Lotería Nacional: en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo de hoy, 26 de noviembre
Siga en directo los resultados ganadores del sorteo de Lotería Nacional de hoy, 26 de noviembre de 2026.
Hoy, 26 de noviembre, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional. Estos han sido los resultados ganadores:
Primer premio
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 76325.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
Segundo premio
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 81897.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:
La primera extracción es el 03
La segunda es el 50
La tercera es el 95
La cuarta es el 35
La quinta es el 51
La sexta es el 81
La séptima es el 23
La octava es el 52
La novena es el 77
Extracciones de tres cifras
Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 € al décimo:
La primera extracción es el 346
La segunda es el 305
La tercera es el 022
La cuarta es el 173
La quinta es el 703
La sexta es el 954
La séptima es el 956
Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 2217
La segunda es el 5758
La tercera es el 1527
La cuarta es el 2413
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Lotería Nacional: en directo | Reparto en las extracciones de cuatro cifras
Las terminaciones de cuatro cifras premiadas con 75 euros al décimo han recaído hoy en los números 2217, 5758, 1527 y 2413.
Revisa detenidamente los últimos cuatro dígitos de tu participación, ya que multiplicarás por veinticinco los 3 euros invertidos inicialmente.
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el primer premio del sorteo de hoy
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 76325.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el segundo premio en el sorteo de hoy
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 81897.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 2217
La segunda es el 5758
La tercera es el 1527
La cuarta es el 2413
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Lotería Nacional, en directo | Las extracciones de tres cifras del sorteo de hoy
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 346
La segunda es el 305
La tercera es el 022
La cuarta es el 173
La quinta es el 703
La sexta es el 954
La séptima es el 956
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Lotería Nacional, hoy en directo | Las extracciones de dos cifras del sorteo de hoy
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy, jueves 26 de noviembre:
La primera extracción es el 03
La segunda es el 50
La tercera es el 95
La cuarta es el 35
La quinta es el 51
La sexta es el 81
La séptima es el 23
La octava es el 52
La novena es el 77
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Lotería Nacional, hoy | ¡Arranca el sorteo en directo!
¡Comienza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy! Los bombones ya giran en el Salón Oficial para repartir la suerte.
En los próximos minutos iremos conociendo todas las extracciones de la noche, desde los reintegros hasta el primer premio.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto reparte el primer premio?
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy otorga exactamente 30.000 euros por cada décimo agraciado.
Esta cifra equivale a 300.000 euros a la serie completa para la combinación de cinco cifras que resulte ganadora.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En la Lotería Nacional, los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos y no sufren ningún tipo de retención.
Para los importes superiores a dicho límite, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente sobre la cantidad sobrante.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro en el sorteo?
Si tu número coincide con el reintegro, recuperas íntegramente los 3 euros invertidos en el décimo.
En este sorteo hay tres reintegros en total: la última cifra del primer premio y dos extracciones adicionales.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
En el sorteo ordinario de hoy se reparten 12,6 millones de euros, destacando un primer premio de 30.000 € al décimo.
El segundo premio otorgará 6.000 € al décimo, sumándose a numerosos premios menores, centenas y reintegros.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro en el sorteo?
Si tu número coincide con el reintegro, recuperas íntegramente los 3 euros invertidos en el décimo.
En este sorteo hay tres reintegros en total: la última cifra del primer premio y dos extracciones adicionales.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En la Lotería Nacional, los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos y no sufren ningún tipo de retención.
Para los importes superiores a dicho límite, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente sobre la cantidad sobrante.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar un décimo?
La venta oficial en administraciones de Loterías y en su página web finaliza a las 20:30 horas de esta tarde.
En plataformas online o webs privadas, la venta suele cerrar un poco antes, entre las 19:00 h y las 20:00 h.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto reparte el primer premio?
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy otorga exactamente 30.000 euros por cada décimo agraciado.
Esta cifra equivale a 300.000 euros a la serie completa para la combinación de cinco cifras que resulte ganadora.
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Lotería Nacional hoy | Expectación en las administraciones
Los despachos de lotería de toda España despachan los últimos décimos de cara al sorteo de la Lotería Nacional que se celebrará esta noche en Madrid.
La emoción se concentrará a las 21:00 horas, cuando los bombos comiencen a girar para repartir fortuna entre los miles de boletos vendidos.
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Lotería Nacional, en directo | Oportunidad por solo tres euros
El sorteo de los jueves destaca por ser uno de los más accesibles de la Lotería Nacional, permitiendo participar en el reparto de premios por solo 3 euros.
A partir de las 21:00 horas conoceremos los números ganadores de esta jornada, que incluye un segundo premio valorado en 6.000 euros al décimo.
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Lotería Nacional hoy | El primer premio, el gran objetivo
Todos los participantes del sorteo de hoy sueñan con escuchar su número asociado a los 300.000 euros a la serie del primer premio de la Lotería Nacional.
Si la suerte no acompaña con el premio mayor, las aproximaciones, centenas y reintegros ofrecen numerosas oportunidades de recuperar lo invertido.
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Lotería Nacional hoy, en directo | Todo listo para que giren los bombos
Los niños de San Ildefonso y el equipo técnico ya están preparados en Madrid para dar comienzo al sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 26 de noviembre.
Recuerda que el plazo para adquirir tu boleto expira media hora antes del inicio, a las 20:30, momento en que se cerrarán los terminales.
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Lotería Nacional hoy | Lluvia de millones este jueves
La cita semanal con la Lotería Nacional llega hoy a Madrid repartiendo miles de premios por toda la geografía española a partir de las nueve de la noche.
Además del gran premio de 300.000 euros a la serie, los bombos pondrán en juego un segundo premio de 60.000 euros y múltiples reintegros.