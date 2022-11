La curiosa razón por la que la Lotería de Navidad se celebra siempre el 22 de diciembre

Ya queda menos para que llegue el día de la Lotería de Navidad. Es una fecha muy esperada por muchos, ya que es la antesala a las fiestas navideñas. El 22 de diciembre a las 9 de la mañana comenzarán a funcionar los bombos en el Teatro Real, el espacio para acoger este multitudinario sorteo que mantiene en vilo a todo un país. Cualquier persona, al margen de que lleve o no décimos, estará muy atenta a lo que ocurra ese día.

Por lo general, es raro que no llevemos siempre algún número para ese día. El que no tenga la costumbre de comprarlo porque no tenga fe, casi siempre acaba recibiendo alguno de regalo o compartido. Y en el caso de no tomar parte en el mismo, casi siempre hay gente a nuestro alrededor que se hace con décimos y papeletas y nos interesará saber si hay agraciados entre ellos.

Antes de que se celebre el sorteo, la gente se ha ido preparando durante los últimos meses. Los décimos ya se empezaron a vender desde el pasado mes de junio, lo que fue aprovechado por muchos turistas para comprar sus boletos en otras provincias españolas. De ahí que cuando toque el Gordo muchas veces se diga que la suerte ha caído muy repartida.

A medida que se acerca el día de la Lotería, las administraciones van recibiendo a más gente dispuestas a hacerse con ese número que les podría hacer millonarios. La gran duda que nos surge a muchos, además de la combinación que resultará afortunada, son los motivos por los que este sorteo tiene lugar siempre el 22 de diciembre. ¿Es una fecha inamovible? ¿Podría celebrarse otro día dentro del periodo navideño? A estas y a otras cuestiones trataremos de darle respuesta a continuación.

¿Por qué el sorteo es el 22 de diciembre?

Nos encontramos con un premio que tiene mucha historia. Las primeras ediciones se remontan al año 1812 en Cádiz. Por lo tanto, tendremos que retroceder 200 años en el tiempo. En aquella ocasión, el sorteo tuvo lugar el 18 de diciembre. Pero no recibía este nombre y no fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando pasó a denominarse sorteo de Navidad.

Históricamente, hasta los años 90, siempre se celebraba el 22 de diciembre, pero en el caso de caer de domingo, la fecha se cambiaba y lo acababan adelantando al sábado 21. Pero a partir de ahí se optó por celebrarlo siempre el 22 independientemente del día de la semana en el que cayera.

Al final se trata de una tradición que todos tenemos interiorizada en nuestra cabeza, y cuando nos hablan del 22 de diciembre todo el mundo lo vincula con la Lotería de Navidad. Durante esa mañana todo el mundo permanece muy atento a las radios, televisiones o a los directos de Internet para conocer si sale premiado alguno de sus números o simplemente saber en qué lugares tocaron los principales premios.

Cuándo se celebró el primer sorteo

Existen muchas teorías sobre el origen del sorteo de la lotería nacional. Algunas fuentes lo sitúan el 9 de marzo de 1871 y se le conocía con el nombre de lotería Moderna. Por aquel entonces pusieron en marcha este método de juego como una forma de obtener ingresos e incrementar el presupuesto para la guerra en aquellos instantes.

Lo que se conoce como Lotería de Navidad empieza a funcionar en 1892, celebrándose el 23 de diciembre en Madrid. La elección de ese día tenía un claro propósito. El día 25 iba a celebrarse la Navidad y querían que con el dinero que pudiera ganar la gente se pudieran hacer más compras y generar más ingresos económicos con dicho sorteo.

Hay que decir que el primer premio recayó aquel día en el número 03604, que para algunos podría considerarse una combinación de las llamadas 'feas' por la inclusión de un par de ceros y tener una numeración tan baja. Los que participaban en aquel sorteo debían de pagar 40 reales por cada billete y el Gordo les podía reportar un total de 8.000 pesetas, que para la época era una gran fortuna. Sin embargo, como es lógico, con el paso del tiempo se han ido mejorando los premios y en la actualidad, el décimo que cuesta 20 nos puede reportar un premio de 400.000 euros. Eso sí, habría que descontar los impuestos, ya que una parte importante va a parar a las arcas del Estado. Por lo tanto, el agraciado podría llevarse para casa en torno a los 320.000 euros.

¿En qué sitios se ha celebrado?

Durante muchos años el sorteo de la Navidad se celebró en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en la capital. Pero los responsables del mismo comprobaron que se venía generando mucha expectación y cada vez eran más las personas que desearan presenciarlo en directo. Eso les obligó a buscar otras alternativas a partir de 2010, decidiéndose por lugares como el Palacio de Congresos o el teatro Real.

En cualquier caso, con anterioridad ya había tenido otras sedes. Desde 1963 habían escogido como espacio del sorteo la sede de la Lotería Nacional en la calle Guzmán el Bueno. En 2010 se decantaron por el Palacio de Congresos en la Castellana, mientras que desde 2012, el emplazamiento escogido es el Teatro Real, que acoge a un buen número de seguidores todos los años.

