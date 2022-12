La curiosa razón por la que el suelo es de moqueta en el Sorteo de la Lotería de Navidad

Entramos en la recta final para saber quién se hará con El Gordo de la Lotería de Navidad 2022. Las ganas por que llegue el 22 de diciembre son cada vez más fuertes para muchas personas, que esperan con sus décimos e incluso comprando algunos de última hora para atesorar más posibilidades de conseguir algún premio.

Y es que, aunque haya muchos métodos y supersticiones que los consumidores ponen en marcha, al final todo depende de azar y probabilidad, cuántos más boletos juegues más posibilidad hay de que seas uno de los premiados. Es por ello que miles de personas estarán pendientes de los números que los Niños de San Ildefonso saquen de los bombos en el escenario del Teatro Real de Madrid.

Y justo este lugar es sobre el que queremos poner el foco en este artículo. En un sorteo de Loterías y Apuestas del Estado como este no se puede dejar lugar para el error, por eso se cuida hasta el más mínimo detalle, desde el buen estado de los bombos, alambres o las bolas de madera, hasta el estado general del escenario.

Además de lo obvio, que es contar con el buen estado de todos los elementos que forman parte del sorteo, hay partes esenciales de la puesta en escena en las que quizá no te había fijado nunca. Hablamos del suelo del escenario de la sala del Teatro Real de Madrid, ubicado en la Plaza de Isabel II.

Algo tan básico como las paredes, el techo o el suelo de un lugar importante no suele ser el centro de atención, a no ser que cuente con algún elemento decorativo o artístico de valor. En el caso de la superficie que pisan todos los que llevan a cabo el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, no es que destaque por su belleza, pero sí por su material.

Y es que el suelo habitual del escenario se recubre entero con moqueta, en estos últimos años, concretamente, de un color claro. ¿Y por qué se altera el material y la textura de este suelo? La razón tiene que ver con la seguridad y buen hacer del sorteo. Concretamente se centra en las bolas y en que cabe la posibilidad de que, como cualquier humano, haya un accidente durante el juego. Y es que al sacar las bolas del bombo, al enseñarlas a cámara, al ponerlas en el alambre o al llevarlas a la Mesa presidencial de Sorteo, entre otros momentos, es posible que alguna de estas pequeñas esferas caigan al suelo.

Si este fuera de baldosas o de madera, las bolas podrán rebotar, rodar, e incluso caerse del escenario. Al tener el suelo forrado de moqueta, se reduce la posibilidad de que ocurra alguno de estos fenómenos en caso de caer al suelo alguna bola. No botaría y la trayectoría, en caso de rodar, sería mucho más corta, lo que facilitaría el momento de recogerla del suelo y no se tendría que interrumpir el sorteo durante mucho tiempo.

Polémica por caída de una bola en el sorteo de 2019

Y es que un accidente de este tipo es más probable de lo que creemos. Hace tres años ocurrió, pues, antes de que se depositara en el bombo correspondiente, se cayó al suelo una de las bolas de la tolva. Después, uno de los trabajadores de Loterías se agacha para recogerla, pero, según algunas personas, se dieron una serie de gestos extraños que hicieron dudar de dónde se estaba la bola realmente.

Además, después se ve a uno de los encargados del bombo metiéndose las manos en los bolsillos, para hacer luego el gesto de introducir la bola en el bombo, como se puede ver en un vídeo que compartieron algunos usuarios en Twitter.

Como ves, incluso cuidando hasta el más mínimo detalle como poner una moqueta para que, si se cae una bola, esta no ruede, no dejan al Sorteo de Lotería de Navidad exento de polémicas o acusaciones de tongo cuando se dan situaciones excepcionales.

