Lotería de Navidad 2022: el sencillo truco para evitar que Hacienda se quede parte de tu premio

Son muchas las personas que cada año depositan su ilusión en el sorteo de la Lotería de Navidad, un sorteo especial con el que se puede decir que da comienzo la Navidad en España. Para la mayoría de la gente, acertar con un premio como el Gordo de Navidad o con algún pequeño premio que ayude a la situación económica familiar, es un gran aliciente para poder jugar.

Sin embargo, como sucede con otros muchos aspectos de nuestro día a día, lo más positivo y que nos da tanta felicidad, también tiene aspectos que no lo son tanto, y en este caso tendremos que lidiar con Hacienda. La Agencia Tributaria podría quedarse con un buen pellizco de tu premio, y por ello te vamos a desvelar la sencilla forma de evitar que Hacienda se quede parte de tu premio de la Lotería de Navidad.

¿Qué premios de la Lotería de Navidad son vigilados por Hacienda?

Hoy en día todo el mundo es consciente de que ningún premio, ni de la Lotería de Navidad, ni Euromillones, ni cualquier otro está libre de impuestos. Hacienda tiene cada vez un mayor control sobre las actividades y acciones económicas de los ciudadanos, e interviene en muchas de ellas.

En el caso de este tipo de premios, no siempre exige un porcentaje de las ganancias que el premiado obtenga. En este sentido, hay que saber que solo interviene a partir de 40.000 euros, por lo que todos los aciertos que se encuentren por debajo de esa cantidad, se encuentran libres de impuestos.

¿Qué porcentaje de la Lotería de Navidad se debe pagar a Hacienda?

Tal y como hemos mencionado, los premios por debajo de 40.000 euros no tendrán ningún problema, ya sea en la Lotería de Navidad o en cualquier otro sorteo. Sin embargo, cuando se supera esa cantidad habrá que vérselas con la Agencia Tributaria, que intervendrá rápidamente para exigir el 20% de lo que el premiado vaya a cobrar.

De esta manera, si eres el afortunado del Gordo de Navidad y logras obtener un premio de 400.000 euros, que es el premio que se logra por décimo, habrá que hacer un desembolso a Hacienda de 72.000 euros. Esto supondría que el premio final que ingresarán en tu cuenta bancaria será de 328.000 euros por décimo premiado.

Esta norma es aplicada sobre los premios de loterías y apuestas que son organizadas por parte de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de la ONCE. Así lo establece la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

¿Cómo se queda Hacienda la parte del premio de la Lotería de Navidad?

Poder engañar a Hacienda es algo muy complicado, al menos para la gran mayoría de las personas. De hecho, tratar de evitar hacer el pago de lo que la Agencia Tributaria exige, podría llegar a problemas legales, y es que, dado que todo está informatizado en la actualidad, Hacienda sabrá rápidamente que has sido el ganador del premio.

En el caso de la Lotería de Navidad no puede haber ninguna "trampa" por parte del ciudadano, que Hacienda se hace con su correspondiente 20% de manera directa. Esto quiere decir que, una vez que cobras el premio, ya lo haces con el descuento aplicado, por lo que la Agencia Tributaria ya se habrá quedado con la parte que le corresponde. No obstante, hay una manera de que esto no ocurra.

Cómo evitar que Hacienda cobre del premio de la Lotería de Navidad

Si lo vemos desde el punto de vista práctico, Hacienda siempre va a cobrar su parte del premio de la Lotería de Navidad. Sin embargo, existe un pequeño truco que sirve para poder cobrar un premio de forma íntegra, también en la Lotería de Navidad.

Teniendo en cuenta que las apuestas de este tipo de sorteos mueven millones de euros, hay empresas que aseguran los premios de los participantes. De esta manera, para poder evitar el cobro inmediato por parte de la Agencia Tributaria, lo que se puede hacer es contratar un seguro que esas empresas ofrecen en el momento de hacerse con un décimo de lotería.

Esto permite que se pueda asegurar un décimo de la Lotería de Navidad, ya que, si toca, se podrá cobrar el premio en su totalidad. Sin embargo, como es lógico, el seguro hay que contratarlo antes de realizar el sorteo en cuestión, siempre con antelación. De esta forma, no es posible contratarlo una vez que se ha ganado el premio.

De esta manera, es una opción sólo válida para todas aquellas personas que tienen una corazonada de que van a ser los afortunados, ya que en caso contrario es probable que te encuentres con que el asegurar tu décimo no te servirá de nada.

En función del tipo de lotería, hay que saber que el coste de asegurar un décimo tiene un coste diferente. Por ejemplo, en el caso de la Lotería de Navidad, al tratarse de un sorteo especial, tiene un mayor coste, que es de 3 euros. En función de lo que pueda pensar cada persona, se puede considerar que el importe es justo o demasiado elevado. Para compararlo, hay que saber que en otras loterías, el seguro acostumbra a tener un precio cercano a los 50 céntimos.

