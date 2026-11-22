El Gordo de la Primitiva hoy | Comprobar resultados y premios en directo del sorteo del domingo 22 de noviembre
La combinación ganadora de hoy corresponde a los números 45, 19, 9, 16 y 13 mientras que el número clave o reintegro es el 6.
👉 Comprobar Lotería Nacional del sábado 21 de noviembre.
🔴 ¿Cuándo y dónde puedo cobrar mi premio?
El plazo para reclamar el dinero comienza mañana. Si el premio es inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo en efectivo o por Bizum en cualquier administración de lotería; si es igual o superior a esa cantidad, tendrás que acudir con tu DNI a una entidad bancaria autorizada.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En España, la Agencia Tributaria aplica una normativa muy clara para los premios de lotería. El resumen es sencillo: Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios iguales o superiores a 2.000 euros se cobran en una entidad bancaria autorizada, con el boleto original y el DNI del titular, mediante ingreso en cuenta.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum, sin tener que ir al banco.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Necesitas el boleto original en buen estado, sin roturas ni enmiendas. Para importes de 2.000 euros o más, también tendrás que presentar tu DNI en vigor en el banco.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi premio?
Dispones de tres meses desde mañana lunes 23 de noviembre. Pasado ese plazo, el premio caduca y no se puede reclamar.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cómo reclamo mi premio si he ganado?
Puedes reclamarlo desde mañana lunes 23 de noviembre. Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración, y los iguales o superiores, en una entidad bancaria autorizada con tu DNI.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿He acertado el reintegro?
El número clave de hoy ha sido el 6. Si tu boleto coincide solo con esa cifra, recuperas el importe jugado: 1,50 euros por apuesta simple.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde puedo revisar los resultados?
Puedes consultar el resultado oficial en la web y la aplicación de Loterías y Apuestas del Estado. Si compraste tu boleto online, el sistema comprueba automáticamente si ha resultado premiado.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara tus cinco números y el número clave con la combinación de hoy: 9, 13, 16, 19 y 45, clave 6. Según cuántos números aciertes y si coincide el clave, tu boleto entra en alguna de las ocho categorías de premio.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Tenemos combinación ganadora!
¡Los bombos ya han determinado número ganador!
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva del domingo 22 de noviembre corresponde a los números 45, 19, 9, 16 y 13 mientras que el número clave o reintegro es el 6.
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Gordo de la Primitiva, hoy | ¡Arranca el sorteo en directo!
¡Comienza el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy! Los bombos ya giran en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para repartir la suerte.
En apenas unos minutos conoceremos el número ganador. Síguelo con nosotros en EL ESPAÑOL.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¡Cinco minutos para conocer los ganadores!
Quedan solo cinco minutos para que se extraigan los números de El Gordo de la Primitiva de hoy. Con 22,9 millones de euros en juego, la tensión aumenta: en breve sabremos la combinación ganadora y el número clave. Mantente atento a este directo.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Faltan 10 minutos para el sorteo!
Quedan solo diez minutos para que arranque El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 22 de noviembre. Ten a mano tu boleto, porque en unos minutos conoceremos la combinación ganadora y el número clave que se juegan el bote de 22,9 millones.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cómo evito estafas si me toca un premio?
No compartas fotos del boleto en redes ni se lo entregues a desconocidos que se ofrezcan a gestionar el cobro. Nadie oficial te pedirá dinero ni datos por mensaje para darte un premio.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo y dónde se cobra un premio?
Puedes cobrar desde mañana lunes 23 de noviembre, con un plazo máximo de tres meses. Hasta 2.000 euros, en cualquier administración de lotería, y por encima de esa cantidad, en una entidad bancaria autorizada con tu DNI.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuánto se llevaría Hacienda si toca el bote?
Con un bote de 22,9 millones, la retención sería del 20% sobre 22.860.000 euros, es decir, unos 4.572.000 euros. El ganador recibiría alrededor de 18.328.000 euros netos, siempre que el bote se lo lleve un solo boleto.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué pasa si nadie acierta el premio principal?
Si ningún boleto acierta la primera categoría, el bote no se pierde: se acumula para el sorteo del domingo siguiente y la cantidad en juego sigue creciendo.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Se puede jugar por internet?
Sí. Puedes jugar en la web y la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, eligiendo los números tú mismo o generando una apuesta automática.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?
Hay que elegir 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9, o dejar que el sistema genere una apuesta automática. Cada apuesta simple cuesta 1,50 euros.