El Gordo de la Primitiva celebra este domingo 22 de noviembre un nuevo sorteo a las 21:40 horas en horario peninsular.

🔴 ¿Cuánto se puede ganar hoy?

La primera categoría reparte hoy 22,9 millones de euros entre quienes acierten los cinco números y el número clave. Es una cantidad muy superior al mínimo garantizado de 5 millones, y sigue creciendo mientras nadie acierte el pleno.