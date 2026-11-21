Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo de hoy, sábado 21 de noviembre
Sigue en directo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy y comprueba si tu décimo tiene premio.
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Primer premio: 23.641
Segundo premio: 26.323
Últimas 4 cifras: 3.410 - 6.111 - 8.460 - 9.411
Últimas 3 cifras: 185 - 346 - 431 - 483 - 509 - 540 - 673 - 758 - 957 - 997
Últimas 2 cifras: 07 - 09 - 16 - 20 - 25 - 31 - 57 - 60 - 88
Reintegros: 0, 1, 7
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios iguales o superiores a 2.000 euros, como el primer premio de hoy, se cobran en una entidad bancaria autorizada con el décimo original y el DNI en vigor del titular.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum, sin ir al banco.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
Recuperas el importe del décimo, 6 euros. No es una ganancia extra, pero evita perder lo jugado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?
En los sorteos de sábado como el hoy, 21 de noviembre, cada décimo cuesta 6 €.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes empezar a cobrar desde mañana domingo 1 de noviembre. Tienes un plazo máximo e improrrogable de tres meses para reclamarlo.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 31 de octubre, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Pasaje del Lleó, 4, Xàtiva, 46800, Valencia
- Villalón, 9, Burgos, 09003, Burgos
- Plaza Enrique López Vidal, 2, Alicante, 03008, Alicante
- Constitución, 1, Bajo, Distrito 5, Langreo, 33900, Asturias
- República Dominicana, 11 B, Badajoz, 06011, Badajoz
- Tercia, 8, Cambil, 23120, Jaén
- Avenida Cardenal Herrera Oria, 9, Madrid, 28034, Madrid
- Doctor Fleming, 35, Coslada, 28821, Madrid
- Plaza del Dos de Mayo, 1, Navalagamella, 28212, Madrid
- Madre de Dios, 48, Local 2, Marchena, 41620, Sevilla
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Camino Viejo de Leganés, 143, Madrid, 28025, Madrid
- Carretera de Canillas, 140, Madrid, 28043, Madrid
- Avenida Santa María, 32, Castelldefels, 08860, Barcelona
- Torrent de la Pólvora, 108, Mataró, 08304, Barcelona
- Gaztambide, 68, Madrid, 28003, Madrid
- Lago Cuatro Cantones, 1, Bajo, Local 3, Palma de Mallorca, 07013, Baleares
- Plaza Palacio Valdés, 3, Pola de Laviana, 33980, Asturias
- Plaza Santa Ana, 2, Local 2, Ávila, 05001, Ávila
- Avenida de la Paz, 12, Bajo, Almendralejo, 06200, Badajoz
- Major, 8, Palafolls, 08389, Barcelona
- Camino de Ronda, 118, Granada, 18003, Granada
- Lepanto, 6, Bajo, Guadix, 18500, Granada
- Doctor Esquerdo, 23, Madrid, 28028, Madrid
- Maestro Alonso, 1, Local 4, Acceso Alcalá, 190, Madrid, 28028, Madrid
- Villaamil, 26, Madrid, 28039, Madrid
- Avenida de la Dehesa, 2, Local 7, Portal 15, San Sebastián de los Reyes, 28702, Madrid
- Intercambiador de Transportes de Moncloa, Princesa, 89, Local 32, Madrid, 28008, Madrid
- Real, 17, Torrelodones, 28250, Madrid
- Avenida Don Juan de Austria, 3, Alcalá de Henares, 28805, Madrid
- Calle Vergara, 52, San Fernando de Henares, 28830, Madrid
- Bélgica, 15, Local 1, Pinto, 28320, Madrid
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 31 de octubre, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 1, 7
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 21 de noviembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 23.641
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 26.323
120.000 euros a la serie
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Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 3.410
La segunda es el 6.111
La tercera es el 9.411
La cuarta es el 8.460
1.500 euros a la serie
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 509
La segunda es el 431
La tercera es el 758
La cuarta es el 997
La quinta es el 185
La sexta es el 483
La séptima es el 957
La octava es el 673
La novena es el 540
La décima es el 346
300 euros a la serie
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Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de dos cifras
La primera extracción es el 60
La segunda es el 16
La tercera es el 07
La cuarta es el 31
La quinta es el 25
La sexta es el 88
La séptima es el 57
La octava es el 20
La novena es el 09
120 euros a la serie
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Lotería Nacional | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional hoy | A punto de arrancar el sorteo
En apenas 5 minutos dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 21 de noviembre. ¡Mucha suerte a todos!