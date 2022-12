Estos son los años que podrás vivir sin trabajar si ganas 'El Gordo' de la Lotería de Navidad

¿Qué harías con un premio de 400.000 euros? ¿Te jubilarías? Desgraciadamente, es probable que no lo puedas hacer... De hecho, lo mejor es que seas cauteloso, ahorres e inviertas. De hecho, estudios de la Universidad de Harvard demuestran que aquellos que ganan 'El Gordo' puede que estén en bancarrota en un plazo de unos

Lo principal es que, en caso de que te toque este premio, sepas cuánto tiempo te puede durar este dinero, en función de tus gatos mensuales. Además, también es imprescindible saber dónde invertirlo. Te damos todos los detalles a continuación.

[Así puedes encontrar un número concreto de la Lotería de Navidad]

¿Qué hay que hacer si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad?

Lo primero a tener en cuenta es que Hacienda se quedará con el 20% del premio. Así que, aunque en un primer momento creas que te han tocado 400.000 euros, lo cierto es que solo 40.000 euros de ese premio están libres de impuestos. Por lo tanto, el Gordo se quedará en 324.000 euros netos.

También debes considerar que nadie sabe administrar grandes sumas de dinero mejor que un profesional. De modo que contar con los servicios de un asesor financiero será una gran idea para conservar tal fortuna en una economía oscilante.

Además, este asesor financiero nos será también de gran ayuda si decides invertir el dinero a largo plazo. Ya sea a través de bancos o de fondos de inversión, podrás beneficiarte de la ayuda de un profesional a la hora de tomar estas decisiones. Otras buenas inversiones pueden ser los bienes inmuebles o los fondos de pensiones.

No obstante, la primera recomendación de los expertos sí coincide con una de las prioridades de los agraciados: saldar todas las deudas pendientes lo antes posible. Por fin puedes quitarte de encima la hipoteca y demás préstamos.

¿Cuánto tiempo se puede vivir sin trabajar si te toca El Gordo de Navidad?

Otro de los sueños de muchos españoles es que les toque la Lotería para dejar de trabajar, aunque esa decisión debe ser bien meditada. Y es que, teniendo en cuenta la última encuesta de presupuestos familiares del INE (2021), cada hogar en España gastó de media 29.244 euros, lo que supuso un aumento del 8,3 % respecto del año anterior.

Tomando esto como referencia, un afortunado con el premio del Gordo navideño podría vivir entre 11 y 13 años sin trabajar. Por eso, son muchos los abogados y expertos financieros los que recomiendan mantener el trabajo o invertir en negocios con una trayectoria consolidada.

En cuanto a las inversiones que pueden realizarse con el premio, los expertos recomiendan realizar inversiones diversificadas en acciones, seguros, bienes inmobiliarios o fondos de inversión. Si inviertes en estos últimos, mejor hacerlo en aquellos de renta variable en diferentes mercados bursátiles, como España, Asia y América.

Debido a la nueva burbuja de precios, se descarta la compra de viviendas, sobre todo si su destino es alquilarlas. De hecho, debes saber que los ayuntamientos de las grandes ciudades regularán los precios del alquiler, así que quizás no consigas el rendimiento que deseas. También tendrás que considerar otros gastos como las plusvalías, el IBI, los impuestos de Patrimonio, etc.

Por último, si el ganador decide abrir un negocio propio, mejor invertir en una empresa que ya esté en activo, como farmacias, estancos o administraciones de lotería. Además, como estos establecimientos están regulados por el Estado, contarás con su respaldo. Estos negocios presentan una gran estabilidad y seguridad, así como ingresos recurrentes.

Dónde invertir el Gordo de la Lotería de Navidad

Como hemos comentado, y según las estadísticas, el dinero mal gestionado al final solo nos ocasionará quebraderos de cabeza, así que lo más recomendable es invertir el premio. De este modo conseguirás rentabilizarlo y maximizar los beneficios.

También te hemos explicado dónde debes invertir el premio para obtener los máximos beneficios. Además, para aquellos con un menor conocimiento financiero, este tipo de inversiones garantizan una rentabilidad a largo plazo, pues son gestionadas por entidades gestoras e implican un menor riesgo.

Si a pesar de lo que te hemos contado decides comprar una vivienda, tendrás que valorar el lugar en el que se encuentra, si el precio actual de dicho inmueble se revalorizará en un futuro y si el alquiler será rentable para que genere rendimientos de inmediato.

Antes de invertir en determinados asuntos, recuerda considerar si estás realizando una inversión ilíquida. Esto quiere decir que no podrás desinvertir el dinero cuando quieras, pues el proceso de venta, por ejemplo, en el caso de una casa, lleva su tiempo. Además, siempre debes invertir tu dinero con la intención de ganar beneficios a corto y largo plazo.

En cualquier caso, tendrás que estudiar muy bien si tu idea se trata de un proyecto rentable y funcionará con total seguridad. No te lances a la aventura sin hacer un estudio previo, y para ello, lo ideal es recurrir a expertos que conozcan el campo de las inversiones.

De lo contrario, y según las estadísticas, cinco años después de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad tendrás menos dinero del que dispones en la actualidad.

Y por último, recuerda que garantizar un futuro estable para tu dinero pasa por efectuar inversiones seguras después de liquidar las posibles deudas. Si lo haces bien, puede que con los años sí puedas dejar de trabajar y vivir solo del dinero generado por tus inversiones.

Así que no dejes de seguir nuestros consejos y hazte con algún décimo de la Lotería de Navidad si todavía no lo has hecho. ¡Te deseamos toda la suerte del mundo!

También te puede interesar sobre la Lotería de Navidad...

Sigue los temas que te interesan