Cómo invertir el premio si te toca la Lotería de Navidad para obtener la máxima rentabilidad

Solo quedan unos días para que empiece el Sorteo de la Lotería de Navidad 2022. Y, por tanto, es irremediable empezar a soñar despiertos imaginando qué hacer si toca el Gordo.

Si resultamos agraciados debemos tener presentes unos consejos que son de sentido común. No obstante, con la emoción del momento es posible dejarnos llevar y cometer alguna tontería. Para que esto no suceda, presta atención a las recomendaciones que te mostramos a continuación. ¡Comenzamos!

Recomendaciones si te toca el 'Gordo' de Navidad

En primer lugar, ¡enhorabuena! En segundo lugar, piensa que una de las cosas que no debes hacer nunca es gastarte todo el dinero de golpe. Y en tercer lugar, ten en cuenta que Hacienda se quedará con el 20% del premio, por lo tanto, no ingresarás el premio neto.

Por este motivo, no es conveniente que derroches el 'Gordo' de Navidad en regalos destinados a tus amigos y familiares, pues no es la mejor opción. Ofrecer algún detalle o ayudar a alguien que lo necesite es un gesto muy bonito, pero es importante que dediques primero un poco de tiempo a pensar en qué vas a invertir el premio.

Otra cosa que nunca deberías hacer si te toca el 'Gordo' de Navidad es proclamarlo a los cuatro vientos. Es una mala idea, pues te expones a que te roben, te llamen amigos de los que ni te acordabas o ciertas empresas te ofrezcan sus ofertas.

Si no es conveniente decirle a cualquiera que te ha tocado el 'Gordo', tomar decisiones precipitadas tampoco es una excelente idea. Informa solo a tu círculo más cercano y medita muy bien lo que harás con el premio. Por ejemplo, hacerse un plan de ahorro o invertirlo son buenas opciones.

Sin embargo, no conviene realizar inversiones arriesgadas. Es decir, no pagues una casa de golpe ni te compres el coche más caro. Tampoco conviene invertir en un negocio que no sea fiable, mejor estar seguro de que vas a ganar dinero con tus inversiones. Al final de este artículo te mostramos con más detalle cómo invertir tu dinero de forma segura.

Y por supuesto, no digas adiós a tu trabajo, pues la vida da muchas vueltas y quizás más tarde necesites haber cotizado lo suficiente para cobrar tu jubilación. Puede que con el tiempo, según la edad que tengas, puedas dejar de trabajar, pero actúa con cautela para no llevarte sorpresas.

Lo más importante de todo es que aproveches y disfrutes el momento, ya que es posible que no se vuelva a repetir. Desde luego hay que celebrar que hemos sido agraciados, pero no hagas tonterías que podrían poner en riesgo tu vida o la de los demás.

Tampoco creas que tu vida cambiará de forma sustancial por ganar el primer premio de la Lotería de Navidad. No te dará para vivir toda la vida, pues el premio no consiste en millones de euros, así que podrás tapar algunos agujeros y poco más. Pero lo principal es tener salud, ¿no?

Otro consejo importante es que no le dejes tu décimo de lotería premiado a nadie, sobre todo si no es de confianza. Debes cuidar tu boleto como si fuese el propio dinero, ya que si lo pierdes o estropeas podrías no llegar a cobrarlo.

Por último, recuerda cobrar tu premio lo antes posible, pues los décimos caducan a los seis meses. Busca tu número para cerciorarte de que has sido uno de los agraciados y cóbralo cuanto antes desde el mismo día del sorteo a partir de las seis de la tarde.

En qué puedo invertir el dinero del premio

Como hemos indicado antes, no debes decir adiós a tu trabajo. ¿Sabías que, si resides en una gran ciudad como Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia o Sevilla, tu gasto medio será de unos 2.000 euros al mes? Es decir, necesitarás alrededor de 24.000 euros al año, de manera que este premio no te permitirá vivir sin trabajar más de 12 o 13 años. Lo mejor es invertirlo, y te mostramos cómo hacerlo.

1. Diversifica las inversiones

Para evitar encontrarte en una situación de bancarrota por malgastar tu premio, los asesores financieros recomiendan realizar inversiones diversificadas. Y por supuesto, hazlo siempre en negocios rentables, como los seguros, fondos de inversión, acciones o bienes inmobiliarios. Tampoco es aconsejable invertir todo el dinero en un solo producto para evitar riesgos innecesarios.

Algo desaconsejado también es comprar una vivienda, pues estamos ante una nueva burbuja de precios. Y si la compras para alquilarla después, debes tener en cuenta que los Ayuntamientos de las grandes ciudades son los que regulan los precios del alquiler, así que no obtendrás el rendimiento que deseas. Además, tienen costes como los impuestos de Patrimonio, las plusvalías, el IBI, etc.

2. Emprende sobre seguro

Emprender en algún negocio seguro también es una buena forma de invertir tu premio si te toca el 'Gordo' de Navidad. Sin embargo, es muy importante que midas la inversión y apuestes por negocios con trayectorias bien consolidadas y no en conceptos arriesgados. Esto sería más apropiado para inversores profesionales, no para alguien que quiere sacar el mejor partido a un premio.

Para terminar, si decides abrir tu propio negocio, nuestro consejo es que inviertas en una empresa que esté en activo. Los más adecuados son los que están regulados por el Estado, es decir, estancos, farmacias o Administraciones de Lotería, pues contarás con su respaldo. Además, estos negocios ofrecen seguridad y estabilidad, así como unos ingresos recurrentes. ¡Muchísima suerte!

