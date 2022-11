¿Es legal que te cobren dos euros más por un décimo de Lotería de Navidad?

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, somos muchos los que ya estamos pensando en la cena de Navidad, en pasar tiempo con nuestra familia y, sobre todo, en la Lotería de Navidad; un sorteo con premios cuantiosos que llenan los hogares de esperanza e ilusión.

[¿Cuándo es el último día para comprar un décimo de Lotería de Navidad?]

Este año, habrá 2.380 millones de euros en juego y los décimos serán, como siempre, de 20 € cada uno. Sin embargo, es posible que algunos hayáis visto cómo se os añade un recargo de 2 € cada vez que compráis un décimo y esto no siempre es legal. Os contamos los casos en los que nunca debéis pagar un recargo por un décimo de Lotería de Navidad.

¿En qué casos podemos ver recargos en los números de lotería?

Hay dos maneras en las que podemos ver recargos a la hora de hacer comprar la Lotería de Navidad. Uno de ellos es legal, mientras que hay otro que no.

En el caso de las participaciones, es normal ver que haya un recargo, pues este se contempla como donación. Es decir, las participaciones de las escuelas, las asociaciones de vecinos, los equipos de deporte, etc., suelen agregar un tanto al precio en concepto de donación que se hace a la entidad.

Otro caso en el que podemos ver un recargo a nuestro número de lotería es aquel que afecta a bares, restaurantes y oros comercios. Es posible que veamos cómo estos nos cobran 22 € por un décimo en vez de los 20 €, que es su precio legal de venta.

¿Es legal que se apliquen cargos en los décimos de lotería?

Pese a que es habitual que compremos las participaciones, es fundamental resaltar que las donaciones de las que hemos hablado solo serán legales si la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, la SELAE, así lo permite expresamente a dichas entidades. Es decir, solo cuando haya una autorización expresa para ello este recargo podrá ser considerado válido.

En el caso de los bares y otros establecimientos, y de acuerdo con la SELAE, este recargo no es legal y, además, llaman a los afectados a informarles de ello para que puedan saber dónde adquirir estos números y poder actuar de acuerdo con lo que establece la ley que regula las apuestas y loterías en el Estado.

Así pues, un recargo en una participación será legal solo en aquellos casos en los que haya autorización expresa por parte de la SELAE. Y, en el caso de los comercios, esta práctica es considerada, totalmente, como ilegal y debe ser puesta en conocimiento de las autoridades.

¿Qué hacer cuando vemos un recargo en un décimo de lotería?

En el caso de las participaciones y siempre que podamos pensar que no hay motivos para cobrar este recargo, es fundamental contactar con la entidad para saber si disponen de dicha autorización. De no ser así, como hemos indicado, es la propia SELAE la que nos pide que nos pongamos en contacto directamente con ellos. En el caso de los bares y comercios, siempre será necesario establecer este contacto e informar de ello.

Ponerse en contacto con la SELAE es bastante simple, pues en su página web ofrecen diferentes medios de contacto. Así, cualquiera que quiera asegurarse sobre si el recargo que le quieren aplicar es legal, podrá usar uno de estos medios de contacto para hacerles llegar la consulta.

Por otro lado, si lo que se busca es poner en su conocimiento una situación en concreto, es importante que a través de sus canales de contacto les hagamos llegar la siguiente información:

El número del décimo, la serie y los demás datos que figuren en él.

El recargo que el establecimiento nos quiere imponer.

Nombre completo del establecimiento, así como todos los datos que podamos aportar como dirección, NIF, dueño, número de teléfono, correo electrónico, etc.

¿Dónde se pueden comprar los décimos de la Lotería de Navidad?

Para comprar los décimos de lotería de Navidad podemos dirigirnos a las administraciones o bien hacerlo por Internet. Si optamos por hacer nuestra compra online, debemos buscar siempre aquellas páginas web que consten como acreditadas. Además, es importante guardar todos los documentos relacionados con la transacción, así como descargar el número se este se nos envía por correo electrónico u otros medios.

En ningún caso, se aconseja comprar fuera de estos sitios y, en caso de duda, siempre es mejor comprobar en la SELAE si un establecimiento, físico u online, cuenta con su aprobación para dicha actividad. En caso de no ser así, deberemos informales, de nuevo, de esta situación para que estos puedan actuar y evitar situaciones de estafa.

Comprar décimos a medias: ¿es legal?

Son muchas las personas que suelen comprar décimos a medias, ya sea con la familia, los compañeros de trabajo, etc. En estos casos, también existen una serie de recomendaciones a tener en cuenta, pues, recordamos, que, en caso de ser agradecido el décimo, este se pagaría a la persona portadora. Así, aquellos que no tenga en décimo físico, no podrían reclamar su pago. Ante esta situación, se recomienda hacer un documento, aunque sea a mano, en el que se establezcan los datos del décimo y la participación de cada persona en el premio.

Como siempre, la Lotería de Navidad nos llena de sueños, ilusiones y mucha esperanza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay una serie de situaciones que deben ser evitadas.

