Lotería Nacional | Sigue en directo el resultado del sorteo de hoy, jueves 26 de noviembre
Hoy se celebra un nuevo sorteo de Lotería Nacional a las 21:00 horas con un primer premio de 300.000 € a la serie.
Hoy jueves, 26 de noviembre, se celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Cada décimo tiene un coste de 3 euros.
La extracción de bolas comienza a las 21:00 horas y puedes comprar tus décimos de forma presencial u online hasta las 20:30.
Este sorteo reparte un primer premio de 30.000 euros al décimo, un segundo de 6.000 euros y múltiples reintegros.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar un décimo?
La venta oficial en administraciones de Loterías y en su página web finaliza a las 20:30 horas de esta tarde.
En plataformas online o webs privadas, la venta suele cerrar un poco antes, entre las 19:00 h y las 20:00 h.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto reparte el primer premio?
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy otorga exactamente 30.000 euros por cada décimo agraciado.
Esta cifra equivale a 300.000 euros a la serie completa para la combinación de cinco cifras que resulte ganadora.
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Lotería Nacional hoy | Expectación en las administraciones
Los despachos de lotería de toda España despachan los últimos décimos de cara al sorteo de la Lotería Nacional que se celebrará esta noche en Madrid.
La emoción se concentrará a las 21:00 horas, cuando los bombos comiencen a girar para repartir fortuna entre los miles de boletos vendidos.
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Lotería Nacional, en directo | Oportunidad por solo tres euros
El sorteo de los jueves destaca por ser uno de los más accesibles de la Lotería Nacional, permitiendo participar en el reparto de premios por solo 3 euros.
A partir de las 21:00 horas conoceremos los números ganadores de esta jornada, que incluye un segundo premio valorado en 6.000 euros al décimo.
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Lotería Nacional hoy | El primer premio, el gran objetivo
Todos los participantes del sorteo de hoy sueñan con escuchar su número asociado a los 300.000 euros a la serie del primer premio de la Lotería Nacional.
Si la suerte no acompaña con el premio mayor, las aproximaciones, centenas y reintegros ofrecen numerosas oportunidades de recuperar lo invertido.
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Lotería Nacional hoy, en directo | Todo listo para que giren los bombos
Los niños de San Ildefonso y el equipo técnico ya están preparados en Madrid para dar comienzo al sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 26 de noviembre.
Recuerda que el plazo para adquirir tu boleto expira media hora antes del inicio, a las 20:30, momento en que se cerrarán los terminales.
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Lotería Nacional hoy | Lluvia de millones este jueves
La cita semanal con la Lotería Nacional llega hoy a Madrid repartiendo miles de premios por toda la geografía española a partir de las nueve de la noche.
Además del gran premio de 300.000 euros a la serie, los bombos pondrán en juego un segundo premio de 60.000 euros y múltiples reintegros.
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Lotería Nacional hoy | Últimas horas para probar suerte
La venta de décimos para el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy permanece abierta tanto en administraciones como online hasta las 20:30 horas.
Con una participación de tan solo 3 euros, podrás aspirar a llevarte 30.000 euros al décimo si tu número resulta agraciado con el primer premio.
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Lotería Nacional hoy | ¡Bienvenidos a la cobertura en directo del sorteo!
El Salón de Sorteos de Madrid ultima los detalles para que comience la extracción de bolas de la Lotería Nacional de este jueves a las 21:00 horas.
Aún queda más de una hora para adquirir los últimos décimos antes de que se ponga en juego el primer premio de 300.000 euros a la serie.