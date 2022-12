Esto es lo que pasa si se te pierde o se te rompe un décimo de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los días del año en los que más ilusión se vive. La mañana del 22 de dicembre, muchas personas estarán pegadas a las imágenes o el audio en los que se irán cantando los números y premios resultantes.

Soñar con que nos toca EL Gordo o alguno de los grandes premios es algo habitual, conseguirlo es más difícil, pero no imposible, pues todo depende del azar. Si esa suerte llama a tu puerta y resultas ser uno de los agraciados, seguro que lo celebras por todo lo alto.

Pero lo cierto es que hay que tener cuidado en varios aspectos referidos al décimo premiado. Por ejemplo, ¿qué pasa si el décimo se me rompe, se pierde o me lo roban? Hoy te dejamos algunas claves respecto a estos temas, como que lo primero que debes hacer al comprar un décimo de lotería es hacerle una foto para dejar constancia de que eres su propietario.

Consejos ante un percance con un décimo de Navidad

1. Fotocopia tu décimo

Lo primero que debes hacer al adquirir un décimo de Lotería de Navidad es hacer una fotocopia del mismo, o incluso una foto con tu móvil. De este modo, puedes solucionar muchas situaciones de las que te hemos planteado.

2. Qué hacer en caso de pérdida o robo

No esperes al sorteo, en caso de haber extraviado el décimo, o si te lo roban, debes acudir de inmediato a poner una denuncia. Para ello, será imprescindible aportar cualquier prueba de que dispongas, en especial una fotografía o fotocopia del décimo.

Además, será necesario dar todos los detalles del boleto para formalizar la denuncia, es decir, el número, la serie y la fracción. Y por supuesto, dicha denuncia debe realizarse antes del sorteo, así como también debemos notificar lo sucedido por escrito en la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado.

Por último, ten en cuenta que un décimo de lotería es un documento al portador, lo que significa que cualquier persona lo puede cobrar inicialmente solo con presentarlo. No obstante, si hemos puesto una denuncia antes de la celebración del sorteo y el décimo resulta premiado, podrás solicitar al juzgado que se detenga el cobro mientras se aclara de quién es.

Eso sí, para que el juez falle a tu favor debes presentar todas las pruebas que puedas, pues el magistrado le dará la razón al que más evidencias fiables haya aportado. En caso de extravío, la principal diferencia con el robo es que, si el boleto no llega a aparecer, aunque resulte premiado, no podremos cobrarlo.

3. Si el premio es superior a 2.500 euros

En caso de que el décimo extraviado o robado resulte premiado y la cantidad sea superior a 2.500 euros, las opciones para cobrarlo son mayores. Debes presentar el DNI para que si alguien que no es el dueño del décimo quisiera cobrarlo, se pueda cotejar con la denuncia y retrasar así el pago.

Por otro lado, si el décimo ha sido premiado con una cantidad superior a los 5.000 euros, el cobro del décimo se paralizaría hasta que el juez resuelva el caso. Para ello, tendrás que enviar una copia de la denuncia junto con la orden judicial a Loterías y Apuestas del Estado.

En el supuesto de que el premio sea inferior a 2.500 euros, las probabilidades de poder cobrarlo son casi inexistentes, pues al ser un cheque al portador puede cobrarse en cualquier administración de loterías.

4. ¿Qué ocurre si se estropea el décimo?

Otro supuesto es que el décimo premiado se rompa o se deteriore, por ejemplo, al meterlo sin querer en la lavadora. En este caso, el cobro resultará más complicado. Aun así, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) recomienda mandarlo en un sobre de plástico a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Ellos determinarán si se puede cobrar el premio o no.

En caso de duda, Loterías mandará el billete a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues ellos son los que los fabrican. Ellos realizarán un informe para determinar si es válido, y en caso afirmativo, autorizarán el pago.

El boleto se lo quedará la casa de Moneda y Timbre, pero nos enviarán un resguardo junto a un informe atestiguando la autenticidad del documento para poder cobrarlo. En el supuesto de que no logren esclarecer si es auténtico, no podremos cobrarlo de ninguna manera, pero tiene que estar en muy mal estado para que esto suceda.

5. ¿Y si se trata de una participación?

Cuando hemos sufrido algún percance con participaciones en lugar de un décimo, las probabilidades de cobrar el premio se reducen. Y los pasos a seguir no serán los mismos. En este caso, la organización o asociación será la responsable de reclamar el robo o pérdida del boleto. Por este motivo, el cobro del premio debe exigirse a quien haya emitido la participación.

6. Compartí el décimo y no quieren darme mi parte

Para aquellos que compren un décimo y quieran repartir el premio, la OCU recomienda dejar constancia por escrito de ello en un soporte perdurable. Y es que las palabras no sirven como prueba en caso de conflicto.

Lo mejor si vamos a compartir un boleto, es que quede bien claro qué personas participan. Explicar bien qué décimo estáis compartiendo (número, fracción, serie, sorteo, etc.) y la cantidad de dinero que corresponderá a cada uno.

Podéis crear un grupo de WhatsApp exclusivamente para esto, donde todos los miembros contesten que están de acuerdo con el juego del mismo décimo. Otra opción es lo que te explicamos al principio: hacer una fotocopia del boleto y firmarla todos los que lo jueguen. De este modo, si podéis acreditar que el décimo lo jugáis varios, será más difícil caer en la tentación.

Si aun así, tu amigo no quiera compartirlo, tendrás que denunciarlo en el juzgado por apropiación indebida. En caso de que no tengas pruebas será muy complicado demostrarlo, por eso te recomendamos prevenir antes de que ocurra. No dejes de seguir estos consejos y… ¡Mucha suerte!

