El Sorteo de la Lotería de Navidad está próximo a celebrarse, y cada uno busca sus décimos con números especiales. Aunque también pueden dejarlo en manos del azar. En cualquier caso, son muchas las leyendas urbanas que rondan los números de la lotería, como la del 'número del Rey'.

Nos referimos al número 00000 que, aunque parezca extraño, existe. Pero, al contrario de lo que mucha gente piensa, nunca fue regalado por la Administración de Loterías a la Casa Real. Solo se trata de un rumor sin fundamento desmentido por la SELAE. ¿Quieres descubrir todas las curiosidades del 00000? ¡Acompáñanos!

Datos curiosos sobre el número 00000

La primera curiosidad del número 00000 es que nunca ha ganado el Gordo de Navidad. La vez que más cerca estuvo esta cifra del número premiado fue en el año 1828, cuando el primer premio recayó en el 00523.

Sin embargo, una administración de Logroño repartió en el año 2014 más de 19.000 euros en una pedrea al número 00000, pues vendió 160 décimos del famoso número. Y es que para el Sorteo de la Lotería de Navidad se emiten 170 series de cada número, y como cada una consta de diez décimos, hay un total de 1.700 décimos de cada número.

Para buscar este número, o cualquier otro, puedes acceder a través de un buscador de números en Internet. En él podrás descubrir dónde está el número 00000, y si no puedes desplazarte hasta lo puedes comprar digitalmente o incluso t allí, e lo pueden mandar por correo a tu hogar.

En concreto, el décimo con el número 00000 se puede comprar en las siguientes administraciones: Plaza San Juan de Dios, 8 (Cádiz); C/ República Argentina, 11 (Logroño): C/ General Vives, 73 (Las Palmas), Plaza Puxmarina, 3 (Murcia) y C/ Maestro Guillem, 5 (Manises, Valencia).

Pero hay más números curiosos en la historia de la Lotería de Navidad. Por ejemplo, el 20297 y el 15640 han dado dos veces el Gordo, el primero en 1903 y 2006, y el segundo en 1956 y 1978. Algunos números correlativos han sido premiados también en dos ocasiones, el 13093 y 13094, y el 53452 y 53543. Además, el Gordo repitió terminación con tres cifras iguales hasta en cuatro ocasiones: 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666.

Por último, de los 207 sorteos de Navidad celebrados hasta la fecha, el Gordo ha tocado en 64 ocasiones a números comprendidos entre el 0 y el 10.000; 74 veces ha correspondido a un número entre el 10.001 y el 30.000 y hasta en 72 ocasiones el número ganador estuvo entre el 30.001 y el 99.999.

¿Quién apuesta por el número 00000 en la Lotería de Navidad?

Es cierto que los 100.000 números que están dentro del bombo tienen las mismas posibilidades de salir como ganadores de los grandes premios en el Sorteo de Navidad. Pero también es verdad que a la hora de elegir un décimo u otro, solemos mostrar cierta predilección por unos números más que por otros.

Tanto es así, que los números más rechazados por los jugadores de lotería son los más bajos y con ceros a la derecha. No obstante, si la combinación numérica pertenece a un acontecimiento especial concreto, la situación cambia. Por ejemplo, los décimos con el número de la fecha correspondiente a la muerte de Maradona están casi agotados.

Por último, una vez que hayas buscado y conseguido tu décimo con el número 00000, debes saber que, al ser par, está considerado por muchos como un factor de buena suerte. Esto es porque a los números pares se les atribuye ciertas cualidades, como que son más redondos, más perfectos, más simétricos… Así que, si eres uno de los que piensa que esta cifra par puede atraer la buena fortuna, el 00000 es tu décimo ideal. Te lo explicamos con más detalle a continuación.

Los pares y la buena suerte en el Sorteo de Navidad

Dentro del campo de las supersticiones y la buena suerte, hay un sinfín de amuletos que, según muchos atestiguan, sirven para atraer el dinero. Desde colgantes o anillos de la suerte, a estatuillas, figuras familiares, estampitas, etc. No podemos garantizar que ninguno de ellos pueda hacer que salga premiada la bola con el número 00000, pero podemos saber si los números pares tienen más suerte.

Son muchas las razones por las que alguien puede decantarse por el número 00000, pero si nos guiamos por los resultados de otros años, la terminación más repetida en el primer premio es el 5, con un total de 32 veces. Así que, no siempre los pares no van a dar la suerte que nos gustaría.

Puedes haberlo obtenido porque es una cifra con algún significado o valor personal, o por azar o una corazonada en la administración de lotería. En cualquier caso, hasta que no llegue el día del sorteo, no podremos comprobar si el número 00000 nos reportará algún premio. Quién sabe, puede que el número 00000 se convierta a partir del próximo Sorteo de Navidad en el más especial de tu vida.

En cuanto a si los números bajos son menos premiados, no tiene por qué, pero sí suelen ser considerados como feos o raros. No obstante, hay un ejemplo bastante reciente que desmiente dicha teoría. En 2018, el número ganador del Gordo navideño fue un número considerado bajo, es decir, por debajo del 10.000.

Por último, no hay ninguna teoría de que una cifra más alta o más baja pueda tener más probabilidades de ganar en un sorteo de azar. Recuerda que todos los números, incluido el 00000, están dentro del bombo y entran en el sorteo. ¡Qué tengas toda la suerte del mundo en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad!

