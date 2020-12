Casi todos los españoles, y muchos extranjeros, han comprado alguna vez un décimo de Lotería de Navidad en algún momento. O por lo menos, una participación. Y por supuesto, todos ellos han soñado con que su boleto es uno de los agraciados, pero, ¿qué probabilidad hay de que te toque el Gordo?

Tener la esperanza de que nos toque el Gordo es inevitable, pues los 400.000 euros del premio (320.000 después de tributar a Hacienda) es un buen pellizco. Pero si lo reducimos a las matemáticas, las probabilidades decaen junto con la ilusión, pues serán escasas. ¡Descúbrelo a continuación!

Probabilidades de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad

Las probabilidades exactas de obtener el primer premio de la Lotería de Navidad, explicadas por un profesor de matemáticas, son las mismas que tener un conocido en Lugo, visitar la ciudad con más de 100.000 habitantes, y encontrarnos con esa persona en primer lugar.

Pero tampoco hay que desanimarse, porque cualquier año podremos ser nosotros los afortunados. Y es que recibir el Gordo es bastante improbable, pero no imposible. Concretando, la probabilidad de resultar agraciados con el primer premio de la Lotería de Navidad es de 1 entre 100.000, o lo que es lo mismo, de un 0,001%.

Esto es debido a que no podemos afirmar de forma rotunda que un suceso determinado se va a cumplir, y mucho menos cuando tiene que ver con el azar. Lo que sí podemos hacer es estudiar las probabilidades que existen de ganar, y a partir de ahí, tendremos que decidir si jugamos o no.

No obstante, hay algo que podemos hacer para apostar con un poco más de suerte en la Lotería de Navidad, y es comprar muchos décimos. De este modo, el número mínimo de décimos que tendríamos que adquirir para tener una probabilidad de un 50% de conseguir alguno de los tres primeros premios, son nada menos que 20.650.

Por desgracia, para comprar 20.650 décimos tendríamos que invertir 413.000 euros, que es más de lo que ganaríamos con el Gordo. Además, esa inversión tan elevada solo nos permitiría tener una probabilidad del 50%, así que podríamos no ganar nada de todos modos.

Pero visto desde otro punto de vista, las posibilidades de que nos toque cualquier premio es de un 12%. De este modo, podemos afirmar que le tocará algún premio a 1 de cada 8 personas que jueguen, al menos, un décimo de la Lotería de Navidad.

En cualquier caso, no debes contar con salir ganando, pues según los números, debemos esperar ganar unos 70 euros por cada 100 invertidos en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. O lo que es lo mismo, ganaremos unos 14 euros por cada 20 que cuesta un décimo.

Y si encima tenemos en cuenta la cantidad de dinero que se destina a premios de todo lo recaudado, y los impuestos por gratificaciones superiores a 40.000 euros, esta lotería y cualquier otra será desfavorable para el jugador.

Entonces, ¿cuál será la probabilidad de recuperar el dinero invertido en el boleto? Según el presidente de la Real Sociedad Matemática Española, Adolfo Quirós, será alrededor de un 5%. Es decir, conseguirán recuperar la inversión 1 de cada 20 participantes. Así pues, la probabilidad de ganar dinero con cualquiera de los 19 premios repartidos es del 0,019%.

A pesar de lo que nos dicen los números, podría ser mucho peor. De hecho, si comparamos estas probabilidades con las de ganar en otros sorteos como la Primitiva o el Euromillón, las posibilidades de ganar algún premio la Lotería Navidad no son tan bajas.

"Trucos" para ganar el Gordo de la Lotería de Navidad

A pesar de lo dicho, hay formas de maximizar en lo posible la Lotería de Navidad. Y no nos referimos a hacer trampas, algo que es bastante complicado por no decir imposible. Solo debes tener en cuenta que, si juegas 10 números diferentes, cada uno con una terminación distinta, tendrás una probabilidad del 100% de conseguir un reintegro por lo menos. Eso sí, con un coste negativo si no consigues uno de los cinco premios importantes.

Aunque quizás sea mejor la estrategia de concentrar toda tu inversión en el mismo número. Está claro que esto disminuirá la probabilidad de ganar algún premio, pero si ganas, el premio será mucho más significativo.

Hay personas que recurren a las corazonadas, premoniciones, sueños y profecías, pero lo cierto es que todos los números tienen una probabilidad similar de resultar premiados, así que es cuestión de confiar y poner toda la intención en que nuestro décimo resulte ganador.

En principio, y si nos basamos solo en lo que dice la estadística, la magia y las terminaciones afortunadas no tienen cabida en el azar. Y es que las conclusiones sobre si las terminaciones más frecuentes son pares o impares, etc., no son trascendentes en los juegos de azar. En tal caso, si la fe mueve montañas, también puede hacer que nos toque el Gordo de Navidad, así que ten confianza.

Administraciones que más premios han repartido

Lo que sí queda claro año tras año, es que hay administraciones de Lotería que reparten más premios de Lotería de Navidad en comparación con otras. Esto es cierto pero, por desgracia, comprar en una administración u otra no aumentará nuestras probabilidades de ganar el Gordo.

La razón es muy sencilla: estas administraciones venden más números diferentes que la mayoría de las demás. Por lo tanto, la realidad es que dichas administraciones no tienen más suerte que otras, ni los décimos comprados allí tendrán más probabilidades de ser agraciados con el primer premio que otro número adquirido en cualquier otro lugar.

Y dicho esto, solo nos queda decirte que no dejes de participar en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Esa ilusión de conseguir el primer premio puede hacerse realidad. ¡Mucha suerte!

También te puede interesar...