¿Cómo ir de público al Sorteo de la Lotería de Navidad? Entradas y precios

Los aficionados al Sorteo Extraordinario de la Lotería de la Navidad tienen una cita ineludible este jueves, 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Como todos los años este es el lugar escogido para acoger el sorteo del que está pendiente todo el país. De los bombos saldrán unas cuantas bolas que harán millonarios a miles de personas por España.

La mayoría lo seguirán por televisión, la radio o por internet, a través de los directos de los distintos digitales. Pero solo unos pocos afortunados podrán hacerlo en directo desde el recinto madrileño, consiguiendo de esta forma empaparse de uno de los grandes momentos del año.

En 2020, el sorteo no contó con público a consecuencia de la situación sanitaria que arrastraba el país. Al año siguiente ya pudieron acudir los aficionados, aunque con limitaciones de aforo y el uso de mascarillas en interior. El virus todavía estaba muy presente en nuestras vidas, por eso insistían en la necesidad de mantener aún las distancias y poner prevención con el empleo de la mascarilla.

¿Qué debo hacer para ir de público al sorteo de la Lotería de Navidad?

El público interesado en presenciar el Sorteo Extraordinario de Navidad 2022 en directo este jueves 22 de diciembre podrá acceder al Teatro Real de Madrid hasta completar el aforo disponible en el patio de butacas y deberá obtener una entrada en la taquilla.

[¿Cuáles son los números y terminaciones más buscadas de la Lotería de Navidad 2022?]

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, a las 6.30 se abrirán las taquillas a las que los asistentes accederán por orden de llegada. Allí, se les facilitará una entrada en la taquilla del Teatro Real con su correspondiente butaca numerada y cada persona deberá identificarse con su DNI.

A continuación, a partir de las 7.15 de la mañana, de forma ordenada, el público accederá al Teatro Real. Loterías ha señalado que cada asistente del público deberá permanecer en la butaca asignada durante el Sorteo.

De este modo, la primera fila se mantendrá sin ocupar, para garantizar la distancia de seguridad con el escenario; y las dos siguientes filas estarán reservadas a los fotógrafos, para que puedan llevar a cabo su labor profesional. Los pasillos y entradas deben permanecer despejados, evitando la acumulación de personas en un mismo espacio.

[Lotería de Navidad: este es el último día y hora para comprar un décimo]

"Agradecemos de antemano la colaboración de todas las personas asistentes al Sorteo, para garantizar la seguridad durante el desarrollo del mismo", ha señalado la entidad presidida por Jesús Huerta.

Mucha expectación y asistencia de público

Los que deseen acudir como público al Teatro Real de Madrid el próximo 22 de diciembre lo tienen bien sencillo. No es preciso sacar la entrada ni tampoco rascarse el bolsillo. Se trata de un evento totalmente gratuito. Sin embargo, sí que habrá que armarse de paciencia, ya que son muchos más los interesados que desean entrar que las plazas existentes dentro del recinto. Hasta el punto de que bastante gente que llega a realizar cola durante la noche anterior, a la intemperie, para garantizarse una butaca.

[Esta es la probabilidad de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad según los décimos que juegues]

Como suele ser habitual, el que lo prueba repite y se convierte en un asiduo año tras año. Merece la pena con tal de vivir desde dentro esta experiencia tan curiosa. Por lo visto en otras ocasiones, no basta con madrugar. Resulta complicado asegurarse un sitio en el teatro si se llega más tarde de las 4 de la madrugada. Por lo tanto, casi es preferible hacer noche y tener la certeza de que habrá sitio. Como es lógico, el acceso al patio de butacas se realiza por orden de llegada del público.

Aunque no sea una obligación, sí que son muchos los que asisten al sorteo equipados para la ocasión. Apuestan por disfrazarse o llevar prendas o complementos curiosos, posiblemente para captar la atención de los reporteros gráficos. Se ha convertido en toda una costumbre. Además, lo curioso de todo es que no suelen decantarse por trajes vinculados con las fiestas navideñas, así que será posible encontrarse con alguien caracterizado de bruja o de algún personaje de película o serie. Cuanto más llamativo se vaya para la ocasión, más facilidades habrá de salir en los medios.

Algunos hacen lo posible por disfrutar de este acto, que también se ha convertido en un espectáculo. Incluso los hay que siguen con interés el sorteo para comprobar in situ si acaban siendo los afortunados. Muy atentos comprueban con sus boletos si la fortuna les sonríe. En una edición anterior, uno de los asistentes al público sorprendió a todo el mundo asegurando que había sido agraciado con uno de los premios más importantes. Pero pudo tratarse de una estrategia para llamar la atención.

¿Cuánto puedo ganar con el Gordo de Navidad?

Es raro que no haya un solo español que no participe en este sorteo. El que no cuente con unos cuantos décimos posiblemente disponga de una serie de papeletas de alguna peña, bar o equipo deportivo.

Los que resulten agraciados con el primer premio deben saber que el décimo de 20 euros les permitirá ganar 400.000 euros. La cantidad que queda exenta de tributar fue de 40.000 euros en 2021, por lo que el gravamen del 20% se aplica sobre 360.000 euros.

Por lo tanto, el ganador se embolsará únicamente 328.000 euros, mientras que el dinero restante hasta completar los 400.000 euros irá a parar a Hacienda. Se nos irán 72.000 en impuestos, que es algo obligatorio para todos los ganadores.

Otros artículos de Lotería de Navidad 2022...

Sigue los temas que te interesan