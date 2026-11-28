Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 28 de noviembre, en directo
Hoy, sábado 28 de noviembre, se celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional.
👉 Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 26 de noviembre.
La Lotería Nacional celebra hoy, sábado 28 de noviembre, un nuevo sorteo. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.
Primer premio:
Segundo premio:
Cuatro cifras:
Tres cifras:
Dos cifras:
Reintegros:
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
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Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?
En los sorteos de sábado como el hoy, 28 de noviembre, cada décimo cuesta 6 €.
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Lotería Nacional, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo de hoy!
¡Buenos días todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado.
El sorteo comenzará a las 13:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!