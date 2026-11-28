Los resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de noviembre, son los siguientes:

Primer premio: 20.578

Segundo premio: 89.894

Cuatro cifras: 4.649 - 4.025 - 1.545 - 0.701

Tres cifras: 574 - 641 - 712 - 946 - 268 - 976 - 780 - 656 - 602 - 835

Dos cifras: 23 - 48 - 99 - 57 - 71 - 34 - 28 - 57 - 23

Reintegros: 8 - 6 - 1

¿Dónde ha tocado el primer premio de la Lotería Nacional?

- Calle La Unión, 64, Málaga, 29006, Málaga

- Avenida Voluntarios, 9-11, Galapagar, 28260, Madrid

- C.C. Atlántico, L-K2 A (Vecindario), Vecindario, 35110, Las Palmas

- Camino Viejo de Leganés, 115, Madrid, 28025, Madrid