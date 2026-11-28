Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sábado 28 de noviembre, en directo
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy ha sido para el número 20.578.
👉 Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 26 de noviembre.
Los resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de noviembre, son los siguientes:
Primer premio: 20.578
Segundo premio: 89.894
Cuatro cifras: 4.649 - 4.025 - 1.545 - 0.701
Tres cifras: 574 - 641 - 712 - 946 - 268 - 976 - 780 - 656 - 602 - 835
Dos cifras: 23 - 48 - 99 - 57 - 71 - 34 - 28 - 57 - 23
Reintegros: 8 - 6 - 1
¿Dónde ha tocado el primer premio de la Lotería Nacional?
- Calle La Unión, 64, Málaga, 29006, Málaga
- Avenida Voluntarios, 9-11, Galapagar, 28260, Madrid
- C.C. Atlántico, L-K2 A (Vecindario), Vecindario, 35110, Las Palmas
- Camino Viejo de Leganés, 115, Madrid, 28025, Madrid
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de noviembre, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de noviembre, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- San Bernabé, 13, Oviedo, 33002, Asturias
- Doctor Llorenç Caimari, 35, Cala Ratjada, 07590, Baleares
- Avenida Sant Ildefons, 12, Tienda A, Cornellà de Llobregat, 08940, Barcelona
- Avenida Rosalía de Castro, 25, O Milladoiro, 15895, A Coruña
- Avenida de Cantabria, 24, Maliaño, 39600, Cantabria
- Farmacéutico Pedro Rivero, 26, Las Palmas de Gran Canaria, 35013, Las Palmas
-Carretera General del Norte, 92, L-2, La Victoria de Acentejo, 38380, Santa Cruz de Tenerife
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Calle La Unión, 64, Málaga, 29006, Málaga
- Avenida Voluntarios, 9-11, Galapagar, 28260, Madrid
- C.C. Atlántico, L-K2 A (Vecindario), Vecindario, 35110, Las Palmas
- Camino Viejo de Leganés, 115, Madrid, 28025, Madrid
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 8, 6 y 1
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 28 de noviembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 20.578
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 89.894
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 4.649
La segunda es el 4.025
La tercera es el 1.545
La cuarta es el 0.701
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 574
La segunda es el 641
La tercera es el 712
La cuarta es el 946
La quinta es el 268
La sexta es el 976
La séptima es el 780
La octava es el 656
La novena es el 602
La décima es el 835
300 euros a la serie
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Lotería Nacional | Extracciones de dos cifras
La primera extracción es el 23
La segunda es el 48
La tercera es el 99
La cuarta es el 57
La quinta es el 71
La sexta es el 34
La séptima es el 28
La octava es el 57
La novena es el 23
120 euros a la serie
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Comprobar Lotería Nacional | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional hoy | A punto de arrancar el sorteo
En apenas 5 minutos dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de nobiembre. ¡Mucha suerte a todos!
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de noviembre, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.