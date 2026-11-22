El Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Comprobar resultados del sorteo del domingo 22 de noviembre de 2026
El bote de hoy asciende a 22,9 millones de euros para la primera categoría: síguelo en EL ESPAÑOL.
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El Gordo de la Primitiva celebra este domingo 22 de noviembre un nuevo sorteo a las 21:40 horas en horario peninsular.
🔴 ¿Cuánto se puede ganar hoy?
La primera categoría reparte hoy 22,9 millones de euros entre quienes acierten los cinco números y el número clave. Es una cantidad muy superior al mínimo garantizado de 5 millones, y sigue creciendo mientras nadie acierte el pleno.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?
Hay que elegir 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9, o dejar que el sistema genere una apuesta automática. Cada apuesta simple cuesta 1,50 euros.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Por qué el bote es tan alto?
El premio de primera categoría se acumula de un sorteo a otro mientras ningún boleto acierte los cinco números y el clave. El domingo 8 de noviembre estaba en 21 millones y hoy llega a 22,9.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuánto se puede ganar?
El bote de hoy es de 22,9 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.
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Gordo de la Primitiva en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!
Hoy, domingo 22 de noviembre, vivimos un nuevo sorteo de El Gordo de la Primitiva con un bote de 22,9 millones de euros para la primera categoría. Os acompañamos desde ahora hasta que salga la combinación ganadora.