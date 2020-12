¿Quién entiende las supersticiones? Pasar por debajo de una escalera, cruzarse con un gato negro, romper un espejo… y para colmo, comprar alguno de los números "malditos" de la Lotería de Navidad.

Todos los años, son muchos los números que se etiquetan como feos o imposibles y otros, en cambio, son los más demandados, llegándose a agotar incluso en los primeros meses en los que salen a la venta. Qué le vamos a hacer, los humanos buscamos huir de lo malo a toda costa, y cualquier indicio de poder atraer a la mala suerte no es bienvenido.

Algo tendrá que ver que estos números, según las estadísticas, no han sido muy agraciados en el sorteo extraordinario de la Navidad. ¡Ojo! Hay excepciones que rompen la regla. Pero, por desgracia hay décimos de navidad con terminaciones que han sido más premiadas que otras y esa es la mínima que buscamos para tener la excusa perfecta.

Estos son los números que nadie quiere por su condición

¿Sabías que los números 1, 2 y 9 son los que menos salen? Para esto no hay una razón de peso aparente, simplemente pasa y punto. No obstante, que estos números no sean agraciados no significa que tengan menos posibilidades. Todos los números están en el bombo y pueden vincularse a El Gordo perfectamente, ¿no crees?

Ahora bien, nunca verás a alguien corriendo para comprar décimos de Navidad que tengan como número el 00000 o el 99999. Tampoco que tengan tres 6 porque se trata de un número "diabólico". Y, por norma general, si estos números tienen ceros por delante o por detrás, tampoco gustan demasiado.

¿Y qué nos dices del número 00001? Debe ser uno de los números menos buscados de la historia, y mucho menos el 000013… El 13 nadie lo quiere porque da un "yuyu" increíble. Pero, seamos sinceros ¿quién quiere incitar a la mala suerte después del año que hemos pasado?

¿Y qué pasa con el 14320? A priori, no te parece un mal número ¿verdad? Si piensas un poco verás que las cifras corresponden con la fecha en la que se decretó el estado de alarma en España. ¿No debería añadirse este número a la lista de los "malditos"? Pues, para nuestra sorpresa, se ha convertido en el número más demandado. No intentes buscarlo, porque se agotó en los primeros 15 días de puesta a la venta. El comportamiento de las personas es inexplicable.

Estos son los números que nunca fueron para El Gordo

Así somos. Tenemos supersticiones y nos guiamos por ellas, nos dicen que el Gordo no ha caído nunca en 82, y no compramos este número. Volvemos a recordar que las probabilidades de que toque este número en el sorteo extraordinario de Navidad son las mismas que para otro número.

Pero, si te guías por la intuición y la intuición te dice que no compres décimos de Navidad acabados en los números que nunca han sido para El Gordo. Entonces, ¡tú ganas! Hablemos de las terminaciones de dos cifras con mala suerte: el 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78, y 82. ¿Ya estás a gusto? Quince terminaciones en total que serán, sin duda, las menos vendidas en los próximos sorteos de la Lotería de Navidad.

Estas terminaciones se resisten. ¿Te imaginas que este año saliera alguna de ellas? Sería algo histórico y, sin duda, te acordarás de nosotros. Hay quién los llama números gafados, y podríamos completar la lista si mencionamos las combinaciones de dos cifras por las que nunca ha empezado el gordo. Esta lista es más larga, ya vamos acortando la lista de posibles números que comprar este año.

El Gordo del sorteo extraordinario de Navidad nunca ha empezado por 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99.

Estos son algunos de los números "malditos" que alguna vez fueron premiados

Hemos dicho que todos estos números no han salido nunca, pero no que no vayan a salir algún día. De hecho, si echamos la vista atrás, podemos asombrarnos con algunos de los números que han sido cantados por los niños del colegio de San Idefonso.

Te hacemos un resumen de estos números tan feos y a la vez tan agraciados. En primer lugar, ¿sabías que algunos números de tres cifras han caído tres veces? Sí, esos que comienzan por 00. El 523 obtuvo el primer premio en 1828, el 615 en 1866 y el 675 en 1962.

Por otro lado, el número 03347 tocó, sin irnos más lejos, en el año 2018. Hay quien lo rechazó por su condición de "feo" y mira. También los números feos 25444, 25888, 35999 y 55666, han correspondido a El Gordo en algún momento de la historia. Así que ¡de feos nada!

Hay quién también evita los números altos y los bajos. Para tu información, lo cierto es que El Gordo de Navidad ha tocado en 63 ocasiones a números comprendidos entre el 0 y el 10000. Y, recordemos que en el año 2010 El Gordo se lo llevaron los décimos de Navidad con el número 79250. Nada es imposible.

Hagan sus apuestas. ¿Tocará algún número feo este año? Las probabilidades están ahí, solo hay que dejar la superstición de lado en el momento en el que vayas a comprar tu décimo. ¡Suerte!

