Hoy jueves, 26 de noviembre, se celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Cada décimo tiene un coste de 3 euros.

La extracción de bolas comienza a las 21:00 horas y puedes comprar tus décimos de forma presencial u online hasta las 20:30.

Este sorteo reparte un primer premio de 30.000 euros al décimo, un segundo de 6.000 euros y múltiples reintegros.