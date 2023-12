Esto es lo que pasa con tu pensión de jubilación si te toca la Lotería de Navidad

Todos soñamos con ganar El Gordo de la Lotería de Navidad, que es el mayor premio en juego en este sorteo extraordinario en el que se pueden llegar a ganar hasta 400.000 euros por décimo. Sin embargo, hay también quien duda de si ganar uno de estos grandes premios afecta al cobro de la pensión de jubilación de forma directa o indirecta.

Cada décimo agraciado con el primer premio hará que el beneficiario perciba 328.000 euros, ya que los 72.000 euros restantes irán a parar a Hacienda. Esto es debido a que los primeros 40.000 euros siempre están exentos de impuestos, pero una vez superado este importe, los premios de lotería se gravan con un 20% que retiene directamente la Agencia Tributaria.

Desde el año 2013 es así para todos los premios de cualquier sorteo de la Lotería Nacional, ya sea el de Navidad, el del Niño o cualquier otro. No existe posibilidad alguna de librarse de pagar este tributo, puesto que, en el momento de cobrar el premio, se retiene automáticamente la parte que se queda Hacienda.

¿Afecta al cobro de la pensión?

A pesar de todo, hay que tener claro que ganar un premio de la Lotería de Navidad no afecta a la pensión de jubilación, pero sí que habría que pagar los impuestos correspondientes al premio de la lotería. Dicho de otra forma, el ser el afortunado ganador de El Gordo o de otro premio importante no afecta a la cuantía futura de la pensión.

En cualquier caso, los especialistas en economía aconsejan no dejar de trabajar a aquellas personas que ganen un premio de estas características, ya que el dinero que se obtiene no es ilimitado, y el hecho de abandonar la actividad laboral sí que puede tener sus consecuencias en una futura pensión de jubilación, al verse reducida la cotización a la Seguridad Social.

Por otro lado, si se está percibiendo una prestación contributiva por desempleo o una prestación derivada de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el premio no afecta a la prestación y se podrá seguir cobrando con normalidad. Esto se debe a que las prestaciones contributivas no tienen en cuenta el nivel de renta de las personas que las perciben, ni tampoco si estas han percibido algún tipo de ingreso extraordinario.

Asimismo, en el caso de estar cobrando un subsidio por desempleo o algún tipo de ayuda extraordinaria, se debe tener en cuenta que hay que cumplir con el requisito de carencia de rentas y mantenerlo a lo largo de toda la ayuda. En este caso, un premio obtenido en la Lotería supone un ingreso extraordinario que debería ser de consideración si este provoca que se vea superado el tope de rentas.

¿Cuántos años puedes vivir sin trabajar si te toca 'El Gordo'?

Si eres una de esas personas que sueñan con dejar de trabajar antes de tiempo y que tiene depositadas sus esperanzas en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023, debes saber que, en la mayoría de los casos, no es suficiente como para no volver al mundo laboral.

Salvo que la fortuna te pueda sonreír y tengas en tu poder varios décimos del “Gordo”, que en un principio no es algo sencillo, no tendrás más remedio que trabajar o buscar alguna manera de generar ingresos. Aunque un boleto premiado es una gran ayuda, no te solucionará la vida para siempre.

Independientemente del destino que quieras darle a ese dinero, debes saber en primer lugar que, como hemos mencionado, aunque ganes el primer premio, no ingresarás los 400.000 euros por décimo íntegros, ya que un boleto premiado con El Gordo debe tributar por 360.000 euros (40.000 euros están exentos), cantidad sobre la cual hay que aplicar un impuesto del 20%, de forma que el agraciado se llevará 328.000 euros.

De esta manera, si se hacen cuentas, tomando como referencia los presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), sabemos que en 2022 el gasto medio por hogar fue de 31.568 euros, por lo que esta es la cuantía media estimada para poder sobrevivir en España durante un año.

Tomando esta cifra como referencia, si te toca el primer premio de la Lotería de Navidad, podrías estar unos 10 años y 4 meses sin trabajar, siempre y cuando tus gastos se encuentren dentro de la media de los hogares españoles. Además, tendrás que mantener un nivel de vida contenido y no cometer excesos, ya que en el caso de que te des muchos caprichos podrías reducir de forma notable el tiempo que podrías vivir sin trabajar.

De esta manera, lo más aconsejable en el caso de ser afortunado con El Gordo es mantener el puesto de trabajo, salvo que te reste poco tiempo para alcanzar la jubilación, caso en el que podría llegar a plantearse el decir adiós a la vida laboral, aunque todo depende de cada caso en particular.

Los expertos recomiendan que se invierta parte del dinero obtenido con los premios, consultando para ello a personas con un alto conocimiento financiero para así poder diversificar el mismo en diferentes inversiones, como fondos, seguros o acciones. De hecho, las estadísticas nos indican que un alto porcentaje de los ganadores de la Lotería de Navidad se arruinan en los siguientes cinco años o, una vez pasado este tiempo, tienen menos dinero del que tenían antes de ser los afortunados ganadores de este sorteo extraordinario.

