número, lo que aumenta las opciones.
Lotería del Niño 2026 | ¿Es mejor la Lotería del Niño o la de Navidad?
El Niño tiene mayor probabilidad de premio, aunque reparte menos dinero que Navidad.
Lotería del Niño 2026 | ¿Los premios prescriben?
Sí. Caducan a los tres meses desde el día del sorteo.
Lotería del Niño 2026 | ¿Se pueden embargar los premios de la Lotería del Niño?
Sí. Si existen deudas con la Administración, el premio puede ser embargado total o parcialmente.
Lotería del Niño 2026 | ¿Y si pierdo el décimo?
Un décimo perdido no se puede cobrar, salvo resolución judicial excepcional.
Lotería del Niño 2026 | ¿Qué pasa si el décimo está roto o deteriorado?
Debe enviarse a SELAE para su validación, que decidirá si el premio es cobrable.
Lotería del Niño 2026 | ¿Qué documentación necesito para cobrar un premio?
El décimo original, DNI y, en premios grandes, datos bancarios.