- Primer premio: 23.641

- Segundo premio: 26.323

- Últimas 4 cifras: 3.410 - 6.111 - 8.460 - 9.411

- Últimas 3 cifras: 185 - 346 - 431 - 483 - 509 - 540 - 673 - 758 - 957 - 997

- Últimas 2 cifras: 07 - 09 - 16 - 20 - 25 - 31 - 57 - 60 - 88

- Reintegros: 0, 1, 7