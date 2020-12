¿Tienes ya tu décimo de lotería para esta Navidad? Sabemos que desde verano hay ya personas que guardan su décimo a buen recaudo. Algunos hasta se han desgastado de tanto frotar en tripas, chepas y calvas. ¿Te tocará este año? Nunca podemos saberlo de antemano puesto que, como ya sabes, es un sorteo totalmente al azar.

La lotería de Navidad lleva celebrándose desde el año 1812. Cuántos miles y miles de millones habrán repartido desde entonces, algunos de estos euros a números que creíamos imposibles. Pero, ¿por qué no? Todos los números están en el bombo y tienen las mismas probabilidades de acabar en las manos de los niños que cantan.

Dicho esto, elegir la terminación del décimo de este año, no debería causarte demasiados quebraderos de cabeza. Ahora bien, si eres de los que creen en las casualidades, en las estadísticas, o, llámalo como quieras, presta atención porque vamos a desvelarte las terminaciones más y menos premiadas en la historia de la lotería de Navidad.

Terminaciones de la Lotería de Navidad que más salen

Vamos a empezar con uno de los números más cantados para sacar el Gordo de la lotería, ese no es otro que el número 5. Más de 30 han sido las veces que el premio más grande de este sorteo se lo ha llevado quién tuviera el número 5. No hay rimas que valgan si has tenido entre manos uno de estos décimos premiados terminados en 5 ¿verdad? Ahora bien, los décimos terminados en 4 y en 6 le siguen la pista, ¡qué casualidad que sean tres números seguidos!

Si en vez de una cifra hablamos de dos y seguimos con el esperado Gordo de la Navidad, entonces el 85 es el número que estamos buscando, seguido del 57, el 75 y el 64. Otros números que han sido premiados al menos en 4 ocasiones en la historia de este sorteo son el 95, el 58 y el 40.

Y, ¿sabías que hay números que han salido varias veces para un mismo premio? Para el Gordo, por ejemplo, el número 15640 salió en el año 1956 y en el 1978. El 20297 también ha salido en 1903 y en 2006. Y para curiosidades, ¿qué te parece que hasta en cuatro ocasiones el primer premio ha terminado en tres cifras iguales? El 25444, el 25888, el 35999 y el 55666.

Las terminaciones de la Lotería de Navidad que nunca han tocado

Si eres supersticioso o supersticiosa, cuidado con lo que vamos a contarte a continuación. Se trata de las terminaciones menos premiadas en la historia de este sorteo. No querrás ni verlas en pintura a partir de ahora y si te las ofrecen por la calle, saldrás huyendo. Pero, seamos sinceros, el día que salgan del bombo estos números, querrás tirarte de los pelos porque ni para la pedrea te dará.

Llamemos terminaciones gafadas a esas que no han sido cantadas por los niños y niñas del colegio de San Ildefonso en los más de 200 años de tradición. Sin más dilación el Gordo nunca ha terminado en 09, 10, 21, 25, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 ni en 82. Como puedes ver, hay muchos unos por aquí bailando, son los más desdichados, ¡qué le vamos a hacer!

Los números más buscados de la Lotería de Navidad

Haya superstición o no, los humanos tenemos una tendencia clara a compartir deseos. O, mejor dicho, nos encanta pelearnos por el mismo número, y mira que hay… ¿Sabías que los números más demandados suelen coincidir con la fecha de algún evento político, social o deportivo destacado? Este año, sorprendentemente, la venta de décimos gira en torno a los números relacionados con la pandemia por coronavirus. Es decir, el 19 por el nombre de la enfermedad por coronavirus y el 20 por el dichoso año que estamos pasando.

Y si hablamos de números concretos, aquí tienes una lista con su por qué:

25120 : Es la fecha en la que se notificaron los primeros casos en Europa.

: Es la fecha en la que se notificaron los primeros casos en Europa. 14320 : Fecha en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declara el estado de alarma.

: Fecha en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declara el estado de alarma. 15320 : Este día coincide con el primer día del confinamiento domiciliario de toda la población.

: Este día coincide con el primer día del confinamiento domiciliario de toda la población. 21520: Este coincide con el primer día en el que se obliga a la población a llevar mascarilla.

Los números de los que todo el mundo huye para la Lotería de Navidad

Hay quien los llama números feos o números con menos probabilidad de salir. Pero, sinceramente, podrían salir en cualquier momento. Hablamos de los números que tienen ceros tanto a la derecha como a la izquierda, los que cuentan con cifras repetidas, o los que acaban en 13.

Pues pongamos ejemplos de estos números tan desagradables que algún día dejaron boquiabiertos a los jugadores más supersticiosos. En el año 2016 el gordo acabó en 13. Es más, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad también acabó en 13. Acuérdate también, que recientemente en el año 2018 el Gordo fue el 03347. ¡Todo puede suceder!

Lo que está claro es que todos los números están en el saco, y la diferencia entre que salga uno u otro solamente se la podemos dejar al azar. Ni los niños que cantan tienen mano, ni los que le dan a la manivela tienen más o menos fuerza. Echen sus apuestas, compren sus décimos y esperen a ser premiados durante la mañana del 22 de diciembre.

