¿Lotería de Navidad, Primitiva, ONCE o Euromillones? Este es el juego de azar que más toca

Si eres de los que juegan a la lotería seguro que has participado en la mayoría de los sorteos que existen en España, o al menos conoces todos los que hay. Para alzarte con uno de los premios más grandes hay que buscar la suerte, y muchos lo intentan participando en diferentes sorteos.

Aunque los trucos para ganar la lotería no suelen funcionar, es cierto que la probabilidad no engaña y cada sorteo cuenta con una estadística diferente que te dará más posibilidades de ganar un buen pellizco.

Esta es la probabilidad de ganar en Lotería de Navidad, El Niño, Primitiva, Lotería Nacional, Euromillones, Bonoloto, ONCE, Gordo de la Primitiva, Quiniela, Quinigol e Hípica Nacional para que lo tengas en cuenta antes de comprar tu próximo boleto.

¿Cuál es el juego de azar que más toca?

No todos los juegos de azar y loterías son iguales, pues no es lo mismo un sorteo extraordinario que uno ordinario, por ejemplo. Así como tampoco es lo mismo una lotería que un juego de azar basado en resultados deportivos.

Por eso, muchos jugadores se hacen la siguiente pregunta: ¿qué lotería es la que más toca? Y es normal, porque así apostarán sobre seguro en aquellos sorteos que más probabilidades tengan de llevarse alguno de los premios.

Algo que sí comparten todos los juegos de azar es la cuantía que se distribuye en premios. Esta cantidad es del 70% sobre el importe total de las papeletas de cada sorteo. El otro 30% es el porcentaje destinado al Estado.

Pero hay una excepción, pues en el caso de Euromillones el porcentaje dedicado a los premios económicos es del 50%, mientras que el otro 50% está destinado a las arcas públicas. Entonces, ¿qué lotería toca más?

Vamos a responder esta cuestión comenzando con los dos principales sorteos de lotería extraordinarios en España, y que además están muy próximos: la Lotería de Navidad y la Lotería del Niño.

Lotería de Navidad vs Lotería del Niño

Para empezar, en los bombos de la Lotería de Navidad hay 100.000 números y se reparten en total 15.304 premios de diferentes cuantías. Por lo tanto, la probabilidad de que nos toque alguno de los premios si jugamos a la lotería navideña es del 15,304%.

En cuanto a la Lotería del Niño, tenemos alguna posibilidad más de ganar. En los bombos de este sorteo también habrá 100.000 números, pero en este caso se reparten 37.920 premios. Por eso, la probabilidad de ganar algún premio en la Lotería del Niño será del 37,92%.

Por esta razón, tanto si participas en la Lotería del Niño como en la de Navidad, debes tener presente que las probabilidades de que te toque algún premio son mayores en la del Niño. No obstante, las posibilidades de ganar el primer premio serán las mismas en ambos sorteos, es decir, 1 entre 100.000.

Otra cuestión que debes tener en cuenta es que la Lotería de Navidad tiene los grandes premios más repartidos, que van desde un primer premio hasta ocho quintos premios. Es decir, a pesar de tener menos premios, estos son más grandes.

Por otra parte, y a pesar de ofrecer muchos premios, la Lotería del Niño brinda menos premios grandes, pues solo cuenta con un primer, segundo y tercer premio. Los demás premios son menores, además la probabilidad de que toque alguno es de 1 entre 2,63 décimos.

En resumen, al participar en la Lotería de Navidad nos puede tocar más cantidad de dinero aunque tengamos menos probabilidades, ya que el premio Gordo es de 400.000 euros por décimo frente a los 200.000 del Niño. Pero lo cierto es que la gran mayoría sigue inclinándose por jugar a la Lotería de Navidad, sobre todo, porque se ha convertido en una tradición navideña para los españoles.

¿Qué probabilidad tengo de ganar la lotería?

Por suerte para nosotros, además de estos sorteos extraordinarios también hay otros ordinarios que incrementan nuestras opciones de convertirnos en millonarios el resto del año.

A continuación, te mostramos las loterías que más tocan dentro de los principales sorteos españoles que se celebran cada semana, así como las probabilidades de ganar el primer premio en cada una de ellas:

Primitiva y Bonoloto: 1 posibilidad entre 13.983.816 de acertar 6 números y 139,8 millones de conseguir el reintegro, es decir, el premio más alto.

1 posibilidad entre 13.983.816 de acertar 6 números y 139,8 millones de conseguir el reintegro, es decir, el premio más alto. Gordo de la Primitiva: 1 probabilidad entre 31.625.100.

1 probabilidad entre 31.625.100. Euromillones: 1 entre 139.838.160.

Lotería Nacional: 1 probabilidad entre 100.000 en ambos sorteos, el del jueves y el del sábado.

1 probabilidad entre 100.000 en ambos sorteos, el del jueves y el del sábado. Quiniela: 1 entre 14.348.907.

1 entre 14.348.907. El Quinigol: 1 posibilidad entre 16.772.216.

1 posibilidad entre 16.772.216. Hípica Nacional: 1 entre 8.835.372 en el Lototurf y 1 probabilidad entre 60.080.000 en el Quíntuple Plus.

Saber qué lotería toca más es fundamental para elegir el sorteo al que jugar, y por supuesto que cuantas más veces participes, mayor serán las posibilidades de ganar. Pero además de valorar las probabilidades de acierto, debes tener en cuenta la cantidad de dinero que puede tocarte.

Entonces, ¿en qué sorteo de lotería es más fácil conseguir un premio? Pues teniendo en cuenta que siempre influirá la suerte al ser juegos de azar, puedes participar en juegos en los que tengas conocimientos sobre las apuestas, como por ejemplo las deportivas.

Es el caso del Quinigol, la Quiniela, la Lototurf o la Hípica Nacional, donde los resultados podrían multiplicar nuestras opciones de ganar si sabemos cómo jugar. Lo que tienen en común todos estos juegos de azar es que, a mayor participación, más probabilidades tendrás de ganar algún premio.

Por último, decirte que ganar 'el Gordo' no es fácil en absoluto, pero tampoco lo fue para todas aquellas personas que se han convertido en millonarias gracias a la lotería. Si no participas, no puede tocarte, así que… ¡Mucha suerte para los próximos sorteos extraordinarios de Navidad!

