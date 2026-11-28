Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados y números premiados del sábado 28 de noviembre, en directo
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy ha sido para el número 20.578.
👉 Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 26 de noviembre.
Los resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de noviembre, son los siguientes:
- Primer premio: 20.578
- Segundo premio: 89.894
- Cuatro cifras: 4.649 - 4.025 - 1.545 - 0.701
- Tres cifras: 574 - 641 - 712 - 946 - 268 - 976 - 780 - 656 - 602 - 835
- Dos cifras: 23 - 48 - 99 - 57 - 71 - 34 - 28 - 57 - 23
- Reintegros: 8 - 6 - 1
🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio de la Lotería Nacional?
- Calle La Unión, 64, Málaga, 29006, Málaga
- Avenida Voluntarios, 9-11, Galapagar, 28260, Madrid
- C.C. Atlántico, L-K2 A (Vecindario), Vecindario, 35110, Las Palmas
- Camino Viejo de Leganés, 115, Madrid, 28025, Madrid
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Y cuántas han vendido el segundo premio?
El segundo premio, el 89.894, se ha vendido en siete puntos, repartidos por Asturias, Baleares, Cataluña, Galicia, Cantabria y Canarias, con dos de ellos en las islas.
-
Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuántas administraciones han vendido el primer premio?
El primer premio, el 20.578, se ha vendido en cuatro puntos de España: dos en la Comunidad de Madrid, uno en Málaga y uno en Las Palmas.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios iguales o superiores a 2.000 euros, como el primer premio de hoy, se cobran en una entidad bancaria autorizada con el décimo original y el DNI en vigor del titular.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum, sin ir al banco. Esto incluye las extracciones, los reintegros y el segundo premio.
-
Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Tributa el segundo premio?
No. El segundo premio de hoy, de 12.000 euros por décimo, está por debajo de los 40.000 euros exentos, así que se cobra íntegro. Lo mismo ocurre con el resto de premios del sorteo.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del primer premio?
Hacienda retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros. En el primer premio de hoy, de 60.000 euros por décimo, la retención es de 4.000 euros y el ganador recibe 56.000 euros por décimo.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Ha tocado algún premio en mi comunidad?
El primer premio ha tocado en Málaga, Madrid y Las Palmas. El segundo ha dejado premios en Asturias, Baleares, Barcelona, A Coruña, Cantabria, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara las cinco cifras de tu décimo con el primer premio, 20.578, y el segundo, 89.894. Después revisa sus últimas cuatro, tres y dos cifras y la última cifra para el reintegro.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de noviembre, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de noviembre, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- San Bernabé, 13, Oviedo, 33002, Asturias
- Doctor Llorenç Caimari, 35, Cala Ratjada, 07590, Baleares
- Avenida Sant Ildefons, 12, Tienda A, Cornellà de Llobregat, 08940, Barcelona
- Avenida Rosalía de Castro, 25, O Milladoiro, 15895, A Coruña
- Avenida de Cantabria, 24, Maliaño, 39600, Cantabria
- Farmacéutico Pedro Rivero, 26, Las Palmas de Gran Canaria, 35013, Las Palmas
-Carretera General del Norte, 92, L-2, La Victoria de Acentejo, 38380, Santa Cruz de Tenerife
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Calle La Unión, 64, Málaga, 29006, Málaga
- Avenida Voluntarios, 9-11, Galapagar, 28260, Madrid
- C.C. Atlántico, L-K2 A (Vecindario), Vecindario, 35110, Las Palmas
- Camino Viejo de Leganés, 115, Madrid, 28025, Madrid
-
Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 8, 6 y 1
-
Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 28 de noviembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 20.578
600.000 euros por serie
-
Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 89.894
120.000 euros a la serie
-
Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 4.649
La segunda es el 4.025
La tercera es el 1.545
La cuarta es el 0.701
1.500 euros a la serie