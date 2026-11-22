🔴 ¿Cuándo y dónde puedo cobrar mi premio?

El plazo para reclamar el dinero comienza mañana. Si el premio es inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo en efectivo o por Bizum en cualquier administración de lotería; si es igual o superior a esa cantidad, tendrás que acudir con tu DNI a una entidad bancaria autorizada.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.