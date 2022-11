¿Me pueden dar el dinero de un premio de la Lotería de Navidad en una administración?

El 22 de diciembre miles de personas están pendientes de las bolas de madera con números inscritos en ellas saliendo del bombo. Durante unas pocas horas, los niños de San Ildefonso cantarán los números y premios que el azar decida y, en esos momentos, varias personas se alzarán ganadoras de diferentes premios, entre ellos el más deseado: El Gordo de la Lotería de Navidad.

Puede que tengas varios décimos con números variados para tener más posibilidades de que te toque, aunque finalmente será la suerte la que dicte si ganas un premio o no. Todos soñamos con ese momento en el que recibir un buen pellizco, sea para un capricho o para mejorar la vida diaria, pagar deudas, cambiar de coche…

Son muchas las situaciones que se pueden dar entre los premiados, pero algo seguro es que a todos nos viene bien recibir una cantidad de dinero extra. Si por casualidad eres uno de los agraciados, además de sentir gran alegría e ilusión, tendrás que tener varias cosas en cuenta.

Puede que lo primero que te nazca sea salir a la calle a celebrarlo, pero debes tener algo de cuidado ya que ahora eres el punto de mira de muchas personas, quienes quizá puedan sentir envidia. Incluso los más malintencionados pueden querer intentar hacerse con tu décimo.

Pero dejando malas situaciones aparte, otro punto a considerar es el momento de que el dinero llegue a tu bolsillo, pues no tendrás que actuar igual si te han tocado 1.000 euros que si te tocan los 400.000 de El Gordo. A continuación te contamos dónde y cómo puedes cobrar tu premio de la Lotería de Navidad 2022.

¿Puedo cobrar cualquier premio de la Lotería en una administración?

Para dar respuesta a esta cuestión hay que tener en cuenta que existen dos tipos de premios, dentro de toda la variedad de cantidades que se dan. Los premios menores y los premios mayores. Los primeros son todos los que reparten 2.000 euros o menos al décimo. Los mayores serían el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto premio.

Estas dos categorías son las que marcarán dónde podrás ir a cobrar tu premio, pues si es igual o inferior a los 2.000 euros sí que te podrán dar el dinero en cualquier administración de España. Normalmente se entrega en metálico aunque, con esta cuantía, desde el año pasado también se ha facilitado la forma de hacerlo por Bizum.

Si has tenido la suerte de ser poseedor de un premio entre el primero y el quinto, deberás acudir a una de las entidades bancarias autorizadas por SELAE, como Santander, CaixaBank, BBVA, Abanca, Banco Sabadell, Bankia o Cajamar, entre otras, donde se suele entregar el premio en forma de cheque, sin que te cobren gastos extra o intereses.

Otra opción, que es válida para ambos casos, es acudir a la delegación o sede de Loterías y Apuestas del Estado de su ciudad o provincia con el décimo y el DNI.

¿A partir de cuándo puedo ir a cobrar un premio de Lotería de Navidad?

Si quieres ser precavido y quieres que el dinero del premio que te haya tocado esté cuánto antes en tus manos, debes saber que, si el premio es menor, puedes ir a cualquier administración a reclamarlo a partir de las 18:00 del mismo 22 de diciembre, después de que se hayan hecho todas las comprobaciones pertinentes tras el Sorteo Extraordinario.

Si no tienes tanta prisa, el plazo máximo para recoger tu premio es de tres meses, sea en una adminsitración o en el banco. Es decir, el 22 de marzo de 2023 a las 18:00 horas será el momento límite para cobrar el dinero que te pertenece. Pero no te descuides, una vez pasado ese tiempo perderás todo el derecho y no podrás reclamar la remuneración.

