Hoy, 26 de noviembre, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional. Estos han sido los resultados ganadores:

Primer premio

El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 76325.

Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.

Segundo premio

El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 81897.

Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

Extracciones de dos cifras

Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:

La primera extracción es el 03

La segunda es el 50

La tercera es el 95

La cuarta es el 35

La quinta es el 51

La sexta es el 81

La séptima es el 23

La octava es el 52

La novena es el 77

Extracciones de tres cifras

Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 € al décimo:

La primera extracción es el 346

La segunda es el 305

La tercera es el 022

La cuarta es el 173

La quinta es el 703

La sexta es el 954

La séptima es el 956

Extracciones de cuatro cifras

Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:

La primera extracción es el 2217

La segunda es el 5758

La tercera es el 1527

La cuarta es el 2413