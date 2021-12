Cómo buscar un décimo de Lotería de Navidad (2021)

En España, el Sorteo de Navidad se celebra cada 22 de diciembre, y en él los participantes juegan por conseguir el famoso 'Premio Gordo' navideño. Para ello, se deben comprar primero los décimos de lotería, pero, ¿cómo buscar los números que nos gustan?

Para seleccionar las cifras de los décimos, mucha gente se deja llevar por alguna fecha señalada, sus números favoritos y, en muchos casos, números soñados. En cambio, también hay quien prefiere que sea el azar quien decida, y otros comparten los décimos con amigos y familiares. Sea como fuere, te contamos cómo buscar un décimo de Lotería de Navidad.

Lotería de Navidad 2020: cómo buscar el número ganador

Para empezar, si quieres consultar la disponibilidad de ciertos números de la Lotería de Navidad 2020, puedes hacerlo en el buscador de Loterías y Apuestas del Estado. Basta con introducir el número que quieres y en cuestión de segundos podrás comprobar en qué administraciones está disponible.

En cualquier página web destinada a la venta de décimos de lotería podrás adquirir tus boletos para el Sorteo Extraordinario del próximo 22 de diciembre. Es una gran oportunidad para poder ganar 400.000 euros si nos toca el primer premio, así que ten cuidado a la hora de comprar tus décimos.

Hay quienes deciden dejar en manos del azar la compra de un décimo, mientras que otros tienen un número de la suerte y apuestan por él año tras año. En cualquier caso, cuidado con las estafas a la hora de comprar tus décimos online.

Por lo general, los números que más demanda tienen son los que coinciden con alguna fecha especial. Por ejemplo, este año 2020 el número 14320 ya se ha agotado, pues fue el 14 de marzo cuando se decretó el Estado de Alarma por la pandemia del Covid-19. También ha sido muy solicitado el 21520, ya que el 21 de mayo se impuso el uso de mascarillas en España.

El primer Sorteo de la Lotería de Navidad se celebró el 18 de diciembre de 1812, hace ya más de dos siglos. Se realizó en Cádiz, la única ciudad española que resistió a la invasión napoleónica, y el primer premio del 'Gordo' fue para el número 03604, cuya gratificación ascendió a 8.000 reales.

Desde entonces, solo ha habido dos números que han sido agraciados en dos ocasiones con el 'Gordo': el 20297 en 1903 y 2006, y el 15640 en 1956 y 1978. En cuanto a las terminaciones más deseadas, son el 5 y el 7. El 5 es la terminación más premiada, con un total de 32 ocasiones, y el 7 está considerado un número afortunado.

Cómo comprar números de Lotería de Navidad online

Si deseas buscar un número en concreto que no encuentras en tu administración más cercana, puedes comprar tus décimos en Internet a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Para ello, debes introducir el número que deseas en el buscador, así como la cantidad de décimos que quieres comprar. No obstante, puede suceder que no estén disponibles.

En la web de "Loterías Reunidas" también puedes encontrar de forma rápida y sencilla tu número soñado. El procedimiento es muy sencillo: una vez dentro de la web, selecciona en el desplegable '22/12/2020 Navidad' y escribe los cinco dígitos del número que quieras en la barra de búsqueda. Entonces, haz clic en «Buscar Lotería».

En unos segundos, puedes ver dónde está disponible el décimo de Lotería de Navidad 2020 con tu número anhelado. Además, esto es una gran ventaja, sobre todo este año, pues las restricciones para viajar hacen más difícil que podamos adquirir décimos de otras comunidades autónomas.

Sin embargo, aunque resulte más complicado adquirir tu décimo soñado para el Sorteo de Navidad debido a las restricciones por la crisis del coronavirus, no hay de qué preocuparse; puedes comprar tus boletos a través de Internet. En La Bruixa D'Or también podrás comprar tus décimos, y una vez realices el pago, te envían el décimo por SEUR en un plazo de 24 o 48 horas.

Doña Manolita es otra de las administraciones más conocidas y populares de España. Esta administración número 67 fue abierta en el centro de Madrid por Doña Manuela de Pablos en el año 1904. Como al principio parecía que la suerte no sonreía a sus clientes, fue hasta Zaragoza para bendecir varios de sus décimos en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

No sabemos si fue por casualidad o creencia, pero a partir de ese momento resultaron premiados varios décimos en la Lotería de Navidad. Aquí también podrás comprar Lotería de Navidad online, aunque por la proximidad del Sorteo, quizás no puedas elegir un número en concreto.

Cómo se celebrará el Sorteo de la Lotería de Navidad 2020

Como indicamos al principio, el Sorteo Extraordinario de Navidad se celebra cada año el 22 de diciembre. Este 2020 se realizará en el Teatro Real, tal y como se viene haciendo desde el año 2012. No obstante, y debido a la situación actual, el aforo se reducirá al 75% para poder mantener la distancia de seguridad. Además, el uso de mascarillas será obligatorio y no sabemos si la organización establecerá medidas adicionales para este evento.

Los principales premios que podemos recibir en la Lotería de Navidad son los siguientes:

'El Gordo' o primer premio: 400.000 euros.

Segundo premio: 125.000 €.

Tercer premio: 50.000 euros.

Cuarto premio: 20.000 €.

Quinto premio: 6.000 euros.

La principal diferencia con respecto a años anteriores es que solo 'el Gordo', el segundo y el tercer premio tributarán en Hacienda por ser igual o superior a 40.000 euros. Los dos premios restantes están exentos de pagar tributos. No esperes más para buscar tu número preferido y… ¡Mucha suerte!

